Lằn ranh tập 4: Ông Sách đối mặt áp lực từ sếp cũ và gia đình Tập 4 phim Lằn ranh đẩy Phó Bí thư Sách vào thế khó khi sếp cũ nhờ 'kiếm ghế' cho con trai, cùng lúc cháu vợ bị tố cáo sử dụng ngân sách sai mục đích.

Trong tập 4 phim Lằn ranh, Phó Bí thư tỉnh ủy Sách phải đối mặt với nhiều áp lực từ cả công việc lẫn các mối quan hệ cá nhân. Ông không chỉ khó xử trước lời nhờ vả của sếp cũ mà còn phải giải quyết lùm xùm liên quan đến người cháu vợ, trong bối cảnh một vụ án đánh bạc quy mô lớn đang được gấp rút điều tra.

Phó Bí thư Sách khó xử trước lời nhờ vả của cấp trên cũ

Ông Thân, cựu Chủ tịch tỉnh, đã tìm gặp trực tiếp ông Sách để nhờ nâng đỡ cho con trai là Văn, hiện đang giữ chức Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai. Ông Thân khéo léo nhắc lại việc từng cất nhắc ông Sách trong quá khứ và mong muốn con trai mình được bổ nhiệm lên vị trí Phó Giám đốc Sở.

Ông Thân, cựu Chủ tịch tỉnh, gặp ông Sách để nhờ vả cho con trai.

Tuy nhiên, ông Sách giải thích rằng việc sắp xếp nhân sự hiện rất khó khăn do tỉnh đang thực hiện đề án tinh gọn bộ máy. Thẩm quyền quyết định thuộc về Ban Tổ chức Tỉnh ủy do Bí thư Trần Sơn trực tiếp chỉ đạo. Khi được hỏi về điểm mạnh của Văn, ông Thân cho rằng việc con trai mình "làm đúng" trong 5 năm và có khả năng giao tiếp tốt đã là một thành tích.

Cuộc gặp gỡ này khiến ông Sách thêm trăn trở về việc nhiều người cho rằng muốn "kiếm ghế" thì phải đến nhà ông. Ông bày tỏ lo lắng này với vợ và khẳng định mọi quyết định nhân sự đều phải do tập thể Thường vụ quyết định.

Cháu vợ bị tố cáo sai phạm, gia đình chịu áp lực

Cùng lúc đó, ông Sách nhận được thông tin về đơn thư nặc danh tố cáo Vũ Văn Sướng, Phó Chủ tịch xã Thuận Dương cũ và là cháu vợ của ông. Sướng bị tố cáo sử dụng ngân sách xây nhà văn hóa sai mục đích và hợp thức hóa đất cá nhân dẫn đến tranh chấp trước thời điểm sáp nhập xã.

Triển khuyên bà Tứ, vợ ông Sách, không nên can dự vào chuyện của người cháu.

Vụ việc này xảy ra ngay trước thời điểm đoàn kiểm tra của Trung ương sắp về làm việc, khiến ông Sách rất tức giận. Ông đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Thường vụ. Trong khi đó, Triển đã tìm gặp bà Tứ, vợ ông Sách, để khuyên bà không nên dính líu vào chuyện của Sướng để tránh ảnh hưởng đến chồng.

Diễn biến phức tạp của vụ án đánh bạc quy mô lớn

Song song với những rắc rối cá nhân của ông Sách, cuộc điều tra về đường dây đánh bạc lớn vẫn tiếp diễn. Cơ quan điều tra báo cáo vụ án rất phức tạp, dù đã có một số bằng chứng nhưng dữ liệu máy chủ đã bị xóa đáng kể. Đối tượng then chốt là Trần Chương, người trực tiếp xóa dữ liệu, đã bị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam.

Cơ quan chức năng họp bàn về vụ án đường dây đánh bạc có quy mô lớn.

Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu nhấn mạnh rằng mọi biện pháp nghiệp vụ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong khi đó, Thu không hề hay biết mình đã trở thành mục tiêu của nhóm lợi ích liên quan đến một vụ án khác. Một luật sư đã cố gắng tiếp cận cô và cả ông Sách thông qua Triển nhưng không thành công, đồng thời đưa ra lời cảnh báo rằng Thu có thể gặp rắc rối nếu tiếp tục theo đuổi vụ án.