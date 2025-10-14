Quốc tế Nhận định, dự đoán Italy vs Israel: Chủ nhà thoát hiểm ngoạn mục Trận đấu giữa Italy vs Israel vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Italy vs Israel mới nhất

Pha lập công sớm của Moise Kean giúp Ý giành chiến thắng cuối tuần qua, nhưng tiền đạo Fiorentina – người từng ghi cú đúp vào lưới Israel tháng trước – đã dính chấn thương mắt cá và sẽ vắng mặt ở trận tới.

HLV Gattuso cũng buộc phải điều chỉnh hàng thủ khi trung vệ Alessandro Bastoni nhận đủ thẻ và bị treo giò một trận; Gianluca Mancini của Roma nhiều khả năng sẽ thay thế.

Đội chủ nhà vốn đã thiếu trung phong Gianluca Scamacca cùng hai cầu thủ chạy cánh Matteo Politano và Mattia Zaccagni, đều rút lui vì chấn thương.

Giacomo Raspadori và Riccardo Orsolini được trao cơ hội đá chính trước Estonia, nhưng Leonardo Spinazzola và Andrea Cambiaso có thể mang lại phương án an toàn hơn. Raspadori có thể đá lùi, hỗ trợ Retegui trên hàng công.

Về phía Israel, Dor Peretz – người lập cú đúp vào lưới Ý ở lượt đi – sẽ vắng mặt. Sau thất bại nặng nề trước Na Uy, HLV Ben Shimon dự kiến thay đổi nhân sự trên hàng công.

Dan Biton chơi mờ nhạt cuối tuần qua, nên nhiều khả năng Tai Baribo hoặc Dor Turgeman sẽ được chọn đá chính. Cặp cầu thủ tấn công Manor Solomon (Tottenham, đang được cho mượn tại Villarreal) và Oscar Gloukh (Ajax) cũng sẽ góp mặt trên hàng công của đội khách.

Đội hình dự kiến Italy vs Israel mới nhất

Italy:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Spinazzola; Raspadori, Retegui

Israel:

Da. Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias, Revivo; Abu Fani, E. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Baribo

Nhận định bóng đá Italy vs Israel mới nhất

Với khoảng cách chín điểm so với Na Uy nhưng vẫn còn hai trận chưa đá, tuyển Ý bước vào loạt trận quốc tế tháng 9 với rất nhiều việc phải làm dưới thời tân HLV Gennaro Gattuso.

Đội bóng áo thiên thanh mở màn bằng chiến thắng dễ dàng trước Estonia tại Bergamo, rồi hành quân đến Hungary ba ngày sau đó để đối đầu đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng và suất play-off quan trọng.

Dù hai lần bị dẫn trước, Ý đã vùng lên mạnh mẽ, vươn lên dẫn 4-2 trước Israel và tưởng chừng cầm chắc ba điểm. Tuy nhiên, hai bàn thua ở cuối trận khiến họ suýt đánh rơi chiến thắng trong một cuộc rượt đuổi đầy hỗn loạn.

Khi tưởng rằng bảng thành tích vòng loại của “La Nazionale” sẽ lại thêm một vết gợn, Sandro Tonali đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp Ý giành chiến thắng nghẹt thở 5-4.

Sau trận, không khí căng thẳng bùng nổ với những màn va chạm giữa cầu thủ Israel, HLV Gattuso và thủ quân Gianluigi Donnarumma. Trước khi tái đấu tại Udine, đội tuyển Ý vẫn còn nhiệm vụ hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Estonia.

Dù Mateo Retegui sút hỏng phạt đền và Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua, đội quân của Gattuso vẫn thắng 3-1 ngay tại Tallinn. Inter Milan có thêm niềm vui khi Francesco Pio Esposito ghi bàn đầu tiên cho tuyển quốc gia.

Kể từ sau thất bại nặng nề ở Oslo, Ý đã thắng bốn trận vòng loại liên tiếp, ghi 13 bàn chỉ trong ba trận gần nhất dưới thời Gattuso. Dẫu vậy, sau hai lần liên tiếp lỡ hẹn với World Cup, họ vẫn chưa thể yên tâm về tấm vé đến vòng chung kết.

Israel hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, vẫn còn cơ hội tranh vé vớt nhưng buộc phải thắng trong trận gặp Ý đêm thứ Ba này.

Đội bóng của Ran Ben Shimon đang kém Ý ba điểm, lại đá nhiều hơn một trận và có hiệu số thấp hơn, vì vậy họ cần kết thúc chiến dịch vòng loại hoàn hảo mới mong có cơ hội nhỏ nhoi lọt vào play-off.

Lần cuối Israel góp mặt tại World Cup là năm 1970, và dường như họ sẽ tiếp tục phải thất vọng sau thảm bại mới nhất ở Oslo.

Sau khi để thua 2-4 ở lượt đi – trong đó Erling Haaland ghi bàn thứ tư cho Na Uy – Israel lại thảm bại 1-5 ở trận tái đấu trên sân Ullevaal, trong bối cảnh an ninh siết chặt và nhiều cuộc biểu tình nổ ra. Haaland ghi hat-trick dù bỏ lỡ cả hai quả phạt đền.

Dự đoán tỉ số Italy vs Israel mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Italy vs Israel như sau:

Sportsmole: Italy 2-0 Israel

WhoScore: Italy 2-1 Israel

Italy 2-1 Israel Chúng tôi dự đoán: Italy 2-1 Israel

Xem trực tiếp Italy vs Israel khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Italy vs Israel trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.