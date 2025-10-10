Quốc tế Nhận định, dự đoán Hungary vs Armenia: Bản lĩnh sân nhà Trận đấu giữa Hungary vs Armenia vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Hungary vs Armenia mới nhất

Hungary sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi tấn công Roland Sallai và Barnabas Varga do án treo giò. Sallai bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Ireland, còn Varga bị cấm thi đấu vì nhận đủ thẻ vàng.

Trong bối cảnh thiếu hụt hàng công, HLV Rossi có thể cân nhắc sử dụng Dominik Szoboszlai (Liverpool) ở vai trò “số 9 ảo”, với Zsolt Nagy và Bendeguz Bolla hỗ trợ hai cánh. Ở khu trung tuyến, Andras Schafer, Callum Styles và Alex Toth sẽ cạnh tranh cho các vị trí đá chính.

Về phía Armenia, tiền vệ chạy cánh Edgar Sevikyan rút lui khỏi đội hình vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của nhạc trưởng Lucas Zelarayan (hiện thi đấu cho CLB Belgrano, Argentina) vẫn bỏ ngỏ, do anh chỉ mới hội quân vào thứ Sáu.

Eduard Spertsyan — người đã ghi 10 bàn thắng quốc tế, nhiều nhất trong đội hình hiện tại của Armenia — dự kiến sẽ xuất phát ở hàng tiền vệ cùng Ugochukwu Iwu và có thể là Zelarayan. Trên hàng công, tiền đạo Grant-Leon Ranos (Borussia Monchengladbach) được kỳ vọng sẽ tiếp tục đá cặp cùng đội trưởng Tigran Barseghyan.

Đội hình dự kiến Hungary vs Armenia mới nhất

Hungary:

Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Styles; Bolla, Szoboszlai, Z. Nagy

Armenia:

Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Piloyan, Muradyan, Tiknizyan; Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos, Barseghyan

Nhận định bóng đá Hungary vs Armenia mới nhất

Hungary đang đối mặt với chặng đường đầy khó khăn trong hành trình giành vé tham dự World Cup đầu tiên sau bốn thập kỷ, khi họ chỉ giành được một điểm sau hai trận mở màn vòng loại gặp Cộng hòa Ireland và Bồ Đào Nha vào tháng trước.

“Nemzeti Tizenegy” (biệt danh của tuyển Hungary) đã đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước hai bàn và chỉ còn 10 người trên sân, để Ireland gỡ hòa 2-2 ở lượt trận đầu tiên. Ở trận gặp Bồ Đào Nha, họ cũng tiến rất gần đến kết quả hòa 2-2 nhưng lại để Joao Cancelo ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 86, khiến thầy trò Marco Rossi nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Hungary hiện xếp hạng 41 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA và chỉ thắng hai trong 12 trận quốc tế gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 4, thua 6). HLV Rossi cảnh báo các học trò rằng đối thủ Armenia “hoàn toàn có thể tạo bất ngờ”, dù “trên lý thuyết yếu hơn chúng ta”.

Trong bối cảnh không được phép đánh rơi thêm nhiều điểm nếu muốn lọt vào top 2 bảng F, Hungary lại đang gặp vấn đề phong độ trên sân nhà. Họ đã không thắng trong sáu trận gần nhất tại Budapest, với ba trận hòa liên tiếp trước khi để thua ba trận sau đó.

Điểm an ủi cho Hungary là Armenia cũng có thành tích sân khách nghèo nàn — chỉ thắng một trong 12 trận quốc tế gần đây khi xa nhà (hòa 3, thua 7) và hiện đứng kém họ 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

John van ’t Schip bị sa thải vào tháng 8 sau chưa đầy sáu tháng dẫn dắt đội tuyển Armenia. Người kế nhiệm là HLV Yegishe Melikyan đã trải qua hai kết quả trái ngược tại vòng loại World Cup: thất bại nặng nề 0-5 trước Bồ Đào Nha, sau đó là chiến thắng 2-1 quý giá trên sân nhà trước Cộng hòa Ireland.

Kết quả này giúp Armenia chấm dứt chuỗi năm trận không thắng, và họ đang hướng tới mục tiêu có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức — điều chưa từng làm được kể từ tháng 6/2023 — đồng thời củng cố vị trí trong top 2 bảng F, hiện chỉ hơn Hungary và Ireland hai điểm.

Armenia chưa từng giành quyền tham dự một giải đấu lớn nào với tư cách quốc gia độc lập. Tuy nhiên, trước chuyến làm khách tại Hungary, đội trưởng Tigran Barseghyan khẳng định anh và đồng đội “sẽ không ra sân với hai tay giơ cao đầu hàng” mà sẽ “chiến đấu đến cùng”.

Dự đoán tỉ số Hungary vs Armenia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Hungary vs Armenia như sau:

Sportsmole: Hungary 2-0 Armenia

WhoScore: Hungary 2-1 Armenia

Hungary 2-1 Armenia Chúng tôi dự đoán: Hungary 2-1 Armenia

Xem trực tiếp Hungary vs Armenia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Hungary vs Armenia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.