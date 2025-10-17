Quốc tế Nhận định, dự đoán Nottingham vs Chelsea: Tra tấn chủ nhà Trận đấu giữa Nottingham vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Chelsea mới nhất

Một lần nữa, Chelsea không thể kết thúc trận thắng Liverpool mà không có thẻ đỏ, tuy nhiên lần này người bị truất quyền thi đấu là HLV Enzo Maresca – do ăn mừng quá khích ở phút cuối – chứ không phải cầu thủ nào.

Với án treo giò một trận, Maresca sẽ không được chỉ đạo trên đường biên ở trận gặp Nottingham Forest. Chelsea cũng sẽ thiếu vắng Liam Delap (chấn thương gân kheo), Levi Colwill (đứt dây chằng chéo trước), Dario Essugo (chấn thương đùi) và Mykhaylo Mudryk (án phạt doping).

Ngoài bốn cái tên chắc chắn vắng mặt, Chelsea vẫn phải chờ kết quả kiểm tra thể lực của Enzo Fernandez (đầu gối), Cole Palmer (háng), Andrey Santos (va chạm nhẹ), Reece James (va chạm nhẹ), Wesley Fofana (chấn động) và Tosin Adarabioyo (bắp chân) trước giờ bóng lăn.

Tin vui là Trevoh Chalobah đã trở lại sau án treo giò, trong khi Benoit Badiashile và Josh Acheampong – hai cầu thủ rời sân sớm ở trận gặp Liverpool – chỉ bị thay ra để đề phòng rủi ro.

Bên phía Nottingham Forest, tình hình nhân sự dễ thở hơn. Chỉ có cựu hậu vệ Chelsea Ola Aina (gân kheo) chắc chắn vắng mặt, trong khi Oleksandr Zinchenko (háng) và Douglas Luiz (gân kheo) vẫn đang được theo dõi thêm.

Postecoglou đã chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ trong trận gặp Newcastle sau khi Murillo dính chấn thương ở Europa League, nhưng trung vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ kịp trở lại đội hình xuất phát.

Do đó, HLV người Úc có thể quay lại sơ đồ bốn hậu vệ, qua đó giúp cựu tài năng của học viện Chelsea – Callum Hudson-Odoi – có cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Chelsea mới nhất

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Chelsea:

Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro

Nhận định bóng đá Nottingham vs Chelsea mới nhất

Cả hai nửa đỏ và xanh của London đều có lý do để ăn mừng tại Stamford Bridge trước khi loạt trận quốc tế tạm ngắt mạch giải đấu, khi đoàn quân của Enzo Maresca kéo dài chuỗi thất bại của Liverpool, qua đó giúp Arsenal bước vào kỳ nghỉ với ngôi đầu bảng.

Pha lập công tuyệt đẹp của Moises Caicedo cùng bàn thắng ấn định ở phút cuối của tài năng trẻ Estevão – cầu thủ Brazil trẻ nhất từng ghi bàn quyết định trong lịch sử Premier League – đã giúp Chelsea đánh bại nhà vô địch Liverpool 2-1, chấm dứt chuỗi ba trận không thắng tại giải Ngoại hạng.

Với chiến thắng thứ ba sau bảy vòng đấu ở mùa 2025–26, Chelsea – dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương và án treo giò – hiện chỉ còn cách nhóm dự Champions League một khoảng cách rất nhỏ, đứng thứ bảy và kém đội xếp thứ tư Bournemouth ba điểm.

Bức tranh tổng thể của Chelsea có phần sáng sủa hơn – ba chiến thắng trong bốn trận trên mọi đấu trường – nhưng thành tích sân khách của nhà vô địch Club World Cup lại là một nỗi lo thật sự.

Thực tế, đoàn quân của Maresca chỉ thắng ba trong số 14 trận sân khách gần nhất tại Premier League, và chỉ giành được 27% tổng số điểm của mình trong năm 2025 khi thi đấu xa nhà – tỷ lệ thấp nhất trong số các đội góp mặt liên tục tại giải.

Chelsea có thể chỉ giành được 12 điểm từ các trận sân khách Premier League trong năm 2025, nhưng con số đó vẫn nhiều hơn… 11 điểm so với những gì Postecoglou kiếm được kể từ khi ông nhậm chức HLV trưởng của Nottingham Forest.

Vị chiến lược gia từng vô địch Europa League mùa trước đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính các cổ động viên đội nhà khi chuỗi sa sút của Forest vẫn chưa dừng lại. Đội bóng áo đỏ đã thua liền ba trận trên mọi đấu trường, mới nhất là thất bại 0-2 trước Newcastle United.

Bruno Guimaraes và tiền đạo trẻ Nick Woltemade là những người ghi bàn giúp Newcastle giành chiến thắng, khiến Nottingham Forest rơi xuống vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm và chưa có thêm chiến thắng nào tại Premier League kể từ vòng mở màn.

Những tin đồn về người thay thế Postecoglou đã bắt đầu xuất hiện – cựu HLV Everton Sean Dyche được cho là một trong những ứng viên – nhưng nhà cầm quân người Úc vẫn tạm thời giữ ghế, trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình cùng Forest sau bảy trận toàn hòa và thua.

Nếu không ghi bàn ở trận này, đội chủ sân City Ground có thể rơi vào chuỗi ba trận tịt ngòi liên tiếp tại Premier League – điều chưa từng xảy ra từ năm 1999. Ngoài ra, họ cũng có nguy cơ thua Chelsea ba trận sân nhà liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử – một “vết đen” khác trong triều đại Postecoglou.

Dự đoán tỉ số Nottingham vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nottingham vs Chelsea như sau:

Sportsmole: Nottingham 1-2 Chelsea

WhoScore: Nottingham 0-2 Chelsea

Nottingham 0-2 Chelsea Chúng tôi dự đoán: Nottingham 1-2 Chelsea

Xem trực tiếp Nottingham vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nottingham vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.