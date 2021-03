Lần thứ 3 vào tù vì đánh bạc cùng 3 phụ nữ

Sau khi ăn cơm xong, do nảy sinh ý định đánh bạc nên Phạm Thị Hòa đã lấy 1 bộ bài tú lơ khơ được đặt sẵn trên giường rồi rủ Trần Văn Tuấn, Phạm Thị Huyền, Hoàng Thị Hương cùng ngồi xuống chiếc chiếu nhựa đã trải sẵn tại gian lồi cạnh gian phòng khách của nhà Hoàng Thị Hương để đánh bạc.

Các đối tượng thống nhất đánh bạc bằng hình thức đánh "phỏm". Đến 15 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang sát phạt lẫn nhau thì bị tổ công tác Công an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ ập vào bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc số tiền 4.450.000 đồng.Trước đó, Trần Văn Tuấn đã 2 lần bị Tòa án xử phạt về tội "Trộm cắp tài sản" và vào ngày 12/6/2019, Tuấn bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.Trong vụ án này, các đối tượng Phạm Thị Hòa và Hoàng Thị Hương là những người chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc , gá bạc. Phạm Thị Huyền đã bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xử phạt 20 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Số tiền mà các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Huyền, Phạm Thị Hòa và Hoàng Thị Hương.Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Trần Văn Tuấn 30 tháng cải tạo không giam giữ, miễn hình phạt bổ sung, khấu trừ thu nhập 150.000 đồng/tháng đến khi thực hiện xong hình phạt.