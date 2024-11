Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/11

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức Nghệ An nhân dịp 20/11; Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khen thưởng nhóm tác giả đoạt Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"; Nghệ An cắt giảm hơn 360 tỷ đồng sau thẩm định quyết toán... những thông tin nổi bật trong ngày.