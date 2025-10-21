Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayer Leverkusen vs PSG: Ngược dòng trên đất khách Trận đấu giữa Bayer Leverkusen vs PSG giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayer Leverkusen vs PSG mới nhất

HLV Hjulmand đang đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng tại Leverkusen. Exequiel Palacios dính chấn thương háng, trong khi Nathan Tella và Jarell Quansah gặp vấn đề ở đầu gối.

Axel Tape-Kobrissa bỏ ngỏ khả năng ra sân vì đau gân kheo, còn Patrik Schick nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương đùi. Tiền đạo Martin Terrier chắc chắn không góp mặt vì đứt gân Achilles.

Christian Michel Kofane là niềm hy vọng lớn nhất của Leverkusen, khi đang có phong độ cao với ba trận liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường, trong đó có pha lập công duy nhất ở lượt trận thứ hai Champions League.

Về phía PSG, Ousmane Dembele đang tiến gần tới việc trở lại sau chấn thương gân kheo, nhưng dự kiến chỉ tái xuất vào cuối tuần này. João Neves nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt với cùng vấn đề.

Đội trưởng Marquinhos chưa chắc kịp bình phục chấn thương đùi, trong khi Fabian Ruiz bị đau hông và có thể lỡ cơ hội ra sân trận thứ 50 tại Champions League.

Senny Mayulu là người ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Barcelona, còn Gonçalo Ramos đã trở thành người ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 — chỉ là lần thứ hai trong lịch sử PSG làm được điều đó trước đội bóng xứ Catalonia.

Đội hình dự kiến Bayer Leverkusen vs PSG mới nhất

Bayer Leverkusen:

Flekken; Andrich, Bade, Belocian; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Poku; Kofane

Paris Saint-Germain:

Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Vitinha, Doue; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Nhận định bóng đá Bayer Leverkusen vs PSG mới nhất

Sau khi thể hiện bản lĩnh đáng khen ở trận mở màn với màn rượt đuổi hòa 2-2 trước FC Copenhagen, Bayer Leverkusen lại không thể bảo toàn lợi thế trong hiệp hai ở lượt trận thứ hai khi chạm trán đại diện Hà Lan.

Vào đêm thứ Ba tới, đội bóng Đức sẽ nỗ lực tránh viễn cảnh không thắng trong ba trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League – điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2016, khi họ hòa cả ba trận mở màn.

Tính từ sau khi thắng hai trận cuối cùng tại đấu trường châu Âu năm 2024, Leverkusen chỉ giành được một chiến thắng trong sáu trận ở cúp châu Âu kể từ đầu năm nay.

Dẫu vậy, họ vẫn có cơ sở để tự tin khi không thua trong năm trận gần nhất tại Champions League trước các đại diện đến từ Pháp ở cùng giai đoạn thi đấu này.

Kể từ khi HLV Kasper Hjulmand tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag, Leverkusen vẫn chưa để thua trận nào. Họ đang có phong độ tốt tại Bundesliga với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, gần nhất là trận thắng kịch tính 4-3 trước Mainz vào cuối tuần qua.

BayArena tiếp tục là pháo đài bất khả xâm phạm của đội bóng. Leverkusen chỉ thua một trong 17 trận vòng bảng gần nhất tại cúp châu Âu, đồng thời thắng toàn bộ bốn trận vòng bảng mùa trước trên sân nhà mà không để thủng lưới bàn nào.

Dù vắng nhiều trụ cột ở lượt trận thứ hai, Paris Saint-Germain vẫn tìm được cách vượt qua Barcelona, khi lội ngược dòng và ấn định chiến thắng trong những phút cuối.

Nhà đương kim vô địch hiện đang bất bại 14 trận liên tiếp tại Champions League, thắng 12 trong số đó — bao gồm chuỗi năm trận toàn thắng trước khi bước vào lượt trận thứ ba.

Nếu tiếp tục thắng vào đêm thứ Ba, PSG sẽ cân bằng kỷ lục chuỗi thắng dài nhất của họ tại đấu trường này, được thiết lập năm 1994 với sáu chiến thắng liên tiếp từ tháng 9 đến tháng 12.

Tuy nhiên, thành tích của PSG trên đất Đức lại không thực sự ấn tượng: họ chỉ thắng hai trong mười lần làm khách gần nhất tại đây và chưa từng giữ sạch lưới trong những trận đó.

Thêm vào đó, thầy trò HLV Luis Enrique cũng đã đánh rơi điểm ở hai trong ba trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, nếu giành chiến thắng trước Leverkusen, PSG sẽ lần đầu tiên thắng cả ba trận mở màn vòng bảng Champions League kể từ năm 2019.

Les Parisiens từng toàn thắng trước Leverkusen trong lịch sử đối đầu tại Champions League, bao gồm chiến thắng 4-0 ngay tại BayArena năm 2014 — cũng là lần cuối cùng họ giữ sạch lưới tại vòng bảng trên đất Đức.

Dự đoán tỉ số Bayer Leverkusen vs PSG mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayer Leverkusen vs PSG như sau:

Sportsmole: Bayer Leverkusen 1-2 PSG

WhoScore: Bayer Leverkusen 0-1 PSG

Bayer Leverkusen 0-1 PSG Chúng tôi dự đoán: Bayer Leverkusen 1-2 PSG

Xem trực tiếp Bayer Leverkusen vs PSG khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayer Leverkusen vs PSG trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.