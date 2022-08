“LÃI THẤP VAY NHANH” TỪ BẮC Á BANK

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Nikkei (Nhật Bản) chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới. Đóng góp cho tín hiệu tích cực này chắc chắn phải kể đến các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng với hạn mức lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ưu tiên khách hàng cá nhân, tiểu thương, hộ kinh doanh gia đình.

Tăng trưởng chung của nền kinh tế trên đà khởi sắc

Ấp ủ ý định mở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, từ đầu năm 2022 chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) đã lên kế hoạch cẩn thận và đặc biệt quan tâm đến các gói tín dụng dành cho tiểu thương. “Sau khi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được nới lỏng, tôi nhận thấy đây là thời điểm tốt để khởi động kế hoạch kinh doanh vì giá mặt bằng đang khá “dễ thở”, và hầu hết các ngân hàng đều tung ra những chương trình ưu đãi lãi vay khá hấp dẫn”.

Nhận thức rõ, làm ăn, kinh doanh là cần biết nắm thời cơ, nên chị Nhung quyết định bắt tay ngay vào việc mở cửa hàng đồ ăn nhanh. Để tìm kiếm đủ nguồn vốn ban đầu, chị đã tới một số ngân hàng để tìm hiểu và lựa chọn gói vay phù hợp nhất. Có thể nhận rõ một điều, nhịp sống bình thường mới đang dần tăng tốc, tạo đà cho kinh doanh khởi sắc với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, trong đó không thể thiếu được khu vực cá thể.

Theo đánh giá của Nikkei (Nhật Bản), chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2022 ước đạt 471,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước; quý II/2022 ước đạt 1.395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng ước đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% (cùng kỳ năm 2021 tăng 1,9%).

Nguồn tín dụng uy tín, lãi suất hỗ trợ, tạo đà phục hồi kinh tế

Để đạt được những con số ấn tượng trên, nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể đã được tích cực áp dụng nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh, như: Giảm lãi suất; cơ cấu lại nợ; giảm, giãn nộp thuế, bảo hiểm xã hội; miễn, giảm phí một số dịch vụ công; giảm, giãn nộp tiền thuê đất...

Theo đó, nhóm cơ chế, chính sách ngắn hạn trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể, kết hợp với nhóm giải pháp căn cơ, dài hạn đã cơ bản tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Nhìn chung, những nhóm giải pháp này được cho là phù hợp với diễn biến và tác động của dịch bệnh, tương đồng với cách tiếp cận mới của nhiều quốc gia trên thế giới, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và đang trên đà phát huy hiệu quả.

Nắm bắt thời cơ này, các ngân hàng đã liên tục tung ra nhiều sản phẩm tín dụng hấp dẫn dành cho khách hàng. Nổi bật trong đó, “Lãi thấp vay nhanh - Kinh doanh khởi sắc” là gói tín dụng ưu đãi được Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai trên toàn hệ thống từ đầu năm 2022, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính cho khách hàng, từ vay Bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; vay Trồng, chăm sóc cây công nghiệp đến vay Nông nghiệp trồng rau, hoa, quả.

Sau 6 tháng triển khai, Chương trình đã góp phần hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn tín dụng uy tín, lãi suất hỗ trợ, kịp thời tạo đà phục hồi kinh tế sau Covid-19. Nhận thấy nhu cầu đầu tư kinh doanh của khách hàng vẫn còn dồi dào, BAC A BANK chính thức gia hạn chương trình đến hết tháng 12/2022, hoặc khi chương trình đạt doanh số giải ngân là 3.000 tỷ đồng, nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn “giá rẻ” cho khách hàng.

Đặc biệt, bên cạnh gói tín dụng “Lãi thấp vay nhanh - Kinh doanh khởi sắc”, BAC A BANK cũng đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng phù hợp với mục đích vay vốn đa dạng, như: chương trình “Nhận khoản vay ưu tiên - Hiện thực mục tiêu sống”, áp dụng với các khoản vay có tài sản bảo đảm, hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng hay ưu đãi giảm thêm lãi suất khi tham gia bảo hiểm nhân thọ nhằm nhân đôi lợi ích cho khách hàng.

