Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo hiệp hội, các hội doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 400 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP 70% THU NGÂN SÁCH NGHỆ AN

Với phương châm “Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp, doanh nhân dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh cũng đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về đất đai, mặt bằng, lao động; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và các điều kiện thuận lợi khác để doanh nghiệp phát triển, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ đó, khu vực doanh nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2023). Ảnh: Thành Duy

Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn toàn tỉnh hơn 29.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 194.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân 6,7 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Theo Sách trắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố về doanh nghiệp thì số lượng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước.

Các doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó giải quyết việc làm cho 310.000 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, đóng góp gần 70% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Các doanh nghiệp, doanh nhân cũng đã tích cực hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt là công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, Chương trình Tết vì người nghèo.

Đại diện Hội Doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Với sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 6,27%, thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 12.000 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, tính đến ngày 10/10/2023 có 98 dự án được cấp mới, điều chỉnh 129 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 44 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 6/63 tỉnh thành cả nước với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng gần 1,3 tỷ USD;…

CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN NGHỆ AN CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ MẠNH MẼ ĐỂ DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN PHÁT TRIỂN

Thay mặt lãnh đạo phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2023).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời ghi nhận, biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Với quan điểm của tỉnh là “doanh nghiệp phát triển, Nghệ An phát triển; doanh nghiệp thành công, Nghệ An thành công”, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những mặt tích cực, kết quả đạt được; khắc phục khó khăn vươn lên để trước hết là cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, qua đó đóng góp tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa cho của tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân khơi dậy tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới của Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 10/10/2023; tiếp tục đồng hành với tỉnh để phát triển Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước theo Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ ở Nghệ An… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân có sự chủ động, thích nghi với tình hình mới, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức trước sự biến động của thị trường; đặc biệt là mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Nhất là trong bối cảnh Nghệ An đang từng bước hình thành một trung tâm của các nhà sản xuất trong lĩnh vực điện tử;… Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng, tiếp cận tham gia vào chuỗi sản xuất của những mặt hàng này.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường năng lực cạnh tranh trước hết ở tỉnh, sau đó là ở tầm quốc gia và hướng tới vươn ra quốc tế, tham gia được chuỗi giá trị toàn cầu.

Bởi Nghệ An còn có nhiều dư địa để phát triển doanh nghiệp, gần 98% là doanh nghiệp của tỉnh hiện thuộc diện nhỏ và siêu nhỏ. Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì quy mô hoạt động của doanh nghiệp Nghệ An còn khiêm tốn. Mật độ doanh nghiệp hoạt động chỉ 8,8 doanh nghiệp/1.000 lao động, đứng 33/63 tỉnh, thành, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Các đại biểu dự chương trình.

Đặc biệt, với tinh thần cầu thị, giải quyết rốt ráo nhất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động trong việc hợp tác, đối thoại cấp ủy, chính quyền các cấp để giải quyết vấn đề khó khăn; không đợi đến giao ban với lãnh đạo tỉnh hàng quý mới trao đổi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An phát triển hiệu quả, bền vững; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là thuế, lao động, môi trường… tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác an sinh, xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, qua Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sắp tới sẽ lựa chọn được những doanh nhân có đủ “tâm, tầm, tài” tham gia vào nhằm thực hiện vai trò cầu nối với chính quyền, kết nối doanh nghiệp trên địa bàn, phát triển cộng đồng doanh nghiệp mạnh, hiệu quả.

Thay mặt cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trước hơn 400 doanh nhân dự chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhiều lần khẳng định quyết tâm của tỉnh với phương châm “cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Theo đó, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đồng hành cùng chính quyền và cùng các doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tỉnh có những công thức để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như: “5 sẵn sàng”; thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đứng đầu; và theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Nghệ An là một trong 2 địa phương của cả nước có Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính do Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu.

Nghệ An cũng đã quyết tâm chấn chỉnh đạo đức công vụ với một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và đã tạo được những chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳn thắn nhìn nhận, về trách nhiệm của chính quyền, những vấn đề liên quan đến pháp lý vẫn còn có những khó khăn, còn tình trạng chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn sợ trách nhiệm, ngại tham mưu để giải quyết vấn đề. Tỉnh đã nhận diện được và sẽ có thêm các giải pháp trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cam kết mạnh mẽ tinh thần cấp ủy, chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển và tiếp tục chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đặc biệt là về hạ tầng, mặt bằng; cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi, đơn giản hơn nữa để doanh nghiệp có môi trường hoạt động tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen cho cho các doanh nhân tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; đặc biệt người đứng đầu phải nêu cao tinh thần này.

Người đứng đầu UBND tỉnh, tin tưởng, với truyền thống, văn hóa, lịch sử, tinh thần, khí chất của con người xứ Nghệ, các doanh nghiệp, doanh nhân thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nữa và trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu biểu thị khát vọng, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

Với sự lãnh đạo, đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân, ông Phạm Đình Hạnh khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được, cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách để ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công tác an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển của tỉnh, xứng tầm là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 25 doanh nghiệp và 5 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2023.