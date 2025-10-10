Quốc tế Nhận định, dự đoán Thụy Điển vs Thụy Sĩ: Rượt đuổi đến phút cuối Trận đấu giữa Thụy Điển vs Thụy Sĩ vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Thụy Điển vs Thụy Sĩ mới nhất

Thụy Điển sẽ bước vào loạt trận quốc tế tháng 10 mà không có thủ môn kỳ cựu Robin Olsen (35 tuổi).

Người gác đền của Malmo FF đã mâu thuẫn gay gắt với HLV Tomasson và tuyên bố trên Aftonbladet: “Tôi sẽ không chơi cho đội tuyển quốc gia chừng nào Jon Dahl Tomasson còn làm HLV.”

Thay thế Olsen sẽ là Viktor Johansson (Stoke City), người dự kiến bắt chính trước Thụy Sĩ và hướng đến lần khoác áo thứ 10 cho đội tuyển.

Hàng công của Thụy Điển vẫn rất đáng chú ý với sự góp mặt của Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal) và Anthony Elanga (Newcastle United) — những cầu thủ đang khao khát thể hiện phong độ cao.

Bên phía Thụy Sĩ, nhạc trưởng Granit Xhaka chuẩn bị có lần ra sân thứ 140 trong màu áo đội tuyển sau màn trình diễn ấn tượng trước Slovenia.

Simon Sohm có thể vắng mặt do chấn thương bàn chân, trong khi Fabian Rieder được kỳ vọng sẽ đá chính ở hàng tiền vệ.

Trên hàng công, Breel Embolo – chân sút hàng đầu của đội – sẽ tiếp tục dẫn đầu hàng tấn công. Tiền đạo đang khoác áo Rennes này hiện đã ghi được 21 bàn cho đội tuyển quốc gia và đang hướng đến việc gia tăng thành tích đó.

Đội hình dự kiến Thụy Điển vs Thụy Sĩ mới nhất

Thụy Điển:

Johansson; Gudmundsson, Hien, Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson, Bernhardsson; Gyokeres, Isak

Thụy Sĩ:

Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Rieder, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Thụy Sĩ mới nhất

Áp lực đang gia tăng nhanh chóng lên HLV Jon Dahl Tomasson sau khởi đầu tệ hại của đội tuyển Thụy Điển ở chiến dịch vòng loại World Cup, trong đó đáng chú ý là thất bại gây sốc 0-2 trước Kosovo ở đợt tập trung quốc tế gần nhất.

Huyền thoại Arsenal và Thụy Điển – Freddie Ljungberg – là một trong nhiều chuyên gia bóng đá nước này bày tỏ sự thất vọng, khi phát biểu trên Viaplay: “Mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu, và chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Trận hòa 2-2 với Slovenia tiếp tục khiến “Blågult” (Biệt danh của Thụy Điển) mới chỉ có 1 điểm sau hai trận đầu tiên, đối mặt với nguy cơ lớn không thể góp mặt tại một giải đấu lớn nữa.

Những năm gần đây, Thụy Điển đã không thể giành vé dự Euro 2024, cũng như vắng mặt ở ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Lần gần nhất họ tham dự một giải đấu lớn là Euro 2020.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển vẫn quyết định giữ HLV Tomasson, khi Giám đốc kỹ thuật lên tiếng khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho ông, bất chấp chuỗi thành tích bết bát.

Tomasson hy vọng sẽ đáp lại sự ủng hộ đó bằng cách chấm dứt chuỗi hơn một năm không thắng ở các trận đấu chính thức.

Trong khi Thụy Điển đang loay hoay tìm lại phong độ, Thụy Sĩ lại hướng đến việc duy trì đà thăng hoa.

Đoàn quân của HLV Murat Yakin đang trải qua một năm 2025 tuyệt vời với năm chiến thắng sau sáu trận, khởi đầu hoàn hảo ở vòng loại World Cup khi lần lượt vùi dập Kosovo 4-0 và thắng Slovenia 3-0 — đều trên sân nhà.

Thụy Sĩ đã góp mặt ở năm kỳ World Cup liên tiếp, và Yakin kỳ vọng sẽ tiếp tục chuỗi thành tích đó khi đội bóng đang khởi đầu vững chắc ở vòng loại lần này.

Dự đoán tỉ số Thụy Điển vs Thụy Sĩ mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Thụy Điển vs Thụy Sĩ như sau:

Sportsmole: Thụy Điển 2-1 Thụy Sĩ

WhoScore: Thụy Điển 2-2 Thụy Sĩ

Thụy Điển 2-2 Thụy Sĩ Chúng tôi dự đoán: Thụy Điển 2-2 Thụy Sĩ

Xem trực tiếp Thụy Điển vs Thụy Sĩ khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Thụy Điển vs Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.