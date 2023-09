Làm phượng thì múa…

Vừa qua, PGS,TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã dành cho Báo Nghệ An một cuộc trao đổi về những điểm mới của Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An do Bộ Chính trị ban hành ngày 18/7/2023.

Trong nhiều điểm mới PGS,TS Nguyễn Hồng Sơn phân tích, có một điểm, cũng là một trong những giải pháp quan trọng mà ông tin sẽ giúp tỉnh Nghệ An phát triển trong giai đoạn tới. Đó là: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW chính là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng quy hoạch phát triển của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, và cả nước. Điều đó sẽ giúp mở ra không gian phát triển mới, thống nhất không gian phát triển mới cho phát triển của tỉnh giúp phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế, giúp thu hút mọi nguồn lực cho phát triển”. Để làm rõ hơn điểm mới này, ông gợi mở: “Chúng ta đều biết là nếu chúng ta có quy hoạch tốt thì chúng ta sẽ có các dự án tốt. Và nếu chúng ta có các dự án tốt thì chúng ta sẽ có các nhà đầu tư tốt…”.

Ngẫm ý “nếu chúng ta có các dự án tốt thì chúng ta sẽ có các nhà đầu tư tốt” trong toàn câu gợi mở của PGS,TS Nguyễn Hồng Sơn, có thể hiểu một trong những nguyên nhân khiến tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua dù đã nỗ lực nhưng chưa phát triển được như kỳ vọng, là vì chưa có nhiều dự án tốt, và chưa có nhiều nhà đầu tư tốt!

Ngược thời gian, ở Nghệ An một thời kỳ dài cứ sau độ Tết đến, Xuân về thì tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư. Về công tác tổ chức của Hội nghị này, đúng với tuyên ngôn “trải thảm đỏ đón nhà đầu tư”, rất trang trọng, rất phấn khởi, đúng như ngày hội lớn. Nhìn lại trên bình diện toàn tỉnh, có thể thấy không chỉ trong phạm vi Khu Kinh tế Đông Nam, mà tại những đô thị trung tâm như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, cho đến các huyện dọc Quốc lộ 1, Quốc lộ 48, và Quốc lộ 7, ở đâu cũng có dự án đủ cấp độ lớn nhỏ, và dĩ nhiên, ở đâu cũng có mặt nhà đầu tư. Có điều phải thành thực là chưa có nhiều dự án tốt, và đương nhiên là cũng chưa có nhiều nhà đầu tư tốt!