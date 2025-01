Kinh tế Lãnh đạo ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo công tác PCCC UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46/CT- TTg; xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg là nội dung công tác quan trọng, nhất là trong thời điểm cuối năm, thời tiết hanh khô, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết tăng cao, các nguyên, vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu gia tăng gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương, cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ được giao; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nêu để cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện phải thực chất, đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

Kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Q.A

Các nội dung trọng tâm bao gồm: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, phải rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tăng cường rà soát, kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, kinh doanh pháo, kho hóa chất, rừng, bến xe, các đình, chùa nơi diễn ra các hoạt động lễ hội...; tất cả các hành vi vi phạm đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ tại ở các công trình, cơ sở, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Chủ hộ kinh doanh nhà trọ tại TP. Vinh ký cam kết PCCC. Ảnh: Q.A

Tiếp tục rà soát, phân loại, hướng dẫn chủ các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo Tài liệu hướng dẫn một số giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Công văn số 7293/UBND-CN ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh; yêu cầu người đứng đầu các cơ sở phải có lộ trình, cam kết hoàn thành khắc phục xong trước ngày 30/3/2025. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Tổ chức tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ, thường xuyên tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đến từng công trình, cơ sở, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để sẵn sàng cứu người bị nạn, chữa cháy khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra ngay từ địa bàn, cơ sở.

Bám sát mục tiêu, yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 25/4/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó, tại các khu vực đô thị không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các chung cư hiện nay có nhiều xe điện dưới các tầng hầm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Quang An

UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị:

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy , các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, đối tượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng những khái niệm đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận để đưa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến với từng nhà, từng cơ sở, từng khu dân cư, từng khu phố; trong đó, đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm thứ hai, trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn (mặt nạ phòng độc, thang dây...).

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ; quyết tâm phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đề ra các giải pháp cụ thể, sát với tình hình để bảo đảm công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy triển khai nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, đồng thời, bảo đảm sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đúng quy định của pháp luật.

Diễn tập công tác PCCC tại KCN VSIP. Ảnh: Quang An

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố và chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu; tăng cường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở trọng điểm, nhất là các cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao vào dịp Tết; yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ xây dựng kế hoạch bố trí, phân công trực trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện tại chỗ....

Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra việc cấp phép xây dựng đối với các loại hình công trình, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng, các trường hợp tự ý chuyển đổi từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất, kinh doanh khác mà không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng...

Người dân chủ động mua các thiết bị PCCC. Ảnh: Q.A

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị ngành Điện lực trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất; phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, gas, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, phổ biến, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy , thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài phản ánh về nguy cơ cháy, nổ trên các lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) chưa bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường do UBND tỉnh ban hành và dứt điểm phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30/3/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Bám sát mục tiêu, yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 25/4/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tại các khu vực đô thị không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường cháy chợ Đước, TP. Vinh đầu năm 2024. Ảnh: Quang An

Tăng cường tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ, thường xuyên tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với từng công trình, cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2 (từng tầng nhà - nơi có phòng ngủ, nghỉ, sinh hoạt của gia đình), trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tham gia đội dân phòng để đảm bảo thực chất, hiệu quả, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”; vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh đầu tư các phương tiện phòng cháy, chữa cháy như bình chữa cháy, thang thoát nạn, hệ thống báo cháy cục bộ không dây...

Tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, kinh doanh pháo, kho hóa chất, rừng, bến xe, các đình chùa nơi diễn ra các hoạt động lễ hội...; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ tại ở các công trình, cơ sở, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn...

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Q.An

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này để chỉ đạo xây dựng kế hoạch của đơn vị và triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả; Kế hoạch triển khai gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/01/2025.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh có liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ; nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm cụ thể từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện theo quy định.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy theo quy định./.