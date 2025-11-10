Quốc tế Nhận định, dự đoán Hà Lan vs Phần Lan: Cuốn phăng đối thủ phương Bắc Trận đấu giữa Hà Lan vs Phần Lan vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Phần Lan mới nhất

Ở trận gặp Malta, huấn luyện viên Ronald Koeman bố trí Wout Weghorst đá chính do tiền đạo Memphis Depay – chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển – đến trại tập trung muộn và chưa đạt thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, khả năng cao hai cầu thủ này sẽ đổi vai trong trận sắp tới.

Bàn thắng ở phút bù giờ giúp Depay nâng tổng số đóng góp của anh ở vòng loại này lên tám (gồm bàn thắng và kiến tạo), và anh nhiều khả năng sẽ đá chính bên cạnh bộ đôi Liverpool là Jeremie Frimpong và Cody Gakpo.

Koeman đã loại một số cái tên trong đợt triệu tập này, gồm Matthijs de Ligt, Teun Koopmeiners, Sem Steijn và Noa Lang. Tiền đạo trẻ Mexx Meerdink của AZ Alkmaar được gọi bổ sung nhưng sau đó cũng phải rút lui.

Donyell Malen, người đã ghi 10 bàn trong 27 lần vào sân từ ghế dự bị – một kỷ lục của đội tuyển Hà Lan – là phương án linh hoạt khác trên hàng công mà Koeman có thể sử dụng.

Bên phía Phần Lan, họ mất trung vệ trụ cột Robert Ivanov vì thẻ phạt tích lũy, trong khi thủ môn đội trưởng Lukas Hradecky và tiền vệ kỳ cựu Rasmus Schuller đều đang chấn thương.

Nhiều khả năng vị trí trấn giữ khung thành sẽ thuộc về Viljami Sinisalo (Celtic) hoặc Jesse Joronen (Palermo). Trên hàng công, tiền đạo Joel Pohjanpalo – đồng đội của Joronen tại CLB Sicily – sẽ là niềm hy vọng chính của đội khách.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Phần Lan mới nhất

Hà Lan:

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Phần Lan:

Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Phần Lan mới nhất

Sau màn trình diễn có phần chệch choạc ở đợt tập trung tháng 9, đội tuyển Hà Lan đã lấy lại phong độ ở loạt trận giữa tuần, ghi bốn bàn vào lưới đối thủ mà họ từng thắng tới tám bàn hồi đầu năm.

Cody Gakpo ghi hai bàn từ chấm phạt đền ở mỗi hiệp, đồng thời có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị và kiến tạo cho Tijjani Reijnders lập công, giúp Hà Lan đánh bại chủ nhà Malta.

Chiến thắng này giúp “Cơn lốc màu da cam” vươn lên dẫn đầu bảng G với khoảng cách ba điểm, trong một màn trình diễn vừa áp đảo vừa chững chạc, dù chưa đạt đến đỉnh cao phong độ.

Đó là sự trở lại cần thiết sau giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục tháng trước, khi họ đánh rơi điểm đầu tiên trước Ba Lan và suýt chút nữa để Lithuania gây bất ngờ.

Thầy trò Ronald Koeman từng để đối thủ gỡ hòa sau khi dẫn trước hai bàn, nhưng cuối cùng vẫn thắng 3-2 tại Kaunas. Chiến thắng nhẹ nhàng hơn trước Malta cho thấy Hà Lan đã ổn định trở lại và hoàn toàn kiểm soát được cục diện.

Nếu giành chiến thắng vào Chủ nhật, Hà Lan sẽ chính thức loại Phần Lan khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup, trước khi đối đầu Ba Lan trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng vào giữa tháng tới.

Phần Lan, trong khi đó, buộc phải thắng để nuôi hy vọng tranh ngôi đầu và tấm vé trực tiếp đến World Cup đầu tiên trong lịch sử. Họ hành quân đến sân Johan Cruijff ArenA với áp lực rất lớn khi đã thua cả năm lần gần nhất đối đầu Hà Lan trong các trận vòng loại thế kỷ này, bao gồm thất bại 0-2 ngay trên sân nhà hồi tháng 6.

Dù vẫn còn cơ hội về lý thuyết, Phần Lan đã thi đấu nhiều hơn một trận so với Hà Lan và Ba Lan – đội hiện có cùng 10 điểm nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Huấn luyện viên người Đan Mạch Jacob Friis tiếp quản đội tuyển Phần Lan từ tháng 1 và khởi đầu chiến dịch khá tốt với chiến thắng 1-0 trước Malta, sau đó giành thêm bốn điểm trong ba trận kế tiếp.

Điều đó giúp họ tiến gần hơn đến vị trí trong top 2 – đồng nghĩa với suất đá play-off – nhưng thất bại 1-3 trước Ba Lan tháng trước đã khiến cơ hội ấy bị thu hẹp đáng kể.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Phần Lan tụt xuống hạng 71 và chỉ có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Lithuania hôm thứ Năm, khi Benjamin Kallman và Adam Markhiyev ghi bàn giúp đội nhà ngược dòng thành công.

Dự đoán tỉ số Hà Lan vs Phần Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Hà Lan vs Phần Lan như sau:

Sportsmole: Hà Lan 2-0 Phần Lan

WhoScore: Hà Lan 2-1 Phần Lan

Hà Lan 2-1 Phần Lan Chúng tôi dự đoán: Hà Lan 2-0 Phần Lan

Xem trực tiếp Hà Lan vs Phần Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Hà Lan vs Phần Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.