Quốc tế Nhận định, dự đoán Juventus vs AC Milan: Bàn thắng điên rồ Trận đấu giữa Juventus vs AC Milan giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 6/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Juventus vs AC Milan mới nhất

Juventus mất Juan Cabal vì chấn thương đùi trong trận gặp Villarreal, cùng Fabio Miretti ngồi ngoài. Nhưng Bremer và Khephren Thuram có thể trở lại, với Thuram nhiều khả năng thay Weston McKennie ở tuyến giữa.

Hàng công Juve có ba lựa chọn: Lois Openda, Jonathan David và Dusan Vlahovic. David – được kỳ vọng tỏa sáng – hầu như chưa để lại dấu ấn trong tháng 9, trong khi Vlahovic vẫn là phương án giàu kinh nghiệm.

Phía Milan, Christian Pulisic đã in dấu giày vào sáu bàn thắng từ đầu mùa nhưng chưa từng chọc thủng lưới Juventus tại Serie A. Anh có thể sát cánh cùng Santiago Gimenez trên hàng công, trong khi Rafael Leao – vừa bình phục chấn thương – cũng là lựa chọn.

Fikayo Tomori dính chấn thương đùi, còn Pervis Estupinan bị treo giò do thẻ đỏ trước Napoli. Vì vậy, HLV Allegri có thể buộc phải xoay chuyển hàng thủ để vá những khoảng trống.

Đội hình dự kiến Juventus vs AC Milan mới nhất

Juventus:

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

AC Milan:

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez

Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan mới nhất

Juventus vẫn bất bại tại Serie A mùa này, kéo dài chuỗi 10 trận không thua ở giải đấu kể từ tháng Tư. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Atalanta cuối tuần qua trên sân nhà khiến họ bị các đội dẫn đầu là Napoli, Roma và Milan bỏ lại với khoảng cách nhỏ. Phải nhờ tới bàn gỡ phút 78 của Juan Cabal, Juve mới giữ lại được một điểm.

Ở Champions League, thầy trò Igor Tudor tiếp tục chuỗi trận kịch tính. Sau trận hòa 4-4 với Dortmund, họ có thêm trận hòa 2-2 với Villarreal tại Tây Ban Nha. Dẫn ngược 2-1 nhưng Juventus không thể bảo toàn tỷ số khi Renato Veiga – cựu cầu thủ từng được Juve cho mượn – ghi bàn gỡ hòa muộn cho đội chủ nhà.

Tudor còn nhiều việc phải làm để ổn định đội bóng vốn gặp vấn đề từ khâu chuyển nhượng những năm qua. Cuối tuần này, ông sẽ đối diện thử thách lớn mang tên AC Milan. Lần gần nhất Juventus thắng Milan tại Serie A là tháng 1/2025, ngay sau thất bại trước chính đối thủ này ở Siêu cúp Ý. Đó cũng là thắng lợi duy nhất của họ trong bốn lần chạm trán gần nhất.

Milan hành quân tới Turin dưới sự dẫn dắt của Massimiliano Allegri – cựu thuyền trưởng Juventus. Sau khi rời Juve bằng vụ ồn ào ở chung kết Coppa Italia 2024, Allegri trở lại AC Milan và đang xây dựng một tập thể có khả năng tranh Scudetto.

Rossoneri hiện dẫn đầu Serie A với 12 điểm, sau chiến thắng 2-1 trước Napoli cuối tuần trước dù phải chơi thiếu người từ trước phút 60. Christian Pulisic tiếp tục là đầu tàu khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Hàng tiền vệ của Milan cũng được nâng cấp nhờ Luka Modric và Adrien Rabiot, giúp họ toàn thắng bốn trận gần nhất ở Serie A, đồng thời góp mặt tại vòng 16 đội Coppa Italia.

Sau khi đánh bại Antonio Conte, Allegri giờ muốn tiếp tục vượt qua một đối thủ cũ khác – Juventus.

Dự đoán tỉ số Juventus vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Juventus vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Juventus 0-1 AC Milan

WhoScore: Juventus 1-2 AC Milan

Juventus 1-2 AC Milan Chúng tôi dự đoán: Juventus 0-1 AC Milan

Xem trực tiếp Juventus vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Juventus vs AC Milan trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 6/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.