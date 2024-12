Xã hội Lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Lực lượng Vũ trang tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, đóng góp xứng đáng vào những chiến công và thành tích vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

P.V: Được biết, Lực lượng Vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An đã lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những chiến công này?

Đại tá Phan Đại Nghĩa: LLVT tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 21/8/1945. Vào ngày này, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Khởi nghĩa Nghệ Tĩnh. Đội tự vệ chiến đấu thị xã Vinh đã tiến công đánh vào dinh Tỉnh trưởng và sở mật thám Pháp. Tham gia cùng LLVT nòng cốt, còn có hàng vạn quần chúng đã tự vũ trang bằng các vũ khí thô sơ. Chỉ trong 1 ngày, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh thắng lợi, chính quyền cách mạng thuộc về nhân dân.

Binh đoàn xe đạp thồ trên đường ra chiến dịch. Ảnh: TTXVN

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Nghệ An lên đường ra tiền tuyến, góp phần xây dựng nên những binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta. Hàng ngàn dân quân, du kích và hàng vạn dân công phối hợp với bộ đội chủ lực, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường... cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến công chói lọi, trong đó có Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng trong thời gian này, LLVT tỉnh còn là nòng cốt xung kích trên các mặt trận tiêu diệt giặc đói, giặc dốt.

Sau Hiệp định Geneva, Nghệ An trở thành tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam và cách mạng Lào anh em. Hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỏa tuyến Nghệ An phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Ở hậu phương, quân và dân cùng kề vai, sát cánh chiến đấu. Ngọn lửa Xô viết tiếp tục tỏa sáng, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Nghệ An chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Quân và dân Nghệ An đã phối hợp cùng các đơn vị bắn rơi 553 máy bay các loại; bắn chìm, bắn cháy 36 tàu chiến và tàu biệt kích của Mỹ - Ngụy; bắt sống 28 toán biệt kích, thám báo. Đặc biệt, dân quân Nghệ An lần đầu tiên đã bắn rơi máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ bằng súng bộ binh, mở đầu cho phong trào bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên miền Bắc. Quân và dân Nghệ An còn huy động hơn 40 triệu ngày công mở đường giao thông, phục vụ chiến đấu.

Đơn vị nữ dân quân thu gom xác máy bay Mỹ bị bắn rơi. Ảnh: Internet

Thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, từ năm 1959-1973, LLVT Nghệ An tham gia chiến đấu 250 trận trên chiến trường Lào, tiêu diệt và làm bị thương trên 2.500 tên địch, góp phần cùng nước bạn Lào mở rộng vùng giải phóng.

Những chiến công của quân và dân Nghệ An đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh vô điều kiện ở Việt Nam... Khi xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam và hải đảo, gần 200.000 thanh niên Nghệ An lại lên đường chiến đấu ở các chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Campuchia. Trong Chiến dịch mùa khô 1985-1986, LLVT tỉnh cùng với các đơn vị của Quân khu 4 đã phối hợp với nước bạn Lào đập tan sào huyệt của lực lượng phỉ Vàng Pao ở Phu Bia, Loong Chẹng.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 19/12/1979, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ Tĩnh.

P.V: Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần Xô viết, truyền thống anh hùng để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

Đại tá Phan Đại Nghĩa: Trong thời kỳ đổi mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Trong đó, chú trọng xây dựng các công trình phòng thủ, công trình quốc phòng ở các tuyến biển, đảo, tuyến biên giới nội địa góp phần hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu quy hoạch và đầu tư hệ thống phòng thủ với 117 điểm, tổng diện tích hơn 2.434 ha cho các cơ sở quân sự, trường bắn, căn cứ chiến đấu và trung tâm huấn luyện. Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai các dự án này và được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm mẫu để nhiều địa phương học tập.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Ảnh Thành Cường

LLVT tỉnh đã thường xuyên xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên; coi trọng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, có chất lượng; lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

Các LLVT đã phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, nội địa giữ vững ổn định địa bàn; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, góp phần phát huy và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các cấp luôn được quan tâm đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và gần sát với tình hình thực tế chiến đấu. Trong 10 năm qua, LLVT tỉnh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và 1 cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, có sự tham gia hiệp đồng quân, binh chủng và được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức 966 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã, 36 cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện.

Diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Ảnh Thành Cường

Công tác đối ngoại quốc phòng luôn được chú trọng. LLVT tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp triển khai có hiệu quả nhiều đề án để góp phần phát huy, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; tổ chức 16 lớp tập huấn cho cán bộ, sĩ quan các tỉnh Xiêng-Khoảng, Hủa-Phăn, Bô-ly-khăm-xay; đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng một số công trình, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các tỉnh nước bạn.

Với trách nhiệm chính trị cao cả và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ, suốt 40 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT của nước bạn Lào tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân các bộ tộc Lào khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 12.628 bộ hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào và 472 hài cốt liệt sĩ trong nước.

“ Với những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh đã được Đảng Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 10/10/2024, LLVT tỉnh Nghệ An lần thứ 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn để LLVT tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

P.V: Những năm gần đây, LLVT tỉnh đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Nghệ An. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về hoạt động này?

Đại tá Phan Đại Nghĩa: Hơn 10 năm qua, LLVT Nghệ An đã góp công lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh; để lại nhiều điểm sáng, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân; được các cấp đánh giá cao. Hằng năm, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện dã ngoại, phối hợp với các địa phương xây dựng hệ thống đường giao thông, kênh mương, công trình văn hóa, y tế… theo tiêu chí nông thôn mới; tích cực thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo ở 240 xã của 20 huyện, thị, thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đầu tư lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất giúp xã nghèo Nậm Giải (Quế Phong) xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng các thiết chế văn hóa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Bộ CHQS tỉnh đã huy động 134.000 ngày công; nạo vét 765 km kênh mương; sửa chữa và làm mới 2.340 km đường liên thôn, liên xã (276 km đổ bê tông); hỗ trợ các địa phương 4.650 tấn xi măng và 3,245 tỷ đồng; san lấp mặt bằng, tổng dọn vệ sinh môi trường 32.500 m2; xây 60.200 m2 tường bao; trồng 27.500 cây xanh; thu gom, xử lý 154.500 kg rác thải; trao tặng cho ngư dân đi biển hơn 36.500 cờ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh đã giúp xã nghèo Nậm Giải (Quế Phong) xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng các thiết chế văn hóa ở từng bản; tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho 2.500 lượt bà con; giúp xã nạo vét 167 km mương tưới nước, san lấp 123.500 m2 mặt bằng và xây 42.000 m tường bao nhà văn hóa xóm, bản; sửa chữa làm mới 287 km đường liên thôn; thu gom 124.500 kg rác thải; trồng 17.500 cây xanh; hỗ trợ 2.000 tấn xi măng.

Phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, LLVT tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua, nổi bật nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, lực lượng tạo nguồn ngân sách xây dựng và trao tặng 137 nhà tình nghĩa, 94 nhà đồng đội, 12 nhà tình thương, 5 mái ấm công đoàn và hơn 10.250 suất quà, 250 tấn gạo, 153 chiếc xe đạp, 460 con bò giống... giúp đỡ cho các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình quân nhân gặp khó khăn; nhận đỡ đầu 100 học sinh nghèo vượt khó, mỗi em 350.000 đồng/mỗi tháng.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân xây dựng hệ thống đường giao thông, kênh mương, công trình văn hóa, y tế, phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn... Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức giúp sửa chữa nhà cửa cho 87 lượt hộ nghèo, xây dựng 35 công trình dân sinh; hỗ trợ giống, vốn sản xuất cho hơn 100 hộ dân thoát nghèo với số tiền trên 900 triệu đồng... Tổ chức mở 6 lớp học xóa mù chữ cho 371 bà con ở các xã vùng cao như Na Ngoi (Kỳ Sơn), Tri Lễ (Quế Phong).

P.V: Trong tình hình mới, LLVT tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào để thực hiện tốt hơn 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Đại tá Phan Đại Nghĩa: Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, ngày 16/12/2024 vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; coi trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời giải quyết công tác chính sách hậu phương quân đội.

Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc... góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược; cùng toàn Đảng, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!