Pháp luật Lật mặt gã phụ hồ giả danh công an qua một trận ốm Là thợ phụ hồ nhưng Hoàng Công Lộc đã “nổ” với nhiều người bản thân là đại úy, biên chế thuộc Bộ Công an hòng qua mắt gia đình người yêu. Với những chiêu trò, thủ đoạn của mình, Lộc đã bỏ túi hàng tỷ đồng, nhiều nạn nhân vẫn tin tưởng chờ đợi giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, thậm chí cả những người đang chạy án vẫn tin tưởng Lộc. Màn kịch trên chỉ bị lộ ra qua… một trận ốm!

Đại úy nhận... đòi nợ!

Hơn 1 năm trôi qua nhưng những nạn nhân trong màn kịch lừa đảo do Hoàng Công Lộc (SN 1990), trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vẫn không thể lý giải nổi vì sao bản thân lại mù quáng tin tưởng vào Lộc. Chị L.T.T. (SN 1988), trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một trong số nạn nhân trong vụ án lừa đảo trên. Tin tưởng những điều mà Lộc hứa, chị T. đã phải gom hơn 1,3 tỷ đồng, là toàn bộ số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng cùng tiền bố mẹ chồng chị dành dụm được nhưng đến nay chị mới lấy lại được gần 200 triệu đồng.

Được biết, chị L.T.T sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, sau khi lập gia đình chị theo chồng về lập nghiệp tại Thanh Hóa. Chị L.T.T. có người em gái chỉ thua chị 2 tuổi là chị L.T.C. (SN 1990). Gia đình có 2 chị em gái nên rất hay gọi điện để tâm sự mọi điều trong cuộc sống.

Khoảng tháng 6/2022, chị L.T.C. nói với chị gái việc mình có quen người đàn ông tên là Nguyễn Hoàng Việt Hiếu (SN 1990) làm việc ở Bộ Công an nhưng do lệnh cấp trên nên đang tăng cường cho Công an Nghệ An và giữ chức Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự. Muốn gặp mặt người bạn của em, chị L.T.T. nhiều lần mời bạn em ra Thanh Hóa chơi.

Bị cáo Hoàng Công Lộc tại phiên tòa sơ thẩm bị truy tố với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Xuân Sơn

Chị C. cũng đã nhiều lần đưa Lộc về nhà chị gái chơi. Tại đây, Hoàng Công Lộc vẫn giới thiệu bản thân tên là Hiếu, công tác tại Bộ Công an, hiện được tăng cường cho Công an tỉnh Nghệ An và có nhiều mối quan hệ quen biết trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, có thể giải quyết được nhiều việc có liên quan.

Mỗi lần về nhà chị L.T.T. chơi, Lộc rủ thêm 5 người bạn là Thắng, Bình, Sơn, Huỳnh và Tuyển đi cùng. Để làm oai với gia đình người yêu, Lộc dặn các bạn đi cùng gọi mình là “sếp”, còn Lộc xưng hô với những người bạn đi cùng là lính. Tin tưởng việc Lộc là công an thật nên những người bạn đi cùng đã xưng hô như lời Lộc dặn.

Nghe Lộc giới thiệu lại thêm cả việc những người bạn kia gọi Lộc là “sếp” khiến vợ chồng chị L.T.T. không mảy may nghi ngờ. Biết được người yêu của em gái có mối quan hệ rộng nên chị L.T.T đã nhờ Lộc can thiệp để lấy lại số tiền đã góp mua chung máy xúc với ông Kh. (ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Lộc đồng ý sẽ giúp lấy lại số nợ trên và đề nghị vợ chồng chị phải đưa số tiền 75 triệu đồng. Được lời như cởi tấm lòng, chị L.T.T ngay lập tức chuyển cho Lộc số tiền 75 triệu đồng mà không cần viết bất kỳ tờ giấy bảo đảm nào.

Không những thế, vợ chồng chị L.T.T lại tiếp tục nhờ Lộc đặt vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất thổ cư đối với thửa đất mà vợ chồng chị đang sinh sống. Lộc đồng ý, để vợ chồng chị gái của người yêu tin tưởng, Lộc giả vờ ra ngoài lấy điện thoại gọi trao đổi công việc, đồng thời nhắn chị L.T.T. muốn chuyển đổi thửa đất trên thì chi phí hết 1,2 tỷ đồng.

Vợ chồng chị L.T.T. đồng ý, nói sẽ đưa trước 200 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giao nốt.

Đến ngày 14/9/2022, Lộc đến nhà chị L.T.T. nói cần tiền để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lộc hứa trong vòng một tháng sẽ lo xong các thủ tục và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng chị L.T.T. đã đưa hết số tiền còn lại là hơn 1 tỷ đồng cho Lộc mà không viết giấy tờ gì.

Nhận tiền xong, Lộc không liên hệ với ai để lấy lại tiền mà gia đình chị L.T.T. đã góp mua chung máy xúc với ông Kh., không đặt vấn đề với ai để chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư. Toàn bộ số tiền này, Lộc sử dụng mua 2 chiếc xe ô tô với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng, số tiền còn lại Lộc chi tiêu cá nhân.

