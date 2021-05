Làm rõ vụ lộ clip nhạy cảm của một diễn viên

Vào ngày 27/5, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa một cặp đôi và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.Một trong hai người trong đoạn clip được xác định tên V.T.A.T (SN 1998, hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020).Theo tường trình của diễn viên V.T.A.T, trước đó khi tổ chức ăn uống tại căn hộ của mình trong 1 chung cư phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), cô có bị hàng xóm phản ánh bật nhạc to gây ồn ào và Công an phường Trung Hòa có mời lên làm việc, yêu cầu thu điện thoại của tất cả mọi người để xác minh, điều tra. Sau đó thì xảy ra sự cố lộ clip sex trên khiến diễn viên V.T.A.T có ý định tự tử.Nhờ được khuyên can kịp thời, nữ diễn viên V.T.A.T đã làm việc với Công an phường Trung Hòa yêu cầu làm rõ vụ việc.Về việc này, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP. Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.