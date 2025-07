Pháp luật Lái xe thiếu quan sát, tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong Lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không có bằng lái, điều khiển xe khi trong người có chất ma túy, Nguyễn Hữu Chinh đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (SN 1984), trú xã Bạch Hà, Nghệ An (trước là xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h15 phút, ngày 23/2/2024 Nguyễn Hữu Chinh điều khiển ô tô theo đường Quốc lộ 48E, khi đi đến địa phận xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Quang Đồng) do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh Nguyễn T. M. (SN 1987, trú xã Quang Đồng) điều khiển chở phía sau ông Nguyễn T. V. (SN 1951).

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (trái) tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, Chinh dừng ô tô, xuống kiểm tra thấy anh M. nằm gần mép đường, ông V. nằm dưới mương nước, còn xe máy nằm giữa phần đường bên phải.

Điều không ngờ khoảng 5 phút sau, anh Trương Văn Hòa (SN 1980) đi ô tô đã đâm vào xe máy bị tai nạn và tiếp tục đâm vào ô tô của Chinh. Hậu quả là xe ô tô của Chinh bị rơi xuống nước, ông V. tử vong tại chỗ.

Riêng anh M. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, điều trị đến ngày 17/5/2024 thì ra viện về nhà điều trị.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Nguyễn Hữu Chinh đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đã giám định thương tật đối với anh Nguyễn T. M. kết luận, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của M. tại thời điểm giám định là 87%. Đối với ông V. do gia đình nạn nhân từ chối giám định tử thi nên không xác định được nguyên nhân chết.

Cơ quan chức năng cũng xác định, tại thời điểm gây ra tai nạn do bằng lái xe hạng C của Nguyễn Hữu Chinh đã hết hạn sử dụng trên 1 năm nên tài xế này xem như không có giấy phép lái xe. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định tài xế Chinh dương tính với chất ma túy.

Tòa sơ thẩm do TAND huyện Yên Thành xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Chinh 3 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho bị hại hơn 500 triệu đồng (trước đó bị cáo đã bồi thường cho bị hại 110 triệu đồng).

Sau đó, bị hại Nguyễn T. M. làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Chinh và tăng bồi thường về phần dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của bị hại trình bày những tổn thất về tinh thần mà anh M. hiện đang trải qua sau vụ tai nạn. Do bị chấn thương sọ não nên hiện nay bị hại không biết gì, luôn cần người chăm sóc và tốn nhiều chi phí thuốc men…

Trả lời những câu hỏi của tòa, Chinh khai do hôm đó trời mưa phùn khiến bị cáo không quan sát rõ nên đã đâm vào xe máy bị hại. Bị cáo khai trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy.

Bị cáo tỏ ra hối lỗi về hành vi của bản thân và chấp nhận mức bồi thường thêm 200 triệu đồng và tiền thuốc men có hóa đơn cho bị hại.

Sau quá trình xét xử, tòa quyết định tạm dừng để đại diện bị hại bổ sung thêm một số giấy tờ về thuốc men làm căn cứ để yêu cầu bị cáo bồi thường, đồng thời triệu tập thêm anh Hòa để xác minh thêm một số thông tin trong vụ án.