Rộng mở cơ hội làm việc ở Nghệ An

Kinh tế Rộng mở cơ hội làm việc ở Nghệ An Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao, mong muốn được gắn bó ở quê nhà. Các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn mong muốn tuyển dụng được đủ các vị trí cho dây chuyền sản xuất.

Lao động mong muốn làm việc tại quê nhà

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết được tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức ngày hội việc làm đợt 1 năm 2025 vào ngày 8/2 tại KCN VSIP, em Nguyễn Linh Chi, ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương đã chuẩn bị đầy đủ bằng cấp, giấy tờ để sẵn sàng ứng tuyển đúng thời gian quy định. Với tấm bằng cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên tay, cơ hội việc làm có thể rộng mở với em tại các thành phố lớn, tuy nhiên, cô gái sinh năm 2002 này lại muốn được trở về quê nhà Nghệ An để làm việc.

Đông đảo lao động tìm kiếm việc làm tại KCN VSIP Nghệ An ngày đầu năm. Ảnh: Quang An

Linh Chi chia sẻ: “Sau khi ra trường năm 2024, có nhiều công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng với mức lương khởi điểm khá cao, tuy nhiên, em lại muốn được ở gần gia đình, không muốn đi làm ở xa. Do đó, đã quyết định tìm kiếm cơ hội ở quê nhà, dù thu nhập có thể thấp hơn, nhưng đổi lại mình có điều kiện về với bố mẹ, tinh thần thoải mái, tránh cuộc sống đắt đỏ như các thành phố lớn”.

Sau 1 ngày tham khảo, Linh Chi đã quyết định nộp hồ sơ vào một công ty tại KCN VSIP Nghệ An phù hợp với ngành quản trị kinh doanh mà Chi đã tốt nghiệp và đăng ký học thêm tiếng Trung để thuận lợi hơn trong giao tiếp ở công ty.

Em Nguyễn Linh Chi (bên trái) vui mừng vì được làm việc tại quê nhà. Ảnh: Quang An

Sau 7 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Nguyễn Văn Quang, ở xã Hạnh Quảng, huyện Diễn Châu quyết định trở về quê nhà để tìm kiếm công việc ổn định, không muốn tiếp tục lặn lội nơi xứ người. Sau Tết Nguyên đán, thấy các doanh nghiệp tại KCN VSIP Nghệ An đăng tuyển dụng, đặc biệt là cần khoảng 36.000 lao động phổ thông, anh Quang quyết định thử sức.

Anh Quang tâm sự: Sau quãng thời gian đi xuất khẩu lao động ở Nhật, tôi cũng đã xây được căn nhà cũng như trả nợ cơ bản cho gia đình, có một chút vốn nhỏ để làm ăn. Tuy nhiên, giờ bố mẹ cũng đã già, tôi không muốn phải đi xa nữa, nên quyết định trở về. May mắn là các doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động phổ thông nên chúng tôi đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Dù mức lương không thể so sánh được như trước kia nhưng tôi chấp nhận để sống ổn định tại quê hương.

Nhiều lao động trẻ có cơ hội việc làm ngay trên quê hương. Ảnh: Quang An

Tại ngày hội việc làm lần thứ 1 năm 2025 diễn ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, theo ghi nhận của P.V, không chỉ các lao động trẻ tuổi mà cũng xuất hiện nhiều lao động trong độ tuổi trung niên. Đa số các lao động này đều đã có thời gian tuổi trẻ làm ăn xa ở các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc, nay trở về để tìm kiếm công việc tại quê hương. Cũng có nhiều trường hợp thay vì gắn bó với đồng áng, mùa vụ quanh năm đã thử sức mình mới các công việc không đòi hỏi tay nghề quá cao tại các khu công nghiệp mà vẫn cho thu nhập khá.

Chị Phan Thị Cảnh, trú tại thị trấn Hưng Nguyên chia sẻ: Hay tin ngày hội việc làm được tổ chức ngay trên địa bàn huyện nên tôi rất phấn khởi, chờ đến ngày để được đi ứng tuyển. Dù độ tuổi của tôi đã ngoài 40 rồi, khó có thể tìm kiếm được công việc đòi hỏi sức khỏe, tay nghề cao. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp tuyển đến 50 tuổi cho vị trí phụ việc hoặc công nhân vệ sinh, dọn dẹp nhà xưởng với mức lương từ 5 – 6 triệu đồng, chưa kể tăng ca. Thu nhập này cũng ổn rồi, làm nông khó kiếm được như vậy.

