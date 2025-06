Xã hội Làm rõ trách nhiệm trong việc để nhóm người khám sức khỏe 'chui' rồi bán thực phẩm chức năng Mặc dù công ty chưa được Sở Y tế Nghệ An phê duyệt về hoạt động khám sức khỏe, nhưng lãnh đạo xã vẫn ký xác nhận vào kế hoạch, để nhóm người này xuống các bản khám sức khỏe rồi bán thực phẩm chức năng cho người dân.

Thu hồi toàn bộ sản phẩm

Chiều 12/6, bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn), cho biết, lực lượng chức năng đang rà soát, thu hồi toàn bộ các sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ đã bán cho người dân.

“Họ đến toàn bộ 10 bản trên địa bàn xã để khám miễn phí rồi giới thiệu và bán sản phẩm cho người dân. Trong đó, chỉ có 1 bản là không có người dân nào mua. Qua thống kê chưa đầy đủ, người dân trên địa bàn xã đã bỏ tổng số tiền gần 70 triệu đồng để mua các loại sản phẩm này”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, ngày 9/6, nhóm người này đến trụ sở UBND xã để gặp bà, mang theo nhiều giấy tờ, trong đó có thông báo của Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn để xin lãnh đạo xã xác nhận đồng ý về “Kế hoạch tổ chức tư vấn khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm và giới thiệu sản phẩm - Bộ Y tế”.

Kế hoạch của công ty trình lên UBND xã Phà Đánh. Ảnh: T.H

Theo như Kế hoạch này, nhóm người của công ty sẽ siêu âm tuyến giáp, hỗ trợ siêu âm tổng quát ổ bụng miễn phí, hỗ trợ kiểm tra đo độ loãng xương… sau đó là giới thiệu sản phẩm. Công ty này sẽ hỗ trợ mỗi điểm tổ chức ở bản là 300.000 đồng. Trong kế hoạch còn nêu “trong quá trình giới thiệu sản phẩm, người dân đăng ký theo nguyện vọng của mình, không ép người dân phải mua”.

“Sau khi xem qua hồ sơ, thì tôi có đề nghị với họ sang làm việc với Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn xã là anh Lương Văn Tạc. Anh Tạc sau đó đã ký xác nhận vào kế hoạch của công ty”, bà Vi Thị Thanh cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND xã Phà Đánh đã ký, đóng dấu xác nhận vào kế hoạch, mặc dù nội dung trong kế hoạch này đã nêu rõ, công ty này sẽ khám sức khỏe cho người dân cũng như có bán các sản phẩm sau khi giới thiệu. Trong khi đó, công ty này chưa được Sở Y tế Nghệ An phê duyệt để tổ chức khám sức khỏe cho người dân; đồng thời, cũng không được phép bán hàng.

Nhờ tờ kế hoạch có chữ ký và con dấu của xã, nhóm người này sau đó xuống các bản, khoác áo blouse rồi khám cho bà con. Sau khi nghe tư vấn về bệnh tình trong quá trình khám cũng như được giới thiệu về công dụng của các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhiều bà con vùng cao đã bỏ tiền để mua hàng.

“Thấy họ khoác áo như vậy cứ tưởng là bác sĩ, nghe họ nói về bệnh tình ai mà không sợ. Thấy huyện rồi xã giới thiệu xuống, ai cũng rất tin tưởng”, một người dân ở xã Phà Đánh nói.

Không chỉ ở xã Phà Đánh, theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người của công ty này cũng đã đến ít nhất 10 xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn để khám sức khỏe rồi giới thiệu sản phẩm và bán hàng.

Trước đó, cũng thông qua chiêu trò khám sức khỏe miễn phí, nhóm người này cũng đến một số xã trên địa bàn huyện Quế Phong để bán các sản phẩm cho người dân. Đến chiều 11/6, sau khi một số người dân bắt đầu nghi ngờ và phản ánh lên mạng xã hội, nhóm người này đã lặng lẽ rời khỏi địa bàn.

“Chúng tôi đang yêu cầu toàn bộ các xã trên địa bàn báo cáo, rà soát số lượng người dân đã mua sản phẩm. Trong văn bản của Phòng Y tế gửi xuống các xã cũng đã yêu cầu giám sát chặt, không để xảy ra bán hàng. Trên thực tế, đoàn này có về nhiều xã, nhưng một số điểm thì không có người dân đến tham gia, nên rút lui”, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết.

2 sản phẩm mà nhóm người này bán cho người dân. Ảnh: NCC

Cần làm rõ trách nhiệm

Trước đó, ngày 22/5, ông Vi Chiến Thắng - Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Sơn ký văn bản "Thông báo và giám sát hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm" gửi các xã về việc Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ về thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Trong văn bản này cho biết, ngày 20/5, Phòng Y tế huyện nhận được giấy giới thiệu của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ và Hồ sơ pháp lý có liên quan về thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Qua kiểm tra hồ sơ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm… Các sản phẩm được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bảo Minh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Hoàn Mỹ.

Trong văn bản này, Phòng Y tế cũng đã yêu cầu các xã giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, buộc dừng ngay hoạt động tổ chức giới thiệu khi phát hiện có dấu hiệu giới thiệu, quảng cáo sản phẩm không đúng theo nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận, lợi dụng hội thảo giới thiệu sản phẩm để khám chữa bệnh, tư vấn trái phép, bán và giới thiệu thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh trên địa bàn quản lý; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định trong lĩnh vực quảng cáo. Báo cáo về UBND huyện (qua phòng Y tế) để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhóm người này tự ý khám sức khỏe khi chưa được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: NDCC

Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ trước khi tổ chức chương trình phải báo cáo với chính quyền địa phương các xã, thị trấn và chỉ tổ chức thực hiện chương trình khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo lịch làm việc với địa phương để được theo dõi, giám sát thực hiện chương trình. Trong quá trình triển khai không được thu bất kỳ một khoản kinh phí nào, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tổ chức và đảm bảo an toàn cho người dân tham gia nghe quảng cáo. Công ty phải chấp hành đúng nội dung đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm về các quy định Luật Quảng cáo…

Trong khi đó, trên thực tế, sản phẩm công ty này bán không giống như đã làm việc với Phòng Y tế. Cụ thể, công ty này bán cho người dân "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình". Theo lãnh đạo UBND xã Phà Đánh, sau khi nhận được giấy giới thiệu của Phòng Y tế, nhóm người của công ty này đã đến toàn bộ 10 bản trên địa bàn xã để giới thiệu, bán nhiều sản phẩm.

“Họ bán 2 loại sản phẩm thực phẩm chức năng, mỗi hộp họ nói có giá đến 700.000 đồng nhưng khuyến mãi cho bà con đến 50%, nên chỉ còn 350.000 đồng. Bà con thấy khuyến mãi thì thích, cộng với việc sau khi khám thấy bệnh cũng sợ, nên rất nhiều người bỏ tiền ra mua”, lãnh đạo UBND xã Phà Đánh nói.

Trao đổi về việc này, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đơn vị cũng đã có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ. Trong đó, Sở đề nghị UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo dừng ngay tất cả các hoạt động liên quan đến tư vấn sức khoẻ; hội thảo, giới thiệu sản phẩm của công ty này trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm nêu trên theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra xem nhóm người này có chứng chỉ hành nghề y hay không mà có thể khám như vậy. Mà dù có chứng chỉ hay không, thì hoạt động khám sức khỏe do Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức cho người dân tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi chưa được phê duyệt của Sở Y tế tỉnh Nghệ An là vi phạm các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nói.