Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào thăm, chúc Tết Quý Mão Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, tại thành phố Vinh, lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào do đồng chí Tông-mua Xùa-kô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo Dục và Đào tạo.

Trong không khí hân hoan, vui mừng đón chào năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Tông-mua Xùa-kô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun bày tỏ vui mừng khi sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm rất có ý nghĩa này đối với mỗi người dân Việt Nam.

Phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển; đồng thời trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, quan trọng của tỉnh Nghệ An, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí Tông-mua Xùa-kô trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; chúc tỉnh tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun Tông-mua Xùa-kô tin tưởng trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục phát triển trên nhiều phương diện; đồng thời mong muốn Nghệ An sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Xay Sổm Bun để tỉnh có thêm điều kiện, tiền đề phát triển.

Chia sẻ Tết Nguyên đán cổ truyền là phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, niềm vui đón Tết Quý Mão của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An càng được nhân lên khi đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun không quản ngại khó khăn, xa xôi sang thăm, chúc Tết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Tông-mua Xùa-kô và đoàn công tác; qua các đồng chí trong đoàn gửi lời cảm ơn, thăm hỏi ân cần đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun.

Thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là các hoạt động trong năm 2022 - Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, được lãnh đạo hai nước đánh giá rất cao.

Đồng chí Bùi Đình Long bày tỏ cảm ơn tỉnh Xay Sổm Bun đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam nói chung, trong đó có công dân Nghệ An sinh sống, làm việc tại tỉnh; đặc biệt đã rất tích cực hỗ trợ Đội quy tập của tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An hy vọng và tin tưởng, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục hỗ trợ cho Đội quy tập của tỉnh Nghệ An của tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trên lĩnh vực giáo dục, đồng chí Bùi Đình Long khẳng định, Nghệ An rất vui mừng khi được tỉnh Xay Sổm Bun tin tưởng gửi học sinh sang học tập và cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo tốt nhất cho tỉnh. Qua đây, cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục động viên các học sinh yên tâm học tập, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất để theo học các trường đại học, cao đẳng… tại Nghệ An và trở về phục vụ xây dựng, phát triển tỉnh nói riêng, nước Lào nói chung.