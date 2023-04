Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung làm việc về Quy chế phối hợp

Tin mới

Nghệ An đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm (Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm là đợt cao điểm truyền thông về việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm. Trong tháng hành động, các cấp, ngành đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 (Baonghean.vn) - Sáng 6/4, tại thị xã Phôn Sa Vẳn (Xiêng Khoảng - Lào), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Sai lầm của cha mẹ khiến ho ở trẻ trở nên nghiêm trọng Ho là vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ nhất là khi thời tiết giao mùa. Ở một vài trường hợp có thể không nguy hiểm nhưng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của trẻ, đặc biệt khi trẻ đã đến tuổi đi học.

'Đánh' vào tâm lý bị thu phí - thủ đoạn mới lừa đảo chiếm tiền tài khoản Thời gian gần đây, nhiều người dùng chia sẻ màn hình những đoạn tin nhắn (SMS) mạo danh một số ngân hàng như SHB, MSB,... thông báo về việc đóng phí quảng cáo trên TikTok.

Mổ xẻ đội hình Sông Lam Nghệ An trước trận gặp Bình Dương (Baonghean.vn) - Sau chuỗi trận thi đấu không thành công, Sông Lam Nghệ An trở lại vòng 5 V.League 2023 để gặp Bình Dương. Với phong độ hiện tại, liệu đội chủ nhà có thể giành được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải này khi phải đối đầu với đội bóng Đất Thủ là điều mà người hâm mộ quan tâm.

Ô tô mất phanh: Có phòng tránh được không? Ngoài việc bảo dưỡng ô tô đúng hạn, bạn có thể tự kiểm tra xem hệ thống phanh của xe có đang hoạt động 'chuẩn' không. Dưới là những dấu hiệu cho thấy hệ thống phanh ô tô đang có vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị Quán triệt, triển khai các Quy định của Ban Bí thư về công tác Báo chí - Xuất bản (Baonghean.vn) - Ngày 6/4, tại Thanh Hoá, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII.

TP. Vinh: Bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ các cơ sở karaoke không đủ điều kiện hoạt động (Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng đang tiến hành giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar chưa đủ điều kiện hoạt động, không để các cơ sở này hoạt động lén lút như một số trường hợp vừa qua.

Việt Nam trong top 10 điểm đến chi phí thấp nhất châu Á Danh sách của CN Traveler cũng có sự xuất hiện 2 quốc gia lân cận là Lào và Campuchia.

Dược phẩm Tâm Bình vững vàng 'Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín' (Baonghean.vn) - Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và giá thành hợp lý. Tâm Bình đã in sâu dấu ấn trong tâm trí khách hàng và 3 lần lọt Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín.

Trẻ bị nhiễm khuẩn huyết từ vết muỗi đốt (Baonghean.vn) - Vừa qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận trường hợp bệnh nhi L.H.K (25 tháng tuổi), thường trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh trong tình trạng nặng nghi do tụ cầu đường vào qua da do muỗi đốt.

Thị xã Cửa Lò: Hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký cho xe điện 4 bánh (Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho mùa du lịch, hiện nay thị xã Cửa Lò đang hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký cho xe điện 4 bánh.

Hai Biên tập viên Thời sự 19h của VTV đẹp, cuốn hút ở ngoài đời BTV Minh Trang và Linh Thủy của bản tin Thời sự 19h VTV khoe vẻ xinh đẹp, yêu kiều khi diện áo nhung thêu đứng chung khung hình.

Khởi tố đối tượng chuyên cho vay lãi nặng (Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa khởi tố đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.

Hưng Nguyên: Tồn tại nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam (Baonghean.vn) - Dù quá hạn về bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam, ở huyện Hưng Nguyên vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Chiêm ngưỡng vườn chuẩn nông thôn mới đẹp nhất Nghệ An (Baonghean.vn) - Xanh - sạch - đẹp với cây trái sum suê, rau xanh mướt mát, những giống cây chất lượng cao với giá trị kinh tế vượt trội, quy hoạch quy củ… là những yếu tố giúp vườn hộ bà Cao Thị Hợi (Nghi Lộc) đạt giải Nhất cuộc thi “Vườn chuẩn nông thôn mới, đẹp” tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tổng thống dính nhiều bê bối nhất trong lịch sử Mỹ Dùng tiền bịt miệng tình nhân, có con ngoài giá thú và tham nhũng đã khiến Tổng thống thứ 29 của Mỹ Warren G. Harding bị các nhà sử học xếp ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng các Tổng thống Mỹ.

Giấc mơ ‘xóa nghèo’ từ dược liệu (Baonghean.vn) - Ghé thăm xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, chúng tôi được nghe câu chuyện về 3 anh em ruột người dân tộc Thái đã đồng hành với chính quyền địa phương và người nông dân để biến những vùng đất kém màu mỡ, sỏi đá, sản xuất không hiệu quả thành những nương, vườn dược liệu xanh mướt.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả Sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong, chiều 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Chiếm đoạt 10 tỷ đồng với thủ đoạn nhận tách thửa đất Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bồ Như Phong (40 tuổi) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Công Phượng chính thức ra mắt Yokohama FC; Huấn luyện viên Troussier tiết lộ bất ngờ khi Việt Nam vào bảng 'tử thần' tại SEA Games (Baonghean.vn) - Công Phượng chính thức ra mắt Yokohama FC; Huấn luyện viên Troussier tiết lộ bất ngờ khi Việt Nam vào bảng "tử thần" tại SEA Games; Lộ diện cầu thủ hay nhất 4 vòng đầu V.League 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Rơi máy bay trực thăng ở vịnh Lan Hạ, 5 người gặp nạn Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, một máy bay trực thăng đã bị rơi tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).



U22 Việt Nam cùng bảng với U22 Thái Lan tại SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Chiều 5/4, Ban Tổ chức SEA Games 32 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Thái Lan.

5 bãi biển rực sáng về đêm Trên thế giới có rất nhiều bãi biển phát sáng khi trời tối, tạo ra cảnh tượng độc đáo. Điều này xảy ra do quá trình phát quang sinh học.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và tham quan di tích Cánh đồng Chum (Baonghean.vn) - Chiều 5/4, trong chương trình công tác tại Lào, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và thăm quan Di tích Cánh đồng Chum.

Nghệ An: 2 nữ sinh đuối nước khi tắm biển (Baonghean.vn) - Thi thể 2 nữ sinh đã được phát hiện chiều nay tại bãi biển Nghi Thiết (Nghi Lộc).

Tịch thu 59 con rùa đầu to bị vận chuyển trái phép ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Toàn bộ số động vật trên do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Tản văn hay: Tháng Tư về trong nỗi nhớ (Baonghean.vn) - “Tháng Tư về trong nỗi nhớ” giống như một bài hát dịu dàng tha thiết viết về quê hương trong nỗi nhớ tháng Tư. Nhắc đến tháng Tư, người ta nghĩ đến tiết giao mùa, khi nàng Xuân vẫn còn lưu luyến đó đây thì mùa hạ đã chạm ngõ.

Tử hình kẻ đang bị truy nã vẫn buôn ma túy xuyên quốc gia (Baonghean.vn) - Sau khi bị truy nã về hành vi "Giết người", Mỹ trốn sang Lào. Một thời gian sau, Mỹ về nước thực hiện mua bán gần 2 kg ma túy.