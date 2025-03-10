Quốc tế Nhận định, dự đoán Metz vs Marseille: Giáng đòn chí mạng Trận đấu giữa Metz vs Marseille giải League 1 diễn ra vào 22h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Metz vs Marseille mới nhất

Metz vắng Malick Mbaye ở vòng 6 vì chấn thương bàn chân, trong khi Fodé Ballo-Touré cũng ngồi ngoài do đau nhẹ. Sadibou Sané sẽ trở lại sau án treo giò, còn thủ môn Jonathan Fischer có màn trình diễn ấn tượng với trận giữ sạch lưới đầu tiên mùa này.

Phía Marseille, Ruben Blanco nghỉ vì chấn thương đầu gối, Geoffrey Kondogbia đau bắp chân, Hamed Traoré gặp vấn đề ở chân và Facundo Medina bị đau mắt cá.

Trong trận gặp Strasbourg, Pierre-Emerick Aubameyang gỡ hòa ở phút 78 trước khi hậu vệ Michael Murillo ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Đội hình dự kiến Metz vs Marseille mới nhất

Metz:

Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin; Tsitaishvili, B. Traore, Deminguet, Sane; Hein, Sabaly; Diallo

Marseille:

Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri

Nhận định bóng đá Metz vs Marseille mới nhất

Sau 6 vòng đấu đầu tiên, HLV Stéphane Le Mignan vẫn chưa thể có chiến thắng nào cùng Metz, sau khi hàng công tiếp tục gây thất vọng cuối tuần trước.

Metz hiện là đội có thành tích ghi bàn kém thứ ba ở Ligue 1 với chỉ 5 pha lập công, và trong trận gặp Le Havre họ thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích – lần thứ ba mùa này họ tịt ngòi.

Điểm sáng là Metz đã có điểm ở hai trận sân nhà gần nhất, và chỉ để thủng lưới 2/13 bàn thua mùa này khi thi đấu tại Stade Saint-Symphorien.

Họ sẽ cố gắng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên sân nhà ở Ligue 1 vào thứ Bảy, sau khi từng thắng 10/12 trận trước đó trên sân nhà ở giải đấu này.

Sau 6 vòng, Metz là đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng cao nhất giải (12,6 xGA) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng thấp thứ tư (7,0 xG).

Les Grenats có điểm ở 6/7 lần chạm trán gần nhất với Marseille tại Ligue 1, nhưng lần gần nhất họ đánh bại đối thủ này trên sân nhà đã từ năm 2017 (1-0).

Về phía Marseille, thất bại gây tranh cãi trước Real Madrid ở trận mở màn Champions League dường như đã trở thành cú hích tinh thần, khi họ ngay sau đó thắng liền 3 trận trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Nếu giành chiến thắng trên sân Metz, đoàn quân của Roberto De Zerbi sẽ có lần đầu tiên trong năm 2025 thắng hai trận sân khách liên tiếp tại Ligue 1. Hiện tại, họ đã thua 2/3 chuyến xa nhà mùa này và đều không ghi bàn trong những thất bại đó.

Mùa trước, Marseille thắng 2/3 trận sân khách trước các đội mới lên hạng, thất bại duy nhất là trận thua Auxerre 0-3 hồi tháng 2.

Hiện họ chỉ còn cách ngôi đầu 3 điểm trước vòng đấu này, với 3/5 bàn thua ở Ligue 1 đến trong những chuyến làm khách.

Les Olympiens đang bất bại 9 lần đối đầu gần nhất với Metz ở Ligue 1. Lần gần nhất đến Stade Saint-Symphorien, họ gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng ở phút 82.

Dự đoán tỉ số Metz vs Marseille mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Metz vs Marseille như sau:

Sportsmole: Metz 0-1 Marseille

WhoScore: Metz 1-2 Marseille

Metz 1-2 Marseille Chúng tôi dự đoán: Metz 0-1 Marseille

Xem trực tiếp Metz vs Marseille khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Metz vs Marseille trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.