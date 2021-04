Lần đầu tiên Nghệ An tiếp nhận chuyến bay giải cứu công dân về nước tránh dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, 20 giờ 40 phút tối ngày 14/04/2021, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 222 hành khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: Thành Cường

222 hành khách này là những lao động Việt Nam ở Nhật Bản ( trong đó có nhiều lao động người Nghệ An). Họ trở về nước để tránh dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại ở một số tỉnh lớn của Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tiếp nhận chuyến bay giải cứu công dân về nước phòng dịch. Việc Nghệ An đón nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung phòng dịch đã thể hiện rõ tinh thần chung tay góp sức, cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thành Cường

Trước thời điểm tiếp nhận công dân, tỉnh Nghệ An đã thực hiện rà soát năng lực tiếp nhận, khả năng bố trí nguồn lực an ninh trật tự, y tế và các nội dung liên quan trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường