Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Villarreal: Bản lĩnh nhà vua Trận đấu giữa Real Madrid vs Villarreal giải La Liga diễn ra vào 1h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Villarreal mới nhất

Real Madrid tiếp tục không có sự phục vụ của Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy và Antonio Rudiger do chấn thương. Tuy nhiên, Eder Militao nhiều khả năng kịp trở lại sau chấn thương mắt cá.

HLV Alonso dự kiến sẽ có một số thay đổi, có thể chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ để gia cố hàng thủ, trong đó Aurelien Tchouameni có thể lùi xuống đá thấp.

Jude Bellingham và Eduardo Camavinga gần như chắc chắn đá chính, trong khi Kylian Mbappe và Vinicius Junior có thể hợp thành cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-4-1-2. Federico Valverde cũng nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát.

Villarreal gặp tổn thất lực lượng nặng nề hơn với sự vắng mặt của Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth và Pau Cabanes. Ngoài ra, Ayoze Perez và Gerard Moreno chưa chắc ra sân.

Georges Mikautadze sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công, nhiều khả năng đá cặp cùng Nicolas Pepe nếu Perez không kịp bình phục.

So với trận hòa Juventus, Villarreal sẽ có vài điều chỉnh: thủ môn Luiz Junior trở lại khung gỗ, cùng khả năng xuất hiện của Sergi Cardona, Thomas Partey, Alberto Moleiro và Ilias Akhomach trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal mới nhất

Real Madrid:

Courtois; Militao, Huijsen, Tchouameni; Valverde, Guler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Villarreal:

Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal mới nhất

Real Madrid khởi đầu mùa giải La Liga 2025-26 bằng 6 chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol và Levante. Tuy nhiên, mạch toàn thắng này đã bị chặn đứng khi họ bất ngờ thua đậm Atletico Madrid 2-5 trong trận derby cuối tuần trước.

Kết quả này khiến Real mất ngôi đầu vào tay Barcelona, nhưng thầy trò HLV Xabi Alonso chỉ kém đối thủ xứ Catalonia đúng 1 điểm. Nhìn chung, đây vẫn được xem là một khởi đầu thành công cho đội bóng Hoàng gia.

Tại Champions League, Real cũng toàn thắng sau 2 lượt đầu, lần lượt vượt qua Marseille và Kairat. Họ đang tạm xếp thứ hai trên BXH tổng của vòng bảng giải đấu.

Sau loạt trận quốc tế tháng 10, Real sẽ trở lại La Liga bằng chuyến làm khách trên sân Getafe, trước khi đụng độ Juventus tại Bernabeu ở vòng bảng Champions League ngày 22/10.

Mùa trước, Real Madrid thắng cả 2 lần đối đầu Villarreal tại La Liga, trong đó có chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Dù vậy, họ từng để thua “Tàu ngầm vàng” 2-3 tại Bernabeu ở mùa 2022-23.

Phía bên kia, Villarreal cũng vừa ra sân tại Champions League giữa tuần, hòa Juventus 2-2 trên sân nhà. Sau 2 lượt trận, họ mới có 1 điểm ở đấu trường châu Âu.

Tại La Liga, Villarreal đang chơi thăng hoa với 5 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua, giành được 16 điểm, xếp thứ 3 – kém Real Madrid 2 điểm và kém ngôi đầu 3 điểm.

“Tàu ngầm vàng” đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, lần lượt trước Osasuna, Sevilla và Athletic Bilbao. Trận thua duy nhất của họ mùa này diễn ra trước Atletico Madrid, ngay sau đợt tập trung ĐTQG tháng 9.

Kết thúc mùa 2024-25 ở vị trí thứ 5, Villarreal giờ đây có lý do để tin tưởng vào khả năng chen chân vào top 4, đặc biệt khi Athletic Bilbao khởi đầu không ổn định.

Thống kê đối đầu cho thấy Villarreal mới thắng 6/53 lần chạm trán Real Madrid – con số khá khiêm tốn. Tuy nhiên, họ chỉ thua 3/8 trận gần nhất tại La Liga trước “Los Blancos”.

Dự đoán tỉ số Real Madrid vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Madrid vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Real Madrid 2-1 Villarreal

WhoScore: Real Madrid 2-0 Villarreal

Real Madrid 2-0 Villarreal Chúng tôi dự đoán: Real Madrid 2-1 Villarreal

Xem trực tiếp Real Madrid vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Madrid vs Villarreal trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.