Leverkusen thắng 4-2 Paderborn, Maza định đoạt 120+2 Leverkusen bị gỡ phút 90 nhưng ngược dòng ở hiệp phụ trên sân Paderborn. Grimaldo mở tỷ số, Maza vào sân ghi phút 120+2 và Garcia ấn định 4-2 ở phút 120+4, đội khách đi tiếp Cúp Quốc gia Đức.

Bị gỡ hòa ở phút 90 và có thời điểm bị dẫn 1-2 trong hiệp phụ, Bayer Leverkusen vẫn rời sân Paderborn với chiến thắng 4-2 tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức, nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Ibrahim Maza ở phút 120+2 và cú dứt điểm chốt hạ của Aleix Garcia ở phút 120+4.

Maza ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ hiệp phụ thứ hai.

Kịch tính định đoạt ở phút 120+2

Khi tất cả đã nghĩ đến loạt sút luân lưu, khoảnh khắc Maza bứt lên từ băng ghế dự bị đã xoay trục trận đấu. Bàn thắng ở phút 120+2 đưa Leverkusen vượt lên 3-2 ngay trong bù giờ hiệp phụ thứ hai, một cú đòn cả về tỷ số lẫn tinh thần. Chỉ hai phút sau, Aleix Garcia khép lại màn ngược dòng bằng pha lập công ấn định 4-2.

Với nhịp độ nghẹt thở trải dài 120 phút, đây là kiểu chiến thắng mang dấu ấn bản lĩnh: sống sót sau bàn thua ở phút 90, bị dội gáo nước lạnh đầu hiệp phụ, rồi vùng lên ở đoạn kết bằng chất lượng thay người.

Diễn biến chính: thẻ đỏ, đá phạt mở nút và cú lật ngược kịch bản

Hiệp một diễn ra cân bằng và không có bàn thắng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 58 khi Felix Gotze bên phía Paderborn nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc chủ nhà đá thiếu người. Chỉ hai phút sau, Alejandro Grimaldo thực hiện cú sút phạt đẹp mắt mở tỷ số cho Leverkusen ở phút 60.

Paderborn vùng lên mạnh mẽ dù bất lợi quân số. Phút 90, Stefano Marino đánh đầu gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Thậm chí, đội chủ nhà còn vượt lên 2-1 ở phút 96 nhờ Sven Michel, đẩy Leverkusen vào thế rượt đuổi.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất (105+1), Jarell Quansah gỡ hòa 2-2, giữ hy vọng cho đội khách trước khi Maza và Garcia định đoạt kết cục trong những phút bù giờ cuối cùng.

Góc chiến thuật và tâm lý: hơn người nhưng không dễ thắng

Thẻ đỏ ở phút 58 tạo lợi thế rõ rệt cho Leverkusen về mặt không gian và nhịp pressing, và họ tận dụng ngay bằng tình huống bóng chết của Grimaldo. Tuy nhiên, bàn thua phút 90 phơi bày thử thách quen thuộc: bảo toàn lợi thế trong bối cảnh đối thủ dồn lực tổng tấn công.

Paderborn, dù thiếu người, vẫn phát huy sức phản kháng bằng các pha tấn công trực diện và ý chí thi đấu, dẫn đến bàn vượt lên 2-1 ở đầu hiệp phụ. Sự khác biệt của Leverkusen đến từ băng ghế dự bị: Maza – cầu thủ vào sân thay người – xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm nhất để ghi bàn 3-2, trước khi Garcia củng cố chiến thắng. Tính kỷ luật trong cách quản lý thời khắc cao trào đã đưa đội khách về đích.

Thống kê chọn lọc và mốc thời gian

Hiệp một: cân bằng, không bàn thắng.

Phút 58: Felix Gotze nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Phút 60: Alejandro Grimaldo sút phạt mở tỷ số 0-1.

Phút 90: Stefano Marino đánh đầu gỡ 1-1.

Phút 96: Sven Michel nâng tỷ số 2-1 cho Paderborn.

Phút 105+1: Jarell Quansah gỡ 2-2.

Phút 120+2: Ibrahim Maza đưa Leverkusen dẫn 2-3.

Phút 120+4: Aleix Garcia ấn định 2-4.

Bảng người ghi bàn

Đội Cầu thủ Phút Paderborn Stefano Marino 90' Paderborn Sven Michel 96' Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo 60' Bayer Leverkusen Jarell Quansah 105+1' Bayer Leverkusen Ibrahim Maza 120+2' Bayer Leverkusen Aleix Garcia 120+4'

Tác động: tấm vé đi tiếp và lời nhắc về sức bền tâm lý

Chiến thắng 4-2 sau hiệp phụ giúp Leverkusen giành vé vào vòng tiếp theo Cúp Quốc gia Đức. Kịch bản ngược dòng trên sân khách, trong trạng thái bị dồn vào chân tường, là phép thử thành công cho năng lực chịu áp lực và chất lượng điều chỉnh nhân sự của họ ở giai đoạn quyết định.

Kết quả chung cuộc: Paderborn 2-4 Bayer Leverkusen (sau hiệp phụ).