Lao động được tư vấn các công việc phù hợp. Ảnh: Quang An

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có trên 1,6 triệu lao động, chiếm gần 50% tổng dân số toàn tỉnh (3,3 triệu người). Tuy nhiên, thực tế hiện nay, có đến 700.000 lao động đang làm việc ngoại tỉnh và gần 100.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Do đó, nhiệm vụ giúp người lao động "ly nông, bất ly hương” được các ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Điều đáng mừng, từ năm 2024 đến nay, xu hướng lao động dần trở về Nghệ An lập nghiệp đang tăng dần.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

Ngày hội việc làm lần thứ 1 năm 2025 được tỉnh Nghệ An tổ chức tại KCN VSIP Nghệ An là một trong những sự kiện quan trọng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực ở Nghệ An cũng như giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có 24 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động tại ngày hội, với hơn 42.000 vị trí việc làm, trong đó, 36.000 lao động phổ thông và trên 4.000 lao động đã qua đào tạo.

Theo Ban Quản lý KKT Đông Nam, trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thêm 2 đợt kết nối cung - cầu lao động thông qua ngày hội việc làm tại KCN Nam Cấm và KCN Hoàng Mai 1.

Niềm vui của người lao động và doanh nghiệp khi kết nối được với nhau. Ảnh: Quang An

Trước tiềm năng, lợi thế về nguồn lao động dồi dào, các doanh nghiệp cũng đang triển khai các chính sách tuyển dụng với các tiêu chí phù hợp cũng như đãi ngộ hấp dẫn để thu hút lao động.

Công ty Luxshare - ICT Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử, với gần 11.000 lao động đang làm việc. Trong năm 2025 và các năm tới, doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng thêm 33.000 công nhân và nhân sự hành chính, kế toán, kỹ sư…

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, người lao động của công ty sẽ có thu nhập từ 7 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tùy từng vị trí làm việc. Ngoài mức lương theo quy định, công nhân còn được hưởng nhiều phụ cấp như tiền nhà ở (đối với công nhân thuê trọ), xăng xe, thưởng chuyên cần, thâm niên, tiền ăn ca... với tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, công ty có khu ký túc xá, cung cấp chỗ ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi cho công nhân.

Lao động làm việc tại KCN Nam Cấm Nghệ An. Ảnh: Quang An

Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cũng cần tuyển trên 2.300 lao động trong lĩnh vực điện tử, cam kết tiền lương và đãi ngộ xứng đáng với vị trí việc làm và có ký túc xá thuận tiện cho lao động; Công ty TNHH May An Nam Matsuoka có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động với nhiều đãi ngộ hấp dẫn như tiền lương từ 5,5 triệu đồng/tháng đối với lao động chưa có tay nghề, các khoản phụ cấp/trợ cấp từ hơn 1,3 triệu đồng/tháng trở lên, thưởng Tết 1,5 tháng lương cơ bản, hỗ trợ xe buýt và tiền thuê nhà trọ... Đặc biệt, công ty sẽ xem xét, tuyển dụng dụng lao động đến 50 tuổi tùy vào vị trí phù hợp…

Tại ngày hội việc làm tại KCN VSIP Hưng Nguyên, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp. Cần nhân rộng mô hình kết nối cung - cầu lao động này trong thời gian tới, đặc biệt là tại địa phương có tiềm năng, lợi thế về nguồn lao động như Nghệ An.

Các doanh nghiệp, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội việc làm để tạo sức hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi, sâu sát, cụ thể đến người dân. Về lâu dài, cần thiết lập trang thông tin điện tử việc làm từng khu công nghiệp; công khai, minh bạch thông tin việc làm, chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, phúc lợi xã hội để có sự tương tác lớn, thường xuyên, liên tục; triển khai rộng rãi, cụ thể đến từng thôn, xóm, bản và người lao động…

Lao động chờ làm thủ tục tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Nghệ An. Ảnh: Quang An

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, thị, các trường học; các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp cần có quy chế phối hợp, hợp tác dài hạn từ định hướng nghề nghiệp, phân luồng giáo dục, dạy nghề và bố trí việc làm cho con em tỉnh nhà sau khi ra trường.

Đặc biệt là các ngành nghề có nhu cầu cao tại Nghệ An như điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin; gắn với các kỹ năng về: ngoại ngữ, tính nghiêm túc kỷ luật, trách nhiệm trong làm việc, giao tiếp, ứng xử và văn hóa doanh nghiệp…