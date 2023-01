Lãnh đạo 2 tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Tiếp 2 đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (Lào) do đồng chí Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đồng chí Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, các lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn (Lào) gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, Chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An, một năm mới mạnh khoẻ và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Hủa Phăn cho rằng, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 2 tỉnh vẫn có sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thường xuyên cử đoàn công tác sang thăm hỏi lẫn nhau. Đồng chí cũng tin tưởng, 2 tỉnh sẽ cùng nhau dày công vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện để mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn sang thăm và chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An và gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công tới đoàn công tác nói riêng và Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo khái quát tới đoàn những kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong năm 2022 và nhấn mạnh, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An còn có sự động viên, hợp tác, hỗ trợ của các bạn Lào nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nghệ An và các tỉnh phía Lào có tầm quan trọng lớn, riêng đối với tỉnh Hủa Phăn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung hợp tác trên các trọng tâm: Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh trong năm 2023; Hợp tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới; tăng cường kết nghĩa bản - bản; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho công an tỉnh Hủa Phăn.

Cùng với đó, tăng cường quản lý hoạt động di dịch cư, giải quyết quốc tịch cho nhân dân 2 bên biên giới thuận tiện trong qua lại thăm thân, làm ăn; Tiến hành thủ tục nâng cấp cửa khẩu Thông Thụ (Nghệ An) và cửa khẩu Nậm Tày (Hủa Phăn) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu Quốc gia; tăng cường phối hợp hỗ trợ, đào tạo các em sinh viên Lào sang học tập tại Nghệ An. Từ đây, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng được thắt chặt và phát triển.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do đồng chí Nò Bi Hả Tồng Pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn sang thăm, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Xiêng Khoảng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Tỉnh uỷ, Chính quyền, các lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Nghệ An mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Chúc cho mối quan hệ đoàn kết hữu, hợp tác toàn diện của 2 nước, cũng như 2 tỉnh: Nghệ An và Xiêng Khoảng "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Nhấn mạnh mối quan hệ kết nghĩa đặc biệt giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho rằng, trong năm 2023, 2 tỉnh cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, trong đó tập trung vào việc tổ chức Hội đàm cấp cao và ký biên bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cũng trân trọng cảm ơn chuyến thăm, lời chúc Tết ấm áp, nồng hậu mà tỉnh Xiêng Khoảng đã dành cho tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình chúc đoàn công tác nói riêng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng Khoảng sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi trong thời gian tới. Chúc cho mối quan hệ của 2 tỉnh ngày càng phát triển, "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".