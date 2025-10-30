Leverkusen 4-2 Paderborn: Ibrahim Maza định đoạt 120+2 Leverkusen ngược dòng 4-2 Paderborn: Ibrahim Maza (19 tuổi, gốc Việt) ghi 120+2, Garcia 120+4; Paderborn thẻ đỏ 58' nhưng dẫn 2-1 ở phút 96 đầu hiệp phụ.

Leverkusen thắng Paderborn 4-2 sau hiệp phụ để vào vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức (DFB-Pokal). Tài năng 19 tuổi gốc Việt Ibrahim Maza trở thành người hùng với pha xử lý và dứt điểm quyết định ở phút 120+2, trước khi Alejandro Garcia ấn định chiến thắng 120+4 trong thế khung thành bỏ trống.

Ibrahim Maza tỏa sáng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Khoảnh khắc 120+2: Maza định hình kết cục

Thời điểm áp lực nặng trĩu nhất cũng là lúc Maza bùng nổ. Phút 120+2, tiền vệ tấn công 19 tuổi khống chế gọn gàng, xoay người và dứt điểm hiểm hóc, đưa Leverkusen vượt lên 3-2. Không chỉ là cú ra chân mang về tấm vé đi tiếp, đó còn là tuyên ngôn của một tài năng trẻ vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Maza chụp ảnh selfie cùng đồng đội sau trận đấu - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Paderborn chơi sòng phẳng, Leverkusen bế tắc

Đội hạng hai Paderborn nhập cuộc quyết liệt, không e dè trước đội bóng đang lên. Những pha dứt điểm của Felix Gotze và Lucas Copado liên tục đặt khung thành Leverkusen vào tình trạng báo động. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội khách bế tắc trước khối phòng ngự kỷ luật của chủ nhà; cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một chỉ là cú volley chệch xà của Hofmann.

Thay người của Hjulmand và bước ngoặt thẻ đỏ

Sau giờ nghỉ, HLV Kasper Hjulmand tung Poku và Kofane, giúp Leverkusen tăng tốc ở hành lang và khoảng giữa. Phút 58, Kofane bị Gotze phạm lỗi trong pha đối mặt, Paderborn chỉ còn 10 người. Từ quả đá phạt ngay sau đó, Grimaldo thực hiện cú sút cong chính xác, mở tỷ số 1-0 ở phút 60.

Kịch tính hiệp phụ: bị dẫn rồi ngược dòng

Paderborn không buông xuôi. Họ gỡ 1-1 ở phút 90 và chỉ 6 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu (96'), Michel đưa đội chủ nhà vượt lên 2-1. Leverkusen, đứng sát bờ vực bị loại, cho thấy bản lĩnh ở giai đoạn sinh tử: Quansah gỡ hòa 2-2 ở phút 105+1, mở ra cuộc lật ngược thế cờ.

Đến phút 120+2, Maza lạnh lùng định đoạt. Ở pha bóng cuối, thủ môn Paderborn dâng cao tìm bàn gỡ, Garcia trừng phạt bằng cú phản công nhanh, ấn định 4-2 ở phút 120+4.

Ibrahim Maza tỏa sáng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen

Góc chiến thuật: kỷ luật, khoảnh khắc và sức bật tuổi 19

Paderborn dựng khối phòng ngự chặt chẽ, chơi sòng phẳng trong tranh chấp và phản công nhanh, khiến Leverkusen nhiều thời điểm bị bóp nghẹt không gian. Điểm ngoặt đến từ sự điều chỉnh nhân sự của Hjulmand và thẻ đỏ phút 58, giúp đội khách kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối thủ. Dẫu vậy, khả năng chuyển trạng thái của Paderborn vẫn đủ tốt để họ gỡ hòa và dẫn bàn trong hiệp phụ.

Trận đấu rốt cuộc được định đoạt bởi chất lượng cá nhân: cú đá phạt của Grimaldo, tình huống chọn vị trí của Quansah, và đặc biệt là thao tác khống chế – xoay người – dứt điểm của Maza ở phút 120+2.

Những con số đáng chú ý

Tỷ số: Paderborn 2-4 Leverkusen (sau hiệp phụ).

Thẻ đỏ: Paderborn mất người từ phút 58 (Gotze).

Chuỗi kịch tính: Paderborn gỡ 1-1 phút 90 và dẫn 2-1 ở phút 96 trước khi Leverkusen ghi 3 bàn trong hiệp phụ (105+1, 120+2, 120+4).

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Ibrahim Maza (19 tuổi, gốc Việt).

Leverkusen tiến vào vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức.

Ghi bàn và thẻ phạt

Ghi bàn

Đội Cầu thủ Phút Ghi chú Leverkusen Grimaldo 60' Paderborn Marino 90' (Obermair) Paderborn Michel 96' Leverkusen Quansah 105+1' Leverkusen Ibrahim Maza 120+2' Leverkusen Alejandro Garcia 120+4'

Thẻ đỏ

Đội Cầu thủ Phút Paderborn Gotze 58'

Đội hình xuất phát

Paderborn: Schubert, Hansen, Gotze, Scheller, Curda, Baur, Engelns, Obermair, Copado, Bilbija, Worner.

Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Belocian, Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Ben Seghir, Schick.

Hồ sơ ngắn về Ibrahim Maza

Ibrahim Maza sinh ra ở Đức, có cha là người Algerie và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 Đức. Pha lập công ở phút 120+2 trong trận đấu này là dấu ấn lớn đầu tiên của Maza ở Cúp quốc gia Đức, củng cố vị thế biểu tượng cho sức bật tuổi trẻ của Leverkusen.