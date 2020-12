Lee Nguyễn khoác áo TP HCM; Phiếu bầu The Best của thầy Park không có Ronaldo

Mùa trước, TP HCM cũng theo đuổi Lee Nguyễn và sẵn sàng trả 1 triệu USD cho bản hợp đồng 2 năm, nhưng Inter Miami không chấp thuận. Tháng 9/2020, Lee Nguyễn trở lại CLB cũ New England Revolution trong kỳ draft trước mùa mới. Nhưng cuối cùng, anh nhận lời về Việt Nam. Các bên không công bố cụ thể, nhưng để có được Lee Nguyễn, TP HCM nhiều khả năng phải đưa ra con số cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngoại binh ở V-League.

Phiếu bầu The Best của thầy Park không có Ronaldo

HLV Park không bầu cho cả Lewandowski và Ronaldo. Ảnh: Minh Chiến.

Trong vai trò của huấn luyện viên và đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam, ngài Park Hang-seo và Quế Ngọc Hải được tham gia bầu chọn cho giải thưởng The Best - Cầu thủ nam hay nhất của FIFA.HLV Park Hang-seo dành vị trí đầu tiên, và cũng là vị trí mang về nhiều điểm số nhất cho Kylian Mbappe, ở sau tiền đạo người Pháp là Lionel Messi. Vị trí thứ 3 trong lá phiếu của thầy Park thuộc về Neymar.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải dành vị trí số một trong phiếu để bầu cho Robert Lewandowski. Ở vị trí thứ 2 và thứ 3, trung vệ thuộc biên chế CLB Viettel bầu cho Sergio Ramos và Kevin De Bruyne.



Lá phiếu của thầy Park không thể giúp Mbappe có vị trí trong top 3. Tiền đạo sinh năm 1998 về đích ở vị trí thứ 7 với 19 điểm. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải đã góp phần giúp Lewandowski trở thành chủ nhân tiếp theo của giải thưởng The Best cao quý.Giải thưởng FIFA The Best được quyết định dựa trên cuộc bỏ phiếu công khai gồm 25% bình chọn từ huấn luyện viên các ĐTQG, 25% bình chọn từ các thủ quân ĐTQG là thành viên của FIFA, 25% bình chọn từ các nhà báo trên khắp thế giới và 25% số phiếu bình chọn từ người hâm mộ.Ở hạng mục HLV đội nam xuất sắc, các lựa chọn của thầy Park lần lượt là Marcelo Bielsa, Jurgen Klopp và Zinedine Zidane. Trong khi đó, đội trưởng Ngọc Hải dành lá phiếu cho huấn luyện viên Hansi Flick, xếp sau là Klopp và Zidane.