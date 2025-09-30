Quốc tế Nhận định, dự đoán Kairat vs Real Madrid: Tan nát trên sân nhà Trận đấu giữa Kairat vs Real Madrid giải Champion League diễn ra vào 0h45 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Kairat vs Real Madrid mới nhất

Kairat mất cặp tiền đạo Elder Santana và Joao Paulo vì chấn thương dây chằng chéo trước, không có tên trong danh sách đăng ký vòng bảng. Thủ môn Temirlan Anarbekov và tiền vệ Giorgi Zaria cũng vắng mặt, còn Alexandr Zarutskiy bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu Zarutskiy chưa kịp bình phục, thủ môn 18 tuổi Serkhan Kalmurza sẽ tiếp tục bắt chính trước nhà vô địch châu Âu 15 lần.

Trên hàng công, tài năng trẻ Dastan Satpaev nhiều khả năng đá chính, sau khi ghi bàn ở hai trong ba trận gần nhất.

Phía Real Madrid, hậu vệ phải dày dạn kinh nghiệm Dani Carvajal nghỉ thi đấu khoảng một tháng do chấn thương bắp chân dính phải trong trận derby. Eder Militao cũng phải rời sân vì chấn thương ở trận đấu đó và không góp mặt trong danh sách thi đấu.

Ngoài ra, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger và Ferland Mendy đều chưa bình phục, khiến Alonso rơi vào khủng hoảng hàng thủ. Nhiều khả năng ông sẽ giữ nguyên bộ tứ từng đá chính trong trận thắng Levante 4-1 ngày 23/9, với Raul Asencio và Fran Garcia đá hậu vệ biên, còn Alvaro Carreras chơi trung vệ.

Ở tuyến trên, Franco Mastantuono đang cạnh tranh suất trở lại đội hình chính, điều này có thể khiến Jude Bellingham phải ngồi dự bị sau khi vừa được đá chính trở lại ở cuối tuần qua tại Club World Cup.

Đội hình dự kiến Kairat vs Real Madrid mới nhất

Kairat:

Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev

Real Madrid:

Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Nhận định bóng đá Kairat vs Real Madrid mới nhất

Kairat Almaty lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League sau khi vượt qua thành công vòng loại.

Họ lần lượt đánh bại Olimpija Ljubljana, KuPs và Slovan Bratislava, trước khi vượt qua nhà vô địch Scotland Celtic ở loạt sút luân lưu quyết định.

Tuy nhiên, nhà vô địch Kazakhstan Premier League đã nhanh chóng nhận “gáo nước lạnh” trong trận mở màn gặp Sporting Lisbon, nơi Edmilson ghi bàn danh dự trong thất bại 1-4.

Đội bóng của HLV Rafael Urazbakhtin sau đó kịp tìm lại niềm vui chiến thắng ở giải quốc nội khi hạ Zhenis 3-1 vào ngày 22/9, và họ chưa thi đấu thêm trận nào kể từ đó. Nhờ vậy, Kairat sẽ có thể lực sung mãn để chuẩn bị cho thử thách cực đại trước Real Madrid.

Trận đấu ở lượt hai này cũng mới là lần thứ hai trong lịch sử Champions League có cuộc chạm trán giữa các đội bóng Kazakhstan và Tây Ban Nha, kể từ khi Astana đối đầu Atletico Madrid mùa 2015-16.

Kairat hy vọng sẽ gây khó dễ cho Real Madrid, dựa vào thành tích giữ sạch lưới cả bốn trận sân nhà tại vòng loại.

HLV Xabi Alonso khởi đầu mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid rất ấn tượng, toàn thắng bảy trận chính thức đầu tiên, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Marseille ở lượt một vòng bảng Champions League.

Sau đó, Real tiếp tục hạ Espanyol 2-0 và thắng đậm Levante 4-1, tạo đà hưng phấn cho trận derby Madrid với Atletico cuối tuần qua.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Real Madrid, dù đã dẫn 2-1 nhờ công Kylian Mbappe và Arda Guler, lại sụp đổ và thua ngược 2-5 trước kình địch cùng thành phố.

Trận thua ấy khiến Real mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona, đội vừa đánh bại Real Sociedad để vươn lên hơn 1 điểm.

Real Madrid sẽ biến cú sốc derby thành động lực cho cuộc đối đầu lịch sử với Kairat. Trong quá khứ, Los Blancos đã thắng 24 trong 30 lần chạm trán đối thủ mới ở cúp C1/Champions League (hòa 3, thua 3).

Dù vậy, Real vẫn cần cải thiện phong độ sân khách, bởi mùa 2024-25 họ thiếu ổn định với 3 thắng, 4 thua trong 7 chuyến làm khách tại châu Âu.

Dự đoán tỉ số Kairat vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Kairat vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Kairat 1-4 Real Madrid

WhoScore: Kairat 0-4 Real Madrid

Kairat 0-4 Real Madrid Chúng tôi dự đoán: Kairat 0-3 Real Madrid

Xem trực tiếp Kairat vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Kairat vs Real Madrid trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 0h45 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.