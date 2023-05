Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Anh Tuấn nhân dịp được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Cùng đi có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Đón tiếp đoàn có Giám mục Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và các vị giám mục, linh mục trong Giáo phận Hà Tĩnh.

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), thay mặt đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng và gửi tới Giám mục Nguyễn Anh Tuấn và các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo phận dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Nhân dịp Giám mục Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An có lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đức Giám mục luôn mạnh khỏe để điều hành các hoạt động mục vụ của giáo phận, mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đoàn giáo dân trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng khẳng định, Nghệ An và Hà Tĩnh có mối quan hệ gắn bó và nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội và con người. Vì vậy, mong muốn thời gian tới Giám mục Nguyễn Anh Tuấn sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn và tin tưởng Giám mục Nguyễn Anh Tuấn cùng các cộng sự sẽ thực hiện tốt vai trò điều hành, tổ chức các hoạt động mục vụ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của bà con giáo dân, hướng đến sống tốt đời, đẹp đạo.

Từ đó, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giám mục Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tấm lòng biết ơn, sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Nghệ An sẽ luôn cộng tác, hợp tác với chính quyền để góp phần xây dựng cuộc sống an hòa. Đồng thời, tiếp tục bắc thêm nhịp cầu gắn kết tình cảm giữa Hà Tĩnh và Nghệ An./.