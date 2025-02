Xã hội Lao động Nghệ An có cơ hội hưởng mức lương hấp dẫn Đầu năm 2025, thông qua các sàn giao dịch, ngày hội việc làm, các doanh nghiệp thông báo tuyển dụng hàng ngàn vị trí việc làm trong các lĩnh vực may mặc, giày da, linh kiện điện tử, kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán,... với mức lương hấp dẫn.

Cơ hội hưởng mức lương từ 20 - 40 triệu đồng

Mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đón hàng trăm lao động từ các vùng, miền tới tìm hiểu cơ hội việc làm, trong đó, có rất đông lao động có tay nghề cao với các nghề như: May mặc công nghiệp, lắp ráp ô tô, CNTT, cơ khí… Họ được các doanh nghiệp chào đón tư vấn và giới thiệu các vị trí việc làm phù hợp như: Lắp đặt linh kiện điện tử, Lắp ráp ắc quy, linh kiện ô tô, May mặc, với mức lương hấp dẫn từ 12 - 15 triệu đồng/tháng. Bà Hoàng Thị Lộc phụ trách nhân sự tại Công ty TNHH Well King - một công ty sản xuất các linh kiện nhựa trong các máy móc đóng tại KCN VSIP cho biết: “Hiện doanh nghiệp đang cần 50 lao động chất lượng cao với mức lương 20 triệu đồng/tháng cho các vị trí văn phòng, kế toán. Tuy nhiên, từ ra Tết chúng tôi chỉ mới tuyển được vài người”.

Lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: Thanh Nga

“ Tại sàn giao dịch việc làm tỉnh, trong tháng 1 và 2/2025 có 51 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, với 5.960 lao động. Trong đó, cần tới 5.493 lao động phổ thông. Đây không chỉ là cơ hội cho các lao động phổ thông có việc làm ngay tại quê hương mà còn là cơ hội để lao động bước đầu được học hỏi, đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, từ đó có cơ hội được nâng cao thu nhập. Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Nhiều lao động tìm hiểu vị trí việc làm tại các gian hàng trong ngày hội việc làm được tổ chức tại KCN VSIP. Ảnh: Thanh Nga

Tại ngày hội việc làm được tổ chức ở Khu Công nghiệp VSIP trung tuần tháng 2/2025 có rất đông doanh nghiệp mở gian hàng tuyển dụng ngay tại ngày hội.

“ Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 90%, với 52 nhà đầu tư đa quốc gia đến từ nhiều lĩnh vực như: Điện tử và cơ khí chính xác; Dệt may, linh kiện ô tô; Chế biến thực phẩm; Hàng tiêu dùng, hóachất; Vật liệu xây dựng. Hiện nay, có khoảng 23.000 lao động đang làm việc tại KCN, và với việc nhiều nhà máy hoàn thành xây dựng trong năm qua, chúng tôi dự kiến sẽ tạo ra 30.000 cơ hội việc làm mới trong năm 2025. Các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp đang mang đến những công việc ổn định dài hạn cho người lao động địa phương. Họ không chỉ chuyển giao công nghệ, tổ chức đào tạo, phát triển sự nghiệp, mở ra cơ hội thăng tiến, mà còn đảm bảo mức thu nhập hấp dẫn, đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh, không kém gì mức thu nhập của các công nhân ở các trung tâm công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Ông Teng Wei Hong - Giám đốc Khu Công nghiệp VSIP

Giám đốc Khu Công nghiệp VSIP Teng Wei Hong cũng cho biết: Người lao động ở xa cũng có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm tại khu công nghiệp vì các doanh nghiệp có chính sách bố trí ký túc xá cho công nhân ở xa. Cũng theo tham khảo các cơ hội việc làm tại KCN VSIP các vị trí việc làm phổ thông có mức lương từ 7 - 12 triệu đồng, các lao động chất lượng cao sẽ có cơ hội được hưởng mức lương từ 20 - 40 triệu đồng.

Nhiều lao động trở về từ các tỉnh miền Bắc, miền Nam cũng đến tìm hiểu cơ hội việc làm tại KCN VSIP. Ảnh: Thanh Nga

Tạo điều kiện tốt nhất để kết nối cung - cầu

Theo ông Trần Lượng - Giám đốc Công ty Luxshare ICT Nghệ An, với quy mô mở rộng sản xuất trong thời gian tới, công ty cần tới 25.000 lao động, trong đó, cần hàng ngàn lao động chất lượng cao. Tương tự, công ty TNHH Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An là doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, sản xuất linh kiện điện tử có vốn 100% từ Đài Loan, Trung Quốc mới đi vào hoạt động quý 3 năm 2024, hiện cần 1.100 lao động chất lượng cao. Hay Công ty TNHH Innovation chuyên sản xuất các sản phẩm hợp kim nhôm, đang cần tới 1.500 lao động chất lượng cao. Nếu chỉ lên các trang mạng xã hội hoặc phát tờ rơi thì các công ty khó có thể tuyển đủ số lượng này. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của công ty là các địa phương và ngành lao động tăng cường việc kết nối cung - cầu.

“ Theo khảo sát của ngành LĐ-TB &XH thì năm 2025, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cần tới 40.000 - 45.000 lao động. Trước tình hình đó, Sở LĐ-TB & XH đã có nhiều phương án để kết nối cung - cầu, giúp người lao động và doanh nghiệp gặp nhau. Đó là việc thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm cả trực tuyến và trực tiếp ngay tại trụ sở trung tâm và tại các địa phương cả đồng bằng và miền núi. Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Lao động, Việc làm, ATLĐ, Sở LĐ-TB & XH

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Giám đốc KCN VSIP Teng Wei Hong đến thăm các gian hàng tuyển sinh lao động tại ngày hội việc làm được tổ chức tại KCN VSIP. Ảnh: Thanh Nga

Không chỉ ngành lao động nỗ lực tạo ra nhiều sàn giao dịch việc làm, Khu Kinh tế Đông Nam cũng đã có những cách làm sáng tạo để kết nối cung - cầu lao động. Theo ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Đầu tháng 1/2025, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã phối hợp rà soát, thống kê về nhu cầu cần tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để tham mưu cho các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động Nghệ An vào làm việc trong các khu công nghiệp và có thể vận động lao động đi làm ăn xa về quê làm việc.