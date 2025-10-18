Quốc tế Nhận định, dự đoán Liverpool vs MU: Salah cày nát Quỷ đỏ Trận đấu giữa Liverpool vs MU giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 19/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liverpool vs MU mới nhất

Liverpool đón nhận một chút tin vui khi HLV Arne Slot xác nhận Ibrahima Konate và Ryan Gravenberch đã sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, thủ môn Alisson Becker (chấn thương gân kheo) và hậu vệ Giovanni Leoni (đứt dây chằng chéo) vẫn phải ngồi ngoài. Tiền vệ Wataru Endo cũng chưa rõ tình trạng, dù anh nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị nếu có thể thi đấu.

Mohamed Salah, sau khi lập kỷ lục cùng đội tuyển Ai Cập ở vòng loại World Cup, sẽ có cơ hội lý tưởng để lấy lại phong độ trong nước. Anh đã tham gia vào 19 bàn thắng trước Man United tại Premier League – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu.

Phía Man United, hàng thủ của họ tiếp tục bị sứt mẻ khi Lisandro Martinez (đầu gối) chưa thể trở lại, còn Noussair Mazraoui và Ayden Heaven vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ruben Amorim đã trấn an người hâm mộ khi xác nhận Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo và Matheus Cunha đều chỉ được cho nghỉ ngơi trong buổi tập hôm thứ Năm và sẽ sẵn sàng thi đấu cuối tuần này.

Cunha nhiều khả năng vẫn dự bị nếu bộ ba Mount – Sesko – Bryan Mbeumo được giữ nguyên, dù Amorim đang cân nhắc trao cơ hội đá chính cho Manuel Ugarte – tiền vệ không góp mặt trong đợt tập trung của tuyển Uruguay.

Đội hình dự kiến Liverpool vs MU mới nhất

Liverpool:

Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Manchester United:

Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko

Nhận định bóng đá Liverpool vs MU mới nhất

Liverpool từng nổi tiếng với những bàn thắng quyết định ở phút cuối trong giai đoạn đầu mùa, nhưng giờ đây vận may đã quay lưng với nhà đương kim vô địch. Đội bóng vùng Merseyside vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp tại Premier League, đều đến từ những bàn thua trong thời gian bù giờ.

Eddie Nketiah và Estevao Willian là những “kẻ kết liễu” khiến Liverpool gục ngã, đặc biệt là trận thua 1–2 trước Chelsea hai tuần trước, tạo cơ hội cho Arsenal vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trở về Anfield, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua Galatasaray 0–1 ở Champions League – một trận đấu mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn một bàn. Nhiều cổ động viên bi quan của The Kop có lẽ đã dự cảm về chuỗi kết quả tệ hại này, khi cả năm chiến thắng đầu mùa tại Premier League của họ đều không thật sự thuyết phục.

Chưa rõ liệu những vấn đề hiện tại chỉ là hệ quả từ giai đoạn tái thiết mùa hè hay dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng dài hạn, nhưng chắc chắn Liverpool không còn là thế lực không thể ngăn cản như cùng thời điểm năm ngoái, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Từ sau trận giữ sạch lưới trước Burnley giữa tháng 9, họ đã thủng lưới trong sáu trận liên tiếp, với tổng cộng chín bàn thua – con số cao nhất trong nhóm chín đội dẫn đầu, ngang với Chelsea. Lần gần nhất Liverpool thua ba trận Premier League liên tiếp là tháng 2/2021, và điều đó có thể lặp lại khi Manchester United hành quân đến Anfield với tâm lý thoải mái.

Manchester United đang có dấu hiệu khởi sắc dưới thời Ruben Amorim. Nếu “Quỷ đỏ” giành thêm hai kết quả tích cực và Liverpool tiếp tục sảy chân, họ hoàn toàn có thể vượt qua nhà vô địch trên bảng xếp hạng.

Sau giai đoạn khó khăn, Man United đã thắng hai trong ba trận gần nhất tại Premier League, trong đó có chiến thắng 2–0 trước Sunderland hôm 4/10 nhờ các pha lập công của Mason Mount và Benjamin Sesko. Kết quả này giúp họ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, đồng thời nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp trên sân Old Trafford.

Tuy nhiên, Ruben Amorim vẫn chưa có hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League, và thống kê sân khách của Man United là đáng báo động: họ không thắng trong tám trận xa nhà gần nhất. Chỉ có Brentford và Burnley là thi đấu tệ hơn trên sân khách mùa này. Dù từng cầm hòa 2–2 tại Anfield mùa trước, Man United đã không thắng Liverpool trên sân đối thủ ở Premier League kể từ năm 2016.

Dự đoán tỉ số Liverpool vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liverpool vs MU như sau:

Sportsmole: Liverpool 2-0 MU

WhoScore: Liverpool 3-1 MU

Xem trực tiếp Liverpool vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liverpool vs MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 19/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.