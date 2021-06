Lãnh đạo tỉnh, TP Vinh thăm, trao hỗ trợ lực lượng phòng, chống Covid và gia đình nạn nhân vụ cháy

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Y tế đã đến thăm, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đó là: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh, cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và nêu rõ: Cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 còn lâu dài; mong muốn rằng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục vững vàng, thần tốc điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong chống dịch cũng như niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đã chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch ở thành phố Vinh - địa bàn trung tâm của tỉnh, có dân cư đông, nhiều người từ các địa phương khác qua lại; và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn cán bộ y tế thành phố Vinh tiếp tục chiến đấu, thực hiện tốt các nội dung phòng chống dịch, không bỏ sót bất cứ đối tượng nghi ngờ nào.

Thăm, tặng quà cho Công an thành phố Vinh và lực lượng phòng chống dịch ở phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An cũng đã đến thăm các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Vinh, cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt tại khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao hoạt động chống dịch của địa phương và đặc biệt là lực lượng công an thành phố Vinh. Công an thành phố Vinh đã điều động 210 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phong tỏa.