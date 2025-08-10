Quốc tế Nhận định, dự đoán Scotland vs Hy Lạp: Chủ nhà thắng thót tim Trận đấu giữa Scotland vs Hy Lạp tại giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Scotland vs Hy Lạp mới nhất

HLV Steve Clarke đang phải giải bài toán thủ môn: Craig Gordon (42 tuổi) được gọi trở lại thay cho đồng đội ở Hearts là Zander Clark, nhưng anh đã nghỉ thi đấu từ tháng 5. Trong khi đó, Angus Gunn — người giữ sạch lưới trước Đan Mạch và Belarus — vẫn chưa bắt trận nào cho CLB mới Nottingham Forest, còn Liam Kelly mới chỉ ra sân một lần cho Rangers.

Tiền đạo Lawrence Shankland, người đang có 7 bàn cho Hearts tại giải Ngoại hạng Scotland mùa này, bị gạch tên khỏi danh sách, nên Lyndon Dykes và George Hirst sẽ cạnh tranh vị trí hỗ trợ cho Che Adams.

Oliver Burke, người vừa lập hat-trick cho Union Berlin tại Bundesliga, cũng không được triệu tập. Ngoài ra, Max Johnston (Derby County) không góp mặt do Anthony Ralston (Celtic) đã bình phục và trở lại vị trí hậu vệ phải.

Các trụ cột như Scott McTominay, John McGinn, Andrew Robertson và Kieran Tierney đều sẵn sàng đá chính. Tài năng trẻ Ben Doak (19 tuổi) của Bournemouth, dù chưa đá chính ở Premier League, vẫn được xem là phương án tiềm năng cho hàng công.

Phía bên kia, Hy Lạp sẽ thiếu trung vệ Panagiotis Retsos (Olympiacos) vì chấn thương háng. HLV Ivan Jovanovic dự kiến xếp Konstantinos Mavropanos (West Ham) đá cặp cùng Konstantinos Koulierakis ở trung tâm hàng thủ, còn hậu vệ trái thuộc biên chế Roma Kostas Tsimikas sẽ đá chính.

Đội trưởng dày dạn kinh nghiệm Anastasios Bakasetas (77 lần khoác áo, 18 bàn) có thể trở lại đội hình xuất phát, hỗ trợ phía sau tiền đạo Vangelis Pavlidis — người đang có phong độ ấn tượng với 5 bàn sau 8 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha trong màu áo Benfica.

Đội hình dự kiến Scotland vs Hy Lạp mới nhất

Scotland:

Gunn; Ralston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Doak, Adams

Hy Lạp:

Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

Nhận định bóng đá Scotland vs Hy Lạp mới nhất

Scotland đang hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1988, và họ đã khởi đầu vòng loại 2026 đầy ấn tượng khi bất bại sau hai trận mở màn, giành được bốn điểm trên sân khách trước Đan Mạch và Belarus trong tháng trước.

Sau trận hòa 0-0 với Đan Mạch ở lượt đầu, “The Tartan Army” giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Belarus, nhờ bàn mở tỷ số của Che Adams trong hiệp một và pha phản lưới trong hiệp hai. Tính cả chiến thắng giao hữu 4-0 trước Liechtenstein hồi tháng 6, Scotland đã giữ sạch lưới ba trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 11 năm 2021.

Tính đến cuối tuần này, Steve Clarke sẽ trở thành HLV dẫn dắt Scotland nhiều trận nhất trong lịch sử. Ông sẽ cân bằng kỷ lục 71 trận của cố HLV Craig Brown vào thứ Năm, rồi chính thức vượt qua kỷ lục đó khi gặp lại Belarus vào thứ Hai tuần tới.

Kể từ khi nắm quyền năm 2019, Clarke đã thắng 30, hòa 16 và thua 24 trong 70 trận (tỷ lệ thắng 43%), đồng thời đạt 55% tỉ lệ thắng tại các vòng loại giải đấu lớn, với 17 chiến thắng sau 31 trận.

Đang đứng thứ 43 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, Scotland có thể chắc suất play-off nếu thắng cả Hy Lạp và Belarus, nhưng thầy trò Clarke chắc chắn đặt mục tiêu cao hơn — giành vé trực tiếp. Hiện họ đang đồng điểm với Đan Mạch ở ngôi đầu bảng, và hai đội sẽ đối đầu trong trận “chung kết bảng C” vào ngày 18 tháng 11.

Hy Lạp đang chuẩn bị chạm trán đối thủ quen thuộc — chính Scotland mà họ từng đánh bại 3-1 sau hai lượt trận ở vòng play-off thăng hạng Nations League hồi tháng 3. Khi đó, họ thua 0-1 trên sân nhà nhưng thắng đậm 3-0 tại Hampden Park.

Chiến thắng đó mở ra chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Hy Lạp trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 17 bàn thắng, trong đó có trận thắng 5-1 trước Belarus ở lượt mở màn vòng loại World Cup 2026.

Tuy nhiên, niềm hứng khởi nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh chỉ ba ngày sau, khi Hy Lạp thua 0-3 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà, tụt xuống thứ ba bảng C, kém hai đội đầu bảng Scotland và Đan Mạch một điểm.

Hiện đứng thứ 40 thế giới, Hy Lạp đang nỗ lực hướng tới kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 2014, và họ hoàn toàn có cơ sở để tự tin — đặc biệt khi đã thắng 5 trận sân khách liên tiếp, trong đó chiến thắng 3-0 trước chính Scotland bảy tháng trước là trận xa nhà gần nhất của họ.

Dự đoán tỉ số Scotland vs Hy Lạp mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Scotland vs Hy Lạp như sau:

Sportsmole: Scotland 2-0 Hy Lạp

WhoScore: Scotland 2-1 Hy Lạp

Scotland 2-1 Hy Lạp Chúng tôi dự đoán: Scotland 2-1 Hy Lạp

Xem trực tiếp Scotland vs Hy Lạp khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Scotland vs Hy Lạp trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.