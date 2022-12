Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại đền Thánh An Tôn và Giáo xứ Trại Gáo

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục, các vị chức sắc cùng toàn thể giáo dân mùa Giáng sinh an lành và mong muốn bằng những việc làm cụ thể, có thêm những đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngày 22/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáng sinh tại đền Thánh An Tôn - Trung tâm Hành hương Giáo phận Vinh và Giáo xứ Trại Gáo, xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm và vui mừng thông báo với các vị linh mục, chức sắc, chức việc làm nhiệm vụ tại đền Thánh An Tôn - Trung tâm Hành hương Giáo phận Vinh và Giáo xứ Trại Gáo một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm qua, cũng như cả nước, Nghệ An chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình mưa, lũ, các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội đều chịu tác động nặng nề, cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thử thách. Năm 2022, Nghệ An đạt được rất nhiều thành tích to lớn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, với 27/28 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt.

Trong thành tích chung rất đáng tự hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, có đóng góp rất to lớn của bà con công giáo trong toàn tỉnh; đặc biệt là hình ảnh các cộng đồng sống chung trên địa bàn kề vai, sát cánh, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ các trường hợp yếu thế trong xã hội vượt qua đại dịch Covid-19.

Đây là tiền đề rất quan trọng để năm 2022, toàn tỉnh bước vào trạng thái bình thường mới với tâm thế, quyết tâm rất cao cùng những biện pháp rất quyết liệt, cụ thể, trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên khắp địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón mùa Giáng sinh an lành và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Đồng thời, mong muốn tinh thần đoàn kết và bác ái sẽ được Ban Quản nhiệm đền Thánh An Tôn và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Trại Gáo tiếp tục củng cố, tạo điều kiện cho cộng đồng giáo dân phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu - Phó Giám đốc Trung tâm Hành hương đền Thánh An Tôn, Quản xứ Trại Gáo cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào xây dựng quê hương, đất nước, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện xóa đói, giảm nghèo để quê hương ngày càng giàu đẹp.