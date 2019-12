Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các đơn vị nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 20/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh. Trong không khí ấm áp, chân tình, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo nhanh những thành quả nổi bật đã gặt hái được trong thời gian qua. Với phương châm tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh để nắm chắc, làm chủ tình hình, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh từng bước xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện. Đánh giá cao những thành quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dù trong thời bình cũng cần nâng cao cảnh giác với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến đổi phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ... để sẵn sàng cơ động trước mọi tình huống bất ngờ, phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những thành quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp tục chương trình công tác, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An báo cáo những nét nổi bật về tình hình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà đơn vị đã đạt được. Dù phụ trách đường biên giới dài, hiểm trở, địa bàn rộng, nhiều thành phần dân tộc, nhưng lực lượng biên phòng tỉnh luôn giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, với sự hoạt động hiệu quả của 84 tổ tự quản đường biên, mốc giới; 716 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản; 58 tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi, kịp thời xử lý những vấn đề nóng nảy sinh từ thực tiễn.

Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh những thành tích nổi bật của đơn vị với đoàn công tác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hiện đang quản lý, bảo vệ 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào gồm: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và 82 km bờ biển. Địa bàn quản lý gồm 61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị biên giới. Dân số hơn 457 ngàn người với 7 dân tộc cùng sinh sống.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn đơn vị tích cực hơn nữa trong tham mưu cho tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên cả tuyến biên giới miền núi và tuyến biển.

Đối với những địa bàn phức tạp, nhất là khu vực biên giới, phải luôn chủ động nắm bắt tình hình của nhân dân vùng biên để tham mưu cho cấp ủy, làm chủ trong mọi tình huống; tăng cường phòng chống buôn bán ma túy, hàng lậu, hàng quốc cấm.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp hiệu quả với nước bạn Lào để kịp thời nắm bắt tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới ngày càng tinh vi, phức tạp.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thay mặt đoàn công tác đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Ảnh: Thanh Quỳnh