Lằn ranh tập 4: Ông Sách đối mặt áp lực kép trước ngày kiểm tra

CTVX03/11/2025 11:00

Diễn biến mới phim Lằn ranh, ông Sách không chỉ đau đầu vì sai phạm của cháu vợ bị phanh phui mà còn khó xử trước lời nhờ vả nâng đỡ con trai từ sếp cũ.

Áp lực chồng chất trước thềm thanh tra

Trong diễn biến mới nhất của tập 4 bộ phim "Lằn ranh", ông Sách phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi thời điểm đoàn kiểm tra của Trung ương sắp về làm việc. Tình hình trở nên phức tạp khi ông cùng lúc phải xử lý thông tin về sai phạm nghiêm trọng của người nhà và một lời đề nghị khó xử từ cấp trên cũ.

Lằn ranh - Tập 4: Ông Sách nhận tin cháu vợ sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.
Ông Sách nhận được nhiều thông tin không tốt từ cấp cơ sở.

Sai phạm của cháu vợ bị phanh phui

Một trong những vấn đề lớn nhất ông Sách phải đối mặt là các cáo buộc liên quan đến Sướng, Phó chủ tịch xã Thuận Dương và cũng là cháu vợ ông. Theo báo cáo, Sướng đã có nhiều sai phạm như sử dụng ngân sách xây nhà văn hóa sai mục đích và hợp thức hóa đất cá nhân dẫn đến tranh chấp. Việc thông tin này đến tai ông Sách quá muộn, ngay trước đợt kiểm tra, khiến ông vô cùng tức giận.

"Sao bây giờ mới báo cáo tôi? Trung ương sắp xuống kiểm tra cậu có biết không?", ông Sách gay gắt với cấp dưới.

Lằn ranh - Tập 4: Ông Sách nhận tin cháu vợ sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 2.
Ông Sách tỏ ra thất vọng khi cấp dưới báo cáo sự việc quá muộn.

Lời gửi gắm khó xử từ sếp cũ

Bên cạnh rắc rối của người nhà, ông Sách còn chịu áp lực từ một lời nhờ vả của sếp cũ. Vị này muốn ông Sách nâng đỡ cho con trai mình là Văn, người đang giữ chức Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai.

Lằn ranh - Tập 4: Ông Sách nhận tin cháu vợ sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 3.
Sếp cũ của ông Sách ngỏ ý muốn con trai được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

"Nếu cậu quan tâm đặt nó vào vị trí tốt hơn một tí, cũng vừa để gia đình nở mày nở mặt nhưng quan trọng là tỉnh có thêm người trẻ gánh vác công việc", sếp cũ của ông Sách nói. Vị trí mà người này nhắm đến cho con trai là Phó Giám đốc sở.

Ông Sách giải thích rằng việc sắp xếp nhân sự rất khó khăn do tỉnh đang thực hiện đề án tinh gọn bộ máy, đặc biệt là cho một vị trí quan trọng như vậy. Tình huống này đẩy ông Sách vào thế khó xử, giữa một bên là tình nghĩa cũ và một bên là nguyên tắc tổ chức.

Lằn ranh - Tập 4: Ông Sách nhận tin cháu vợ sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 4.
Ông Sách đứng trước những quyết định khó khăn trong công việc.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 4 phim "Lằn ranh", phát sóng vào 21h ngày 3/11 trên kênh VTV1.

      Lằn ranh tập 4: Ông Sách đối mặt áp lực kép trước ngày kiểm tra

