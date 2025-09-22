Thị trường Làn sóng thành lập sàn giao dịch tiền số: 5 ông lớn chứng khoán chính thức nhập cuộc Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền số.

Với hơn 17 triệu người dùng tài sản mã hóa, xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập theo dữ liệu của Chainalysis, Việt Nam từ lâu đã được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư vẫn phải giao dịch thông qua các nền tảng quốc tế.

Giờ đây, với sự tham gia chính thức của hàng loạt định chế tài chính lớn trong nước, cuộc đua thiết lập hạ tầng giao dịch tài sản số đang tăng nhiệt hơn bao giờ hết, hứa hẹn mang lại một diện mạo mới cho thị trường.

Thị trường tiềm năng bùng nổ cho tài sản mã hóa

Sự sôi động của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam không chỉ đến từ số lượng người dùng khổng lồ mà còn được củng cố bởi những động thái pháp lý quan trọng từ Chính phủ. Điều này tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các sàn giao dịch tiền số nội địa.

Như đã đề cập, với 17 triệu người dùng, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tài sản mã hóa cao nhất toàn cầu. Con số này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mà còn là minh chứng cho nhu cầu lớn về các nền tảng giao dịch đáng tin cậy và minh bạch. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước trở thành một yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu này.

Một yếu tố then chốt thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường là Nghị quyết 5/2025 của Chính phủ, chính thức cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản số trong vòng 5 năm. Quyết định này đã mở ra cánh cửa pháp lý quan trọng, tạo hành lang cho các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn đầu tư và phát triển các nền tảng giao dịch. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự công nhận và định hướng quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực mới mẻ này.

Làn sóng thành lập sàn giao dịch tiền số

Ngay sau khi khung pháp lý được hé mở, một làn sóng thành lập các sàn giao dịch tiền số đã diễn ra mạnh mẽ, với sự góp mặt của nhiều công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự sẵn sàng của các định chế tài chính truyền thống trong việc nắm bắt cơ hội từ kỷ nguyên số.

VPBankS và CAEX: Bước đi chiến lược trong thị trường mới

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập vào ngày 19/9/2025, đánh dấu bước đi chiến lược của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vào lĩnh vực đầy tiềm năng này. CAEX có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trong đó VPBankS góp 11%. Đáng chú ý, ngay trước khi CAEX ra đời, VPBank đã công bố kế hoạch tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa, với công ty con VPBankS đảm nhận vai trò triển khai nền tảng giao dịch. Điều này thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

VIXEX của chứng khoán VIX: Tham vọng với vốn điều lệ khủng

Tiếp nối xu hướng, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) cũng đã ra đời vào ngày 26/8/2025 với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chứng khoán VIX (VIX) góp 150 tỷ đồng, chiếm 15% vốn. Quy mô vốn điều lệ lớn của VIXEX cho thấy tham vọng không nhỏ của VIX trong việc định hình một sàn giao dịch tiền số có tầm vóc trên thị trường.

TCEX và tài sản mã hóa Techcom (TCEX)

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), thành lập từ tháng 5/2025, cũng là một cái tên đáng chú ý. Ban đầu với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, TCEX đã nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng chỉ sau vài tháng, tức gấp 34 lần. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT TCBS, là người đại diện pháp luật, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo cấp cao của Techcombank Securities trong việc phát triển nền tảng này.

SSI Digital: Tiên phong xây dựng hạ tầng tài chính số

Không đứng ngoài cuộc chơi, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã có sự chuẩn bị từ sớm với việc thành lập SSI Digital từ năm 2022. Đến nay, SSI Digital đã ký kết hợp tác cùng các đối tác lớn như Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm phát triển hạ tầng tài chính số. SSI cũng là đơn vị đứng sau nhiều sự kiện blockchain lớn tại Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình và phát triển thị trường tài sản số.

HBS và VIMEXCHANGE: Mở rộng lĩnh vực tư vấn đầu tư

Bên cạnh các tên tuổi lớn, CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) cũng góp vốn vào CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VIMEXCHANGE vào tháng 5 vừa qua. Mặc dù không có chữ "sàn" trong tên, VIMEXCHANGE hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và có vốn điều lệ lên đến 10.000 tỷ đồng, trong đó HBS góp 500 tỷ đồng (5%). Sự tham gia của các cổ đông lớn khác như CTCP Tập đoàn Dược phẩm VIMEDITMEX và CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cho thấy một liên minh đa ngành đang hình thành để khai thác tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa.

DNEX

Một trường hợp khác là CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX, được thành lập vào ngày 9/9/2025 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của DNEX là không có sự đồng hành của công ty chứng khoán, mà là sự góp vốn của ba doanh nghiệp: CTCP Quản lý quỹ Fundgo, CTCP Trustpay và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số. Điều này cho thấy sự đa dạng trong mô hình phát triển các sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam.

Quy định khung pháp lý của các sàn giao dịch tiền số

Sự ra đời ồ ạt của các sàn giao dịch tiền số không chỉ là một hiện tượng tự phát mà còn tuân thủ những quy định chặt chẽ từ Chính phủ, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bền vững của thị trường.

Theo quy định, một công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn phải thuộc sở hữu của ít nhất hai tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ. 65% còn lại do các tổ chức khác nắm giữ, và quan trọng là không cho phép cá nhân tham gia. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 49% vốn. Những quy định này không chỉ tạo ra một rào cản gia nhập thị trường mà còn đảm bảo các nền tảng giao dịch được vận hành bởi những tổ chức có năng lực tài chính và chuyên môn cao.

Tầm quan trọng của sàn giao dịch tiền số nội địa

Việc các định chế tài chính lớn bắt tay xây dựng sàn giao dịch tiền số trong nước mang lại nhiều lợi ích to lớn, không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho nền kinh tế quốc gia.

Hiện tại, phần lớn các giao dịch tài sản mã hóa của người Việt vẫn diễn ra trên các nền tảng quốc tế, khiến nguồn thu từ các hoạt động này chảy ra nước ngoài. Sự phát triển của các sàn giao dịch tài sản số nội địa được kỳ vọng sẽ giữ lại nguồn thu này, đồng thời tạo cơ sở để thu thuế và đóng góp vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quan trọng hơn, các nền tảng giao dịch trong nước, hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, sẽ tạo ra một môi trường minh bạch hơn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, thao túng thị trường và các hoạt động phi pháp, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Nhờ vậy, niềm tin vào thị trường tài sản mã hóa sẽ được củng cố, khuyến khích sự tham gia của nhiều đối tượng hơn.

Cuộc đua phát triển sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam đang thực sự tăng sức nóng, với sự nhập cuộc mạnh mẽ của các ông lớn trong ngành chứng khoán và tài chính. Được thúc đẩy bởi tiềm năng thị trường rộng lớn và hành lang pháp lý ngày càng rõ ràng, các nền tảng giao dịch nội địa hứa hẹn sẽ mang lại một kỷ nguyên mới cho thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Sự phát triển này không chỉ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng nhà đầu tư mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và bền vững cho quốc gia.