Xã hội Nghệ An triển khai dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân mua bán người Sáng 18/6, tại thành phố Vinh diễn ra Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao dịch vụ xã hội và trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi mua bán người giai đoạn 2024 - 2026”.

Tham dự hội nghị có bà Slye Ellen Maconachie - Đồng Giám đốc Tổ chức Blue Dragon International, bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao dịch vụ xã hội và trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi mua bán người giai đoạn 2024 - 2026”. Ảnh: Minh Quân

Dự án “Nâng cao dịch vụ xã hội và trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi mua bán người giai đoạn 2024 - 2026” do Tổ chức Blue Dragon International tài trợ, được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An chủ trì triển khai với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, là nguồn viện trợ không hoàn lại. Hoạt động trong giai đoạn 2024 - 2026, dự án tập trung tại các địa bàn miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương - nơi tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ mua bán người còn cao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhấn mạnh mục tiêu lớn của dự án là tăng cường các dịch vụ trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi mua bán người, xâm hại hoặc có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm. Dự án sẽ triển khai nhiều hợp phần thiết thực như hỗ trợ khẩn cấp, cấp học bổng, cải thiện cơ sở vật chất trường học, tổ chức truyền thông phòng chống mua bán người và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại địa phương. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình bảo vệ trẻ em Nghệ An khỏi nguy cơ mua bán người và xâm hại, hướng tới một môi trường sống an toàn, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Đại diện Sở Y tế Nghệ An khẳng định sẽ chỉ đạo toàn ngành phối hợp tích cực trong các hoạt động chuyên môn như khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, hỗ trợ điều trị cho trẻ em là đối tượng thụ hưởng. Sở Y tế cũng sẽ đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em trong quá trình triển khai, giám sát nhằm đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Bà Slye Ellen Maconachie - Đồng Giám đốc Tổ chức Blue Dragon International phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Blue Dragon International cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, đồng hành cùng Nghệ An trong việc giải cứu, bảo vệ và giúp các em nhỏ hòa nhập cộng đồng. Các đại biểu từ Công an tỉnh và địa phương thụ hưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ và cam kết phối hợp chặt chẽ, góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ em và cộng đồng.