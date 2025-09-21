Thị trường Đồng tiền số hàng đầu thế giới bất ngờ thờ ơ trước quyết định lãi suất của Fed Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 USD sau khi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, phản ánh chiến lược 'mua tin đồn, bán tin tức' của nhà đầu tư.

Fed hạ lãi suất nhưng giá Bitcoin không tăng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, giảm 25 điểm cơ bản xuống 4–4,25%/năm. Động thái này thường được coi là chất xúc tác hỗ trợ các tài sản rủi ro, song Bitcoin gần như không phản ứng tích cực.

Ngay sau thông báo, Bitcoin từ vùng 116.000–117.000 USD nhanh chóng rơi xuống dưới 115.000 USD chỉ trong vài phút và từ đó dao động đi ngang. Vốn hóa toàn thị trường tiền số giữ trên 4.000 tỷ USD, giảm chưa đến 1% trong 24 giờ theo CoinMarketCap.

Chiến lược "mua tin đồn, bán tin tức" chi phối thị trường

Theo phân tích của Decrypt, việc Fed hạ lãi suất đã được thị trường dự báo từ trước với 96% khả năng. Các nhà đầu tư áp dụng chiến lược "mua tin đồn, bán tin tức", tức mua vào khi xuất hiện kỳ vọng tích cực và chốt lời ngay khi thông tin chính thức được công bố.

Chiến lược này khiến Bitcoin không bứt phá dù Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền số hạ về 51 điểm, thấp hơn 6 điểm so với tuần trước, phản ánh tâm lý trung lập của nhà đầu tư.

Thái độ thận trọng của Fed gây ảnh hưởng

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định quyết định hạ lãi suất chỉ mang tính "quản trị rủi ro" chứ không nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, vốn đang tăng trưởng chậm lại. Cách tiếp cận thận trọng này cũng góp phần lý giải phản ứng nguội lạnh của thị trường tiền số.

Quyết định của Fed còn bị chi phối bởi yếu tố chính trị. Thống đốc Stephen Miran, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump là thành viên duy nhất bỏ phiếu phản đối, cho rằng Fed nên hạ tới 50 điểm cơ bản.

Chuyên gia đánh giá về triển vọng Bitcoin

Matt Mena, chiến lược gia tại 21Shares, cho biết: "Mức giảm 25 điểm cơ bản chỉ là tia lửa, sự lưỡng lự của Fed mới là yếu tố tạo thách thức lớn với Bitcoin trong việc chinh phục đỉnh giá mới".

Tuy nhiên, Gerry O'Shea, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Hashdex, cho rằng phản ứng "im lặng" của Bitcoin không đồng nghĩa thị trường suy yếu. Ông dự báo nhu cầu từ các doanh nghiệp và dòng vốn ETF có thể là động lực thúc đẩy giá BTC trong những tuần tới.

Hiện tại, Bitcoin chỉ cao hơn khoảng 7% so với mức đỉnh cũ sau bầu cử Mỹ, thấp hơn mức tăng 9% của S&P 500 và kém xa mức tăng 36% của vàng cùng kỳ. Hiệu suất trung bình của 20 đồng tiền số lớn nhất cũng giảm 0,43%.

Tiềm năng tăng giá Bitcoin trong tương lai

Ở góc nhìn kỹ thuật, Bitcoin đang trong trạng thái "nén" mạnh hơn chứng khoán và vàng, có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng giá vượt trội khi dòng vốn quay lại. Sự lưỡng lự chính sách của Fed vẫn có thể kéo dài, phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và việc làm trong thời gian tới.

Mặc dù phản ứng hiện tại khá nguội lạnh, nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng Bitcoin sẽ có những bước tiến mạnh mẽ khi các yếu tố hỗ trợ từ doanh nghiệp và ETF tiếp tục gia tăng.