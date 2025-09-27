Quốc tế Nhận định, dự đoán Mallorca vs Alaves: Thoát hiểm ngoạn mục Trận đấu giữa Mallorca vs Alaves giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Mallorca vs Alaves mới nhất

Mallorca sẽ không có sự phục vụ của Marash Kumbulla do chấn thương cơ, còn Omar Mascarell sẽ phải kiểm tra thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Vedat Muriqi đang đạt phong độ cao với 4 bàn sau 5 trận và tiếp tục giữ suất đá chính trên hàng công. Takuma Asano nhiều khả năng sẽ ra sân từ cánh, trong khi vị trí hộ công thuộc về Sergi Darder – người đóng vai trò quan trọng mùa này.

Bên phía Alaves, họ không có ca chấn thương mới và gần như sẽ có lực lượng đầy đủ. Carlos Vicente đã ghi 2 bàn sau 6 trận, sẽ đá chính ở hành lang cánh. Carles Alena cũng sẽ góp mặt trên hàng công.

Ở vị trí trung phong, HLV Coudet có nhiều lựa chọn nhưng Lucas Boyé nhiều khả năng vẫn được ưu tiên, bất chấp sự cạnh tranh từ Mariano Diaz và Toni Martinez.

Đội hình dự kiến Mallorca vs Alaves mới nhất

Mallorca:

Roman; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Asano, Darder, Torre; Muriqi

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco; Vicente, Suarez, Alena; Boye

Nhận định bóng đá Mallorca vs Alaves mới nhất

Mallorca vẫn chưa có chiến thắng nào sau 6 vòng La Liga 2025-26, với 2 trận hòa và 4 thất bại, mới giành được 2 điểm và đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

“The Pirates” khởi đầu mùa giải bằng trận thua 0-3 trước Barcelona, sau đó hòa Celta Vigo, rồi tiếp tục trắng tay trước Real Madrid và Espanyol, chỉ có 1 điểm sau 4 trận đầu tiên.

Đội bóng của HLV Jagoba Arrasate có thêm một điểm quý giá khi cầm hòa Atletico Madrid 21/9, nhưng ngay sau đó lại nhận thất bại 0-1 trước Real Sociedad hôm thứ Tư.

Dù lịch thi đấu đầu mùa rất khó khăn khi liên tiếp gặp các đối thủ mạnh, người hâm mộ vẫn kỳ vọng đội sẽ có phản ứng tích cực khi tiếp đón Alaves trên sân nhà vào thứ Bảy này.

Trong 40 lần đối đầu Alaves trên mọi đấu trường, Mallorca thắng 20 và thua 11. Tuy nhiên, họ chưa đánh bại đối thủ xứ Basque này tại La Liga kể từ tháng 4/2022.

Alaves từng giành 4 điểm trong 2 lần gặp Mallorca ở La Liga mùa trước, vì thế họ sẽ có sự tự tin nhất định. Tuy vậy, trong 7 lần chạm trán gần nhất, Mallorca thắng 3, hòa 3.

“El Glorioso” đang khởi đầu mùa giải khá ổn với 2 thắng, 2 hòa và 2 thua sau 6 vòng, giành 8 điểm, đứng thứ 10 trên BXH.

Thầy trò Eduardo Coudet mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước Levante, nhưng sau đó thua Real Betis. Họ tiếp tục có 4 điểm từ 2 vòng kế tiếp (hòa Atletico Madrid, thắng Athletic Bilbao), rồi để thua Sevilla trước khi hòa 1-1 với Getafe hôm thứ Tư.

Alaves đã gặp Mallorca 20 lần ở La Liga nhưng chỉ thắng 3, và chưa từng thắng trên sân khách trước đối thủ này. Do đó, chuyến làm khách tới đây có thể là cơ hội để họ làm nên lịch sử.

Dự đoán tỉ số Mallorca vs Alaves mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Mallorca vs Alaves như sau:

Sportsmole: Mallorca 2-1 Alaves

WhoScore: Mallorca 2-0 Alaves

Mallorca 2-0 Alaves Chúng tôi dự đoán: Mallorca 2-1 Alaves

Xem trực tiếp Mallorca vs Alaves khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Mallorca vs Alaves trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.