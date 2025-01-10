Quốc tế Nhận định, dự đoán Napoli vs Sporting Lisbon: Tiếc cho chủ nhà Trận đấu giữa Napoli vs Sporting Lisbon giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Napoli vs Sporting Lisbon mới nhất

Napoli mất gần như toàn bộ hàng thủ trụ cột ở trận gặp Milan: Amir Rrahmani, Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola và Alessandro Buongiorno đều vắng mặt. Di Lorenzo cũng bị treo giò sau thẻ đỏ ở Manchester, còn Luca Marianucci không có tên trong danh sách Champions League. Chỉ Spinazzola và Olivera có thể kịp trở lại, khiến Conte nhiều khả năng phải chắp vá hàng thủ.

Trên hàng công, Romelu Lukaku vẫn chấn thương dài hạn, vì vậy Lorenzo Lucca và Rasmus Hojlund sẽ cạnh tranh suất đá chính.

Phía Sporting, Rui Borges không có Daniel Braganca, Nuno Santos và Ousmane Diomande. Tuy nhiên, thủ môn Rui Silva đã trở lại cuối tuần qua. Luis Suarez – chân sút ghi bốn bàn cho Colombia hồi đầu tháng và từng là vua phá lưới giải hạng Nhì Tây Ban Nha – sẽ dẫn dắt hàng công. Hỗ trợ cho anh sẽ là bộ ba Geovany Quenda (chuẩn bị gia nhập Chelsea), Pote Goncalves và Trincao.

Đội hình dự kiến Napoli vs Sporting Lisbon mới nhất

Napoli:

Meret; Spinazzola, Beukema, Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Sporting Lisbon:

Silva; Fresneda, Inacio, Debast, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Nhận định bóng đá Napoli vs Sporting Lisbon mới nhất

Khi thủ quân Giovanni Di Lorenzo nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Erling Haaland chỉ sau 20 phút trong ngày Napoli trở lại Champions League, cơ hội đánh bại Man City của họ gần như tan biến ngay lập tức.

Dù thủ môn Sergej Milinkovic-Savic đã nhiều lần cứu thua, nhưng rồi Haaland vẫn ghi bàn để trở thành cầu thủ cán mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử đấu trường này. Napoli bị ép sân hoàn toàn, chỉ tung ra đúng một cú sút và chấp nhận thua 0-2 – thất bại đầu tiên của mùa giải.

Sau khi giành Scudetto thứ hai trong ba năm và là chức vô địch Serie A đầu tiên dưới thời Antonio Conte, Napoli khởi đầu mùa 2025-26 hoàn hảo, nhưng nay họ đã thua hai trong ba trận gần nhất. Trước đó, họ thắng Pisa 3-2 trên sân nhà, nhưng sau đó lại để AC Milan vượt qua 2-1 tại San Siro, bất chấp pha đá phạt đền thành công của Kevin De Bruyne.

Dẫu vậy, Napoli mới thua bốn trong tổng số 30 trận sân nhà tại Champions League, vì thế họ hoàn toàn kỳ vọng sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng vào thứ Tư.

Hai lần đối đầu Sporting trong quá khứ đều kết thúc 0-0, và Napoli là đội đi tiếp sau loạt luân lưu ở UEFA Cup. 36 năm sau, hai đội mới có dịp tái ngộ tại Campania.

Về phía Sporting, ký ức duy nhất mà họ giữ sạch lưới trên đất Ý chính là trận hòa năm 1989 đó. Tính đến nay, đội bóng Bồ Đào Nha chưa từng thắng trên đất Ý, thua 13/17 trận.

Nhưng lần này, Sporting hành quân với tâm thế khác. Họ đang hơn Napoli ba điểm tại bảng đấu nhờ chiến thắng 4-1 trước Kairat ở lượt mở màn. Francisco Trincao lập cú đúp, giúp Sporting dễ dàng giành trọn ba điểm trên sân nhà.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Sporting, HLV Rui Borges khởi đầu như mơ: thắng 6/7 trận tại Primeira Liga, trong đó có chiến thắng trước Estoril cuối tuần qua. Bàn thắng sớm của Luis Suarez đủ để họ vượt qua kình địch Benfica, bám sát đội đầu bảng Porto.

Sporting mới để thủng lưới bốn bàn ở giải quốc nội và ghi bàn trong cả tám trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lịch thi đấu Champions League sắp tới của họ vô cùng khắc nghiệt với các đối thủ PSG, Bayern và Juventus, nên mục tiêu có điểm tại Napoli là nhiệm vụ sống còn nếu muốn cạnh tranh vị trí trong top 8, qua đó tránh vòng play-off.

Dự đoán tỉ số Napoli vs Sporting Lisbon mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Napoli vs Sporting Lisbon như sau:

Sportsmole: Napoli 2-1 Sporting Lisbon

WhoScore: Napoli 2-2 Sporting Lisbon

Napoli 2-2 Sporting Lisbon Chúng tôi dự đoán: Napoli 1-1 Sporting Lisbon

Xem trực tiếp Napoli vs Sporting Lisbon khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Napoli vs Sporting Lisbon trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.