Lộ mặt qua trận ốm

Cũng trong khoảng thời gian đó, vào đầu tháng 7/2022, thông qua vợ chồng chị L.T.T. giới thiệu, Lộc quen biết với anh T.Q.T. (trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Qua nhiều lần đi ăn, nghe mọi người giới thiệu, anh T. nghĩ rằng Lộc là công an thật nên đã tâm sự cho Lộc biết việc mình đang bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ” và mong được Lộc tư vấn, giúp đỡ.

Phiên toà sơ thẩm xét xử Hoàng Công Lộc. Ảnh: Xuân Sơn

Nhìn thấy cơ hội, Lộc ngay lập tức động viên anh T. và hứa hẹn do chỗ thân tình nên bản thân mới chỉ cách để anh T. thoát tội. Lộc nói với anh T, nhờ việc làm ở Bộ Công an nên có rất nhiều mối quan hệ có thể chạy án cho anh để anh T. không bị truy tố, xét xử. Tuy nhiên, do ở trung ương nên chi phí khá cao nhưng Lộc cam kết 100% được “trắng án”.

Mừng như “bắt được vàng”, anh T. ngay lập tức nhờ cậy Lộc giúp mình với chi phí bao nhiêu cũng được. Để tăng độ uy tín, Lộc nhắn bản thân sẽ đi Hà Nội vài ngày để hỏi thăm công việc rồi sẽ báo qua vợ chồng chị L.T.T. Đúng mấy ngày sau, Lộc nhắn cho chị L.T.T. chuyển lời cho anh T. rằng, chi phí chạy “trắng án” hết 2 tỷ đồng do anh bị vướng 2 tội danh. Tin tưởng vợ chồng chị L.T.T, anh T. liền đồng ý và hẹn chuyển tiền.

Đến ngày 4/10/2022, anh T. cùng vợ mang số tiền 2 tỷ đồng đến nhà chị L.T.T. để nhờ Lộc lo chạy án. Khi giao tiền, Lộc nhờ chị Th. đứng ra bảo đảm và viết giấy vay số tiền 2 tỷ đồng của vợ chồng anh T. Tin tưởng người em rể tương lai, chị L.T.T. đồng ý và viết giấy vay, sau đó đưa toàn bộ số tiền này cho Lộc. Vợ chồng chị không biết Lộc sử dụng số tiền này như thế nào và cũng không được hưởng lợi gì.

Nhận tiền, Lộc không liên hệ với ai để lo chạy án cho anh T. mà sử dụng mua 2 xe ô tô với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và trả nợ cho một người khác 250 triệu đồng. Số tiền còn lại Lộc chi tiêu cá nhân và đưa cho vợ chồng chị L.T.T. vay 390 triệu đồng để mua vật liệu làm nhà.

Vào đầu tháng 12/2022, Lộc bị bệnh liên quan đến dạ dày buộc phải nhập viện để điều trị. Trong thời gian điều trị, vợ chồng chị L.T.T. cũng đến thăm Lộc. Qua thông tin cá nhân cũng như bảo hiểm y tế mà Lộc khám chữa tại phòng bệnh, vợ chồng chị L.T.T vô tình phát hiện người em rể tương lai Nguyễn Hoàng Việt Hiếu làm ở Bộ Công an nay lại “đổi tên” là Hoàng Công Lộc với nghề nghiệp khai báo là lao động tự do. Ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình bị lừa trong suốt thời gian vừa qua, chị L.T.T. đã đối chất trực tiếp với Lộc.

Biết bản thân không thể giấu nữa, ngày 22/12/2022, Hoàng Công Lộc đã đến Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Khi vở kịch bị hạ màn

Đầu tháng 3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Công Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Hoàng Công Lộc sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Do gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học xong cấp 2, Lộc đã nghỉ học ở nhà đi làm thuê. Đầu năm 2022, theo lời một số người bạn giới thiệu, Hoàng Công Lộc đến xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) làm phụ hồ xây dựng. Thời gian làm việc tại đây, Lộc quen biết với anh Nguyễn Hữu Thắng, anh Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Bá Huỳnh và Nguyễn Hữu Tuyển (cùng trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Công Lộc. Ảnh: Xuân Sơn

Đối với những người trên, Lộc cũng giới thiệu bản thân là Nguyễn Hoàng Việt Hiếu làm ở Bộ Công an nay tăng cường về Công an Nghệ An khiến cho nhóm bạn trên tin tưởng. Ngay tại thời điểm được Lộc rủ về nhà người yêu chơi, nhóm bạn trên không hề biết, Lộc lừa dối gia đình chị L.T.T nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Tại phiên tòa, Hoàng Công Lộc đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vì động cơ vụ lợi, muốn có tiền chi tiêu cá nhân, Hoàng Công Lộc đã có hành vi gian dối, đưa thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 4/10/2022, Lộc đã chiếm đoạt của gia đình T. và bạn chị T. tổng số tiền 3,31 tỷ đồng, sau đó Lộc đưa lại cho vợ chồng chị T. được 390 triệu đồng.

Đại diện người bị hại tại phiên tòa cho biết: Bản thân quá tin tưởng, mù quáng nghe theo Lộc dẫn đến tiền mất, tật mang. Do đó, mong HĐXX xem xét mức án phù hợp để Lộc chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã nhận cho các bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lộc mức án 16 năm tù, đồng thời buộc bị cáo trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.