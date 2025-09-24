Quốc tế Nhận định, dự đoán Dinamo Zagreb vs Fenerbahce: Ôm hận phút cuối Trận đấu giữa Dinamo Zagreb vs Fenerbahce giải Europa League diễn ra vào 2h00 ngày 25/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Dinamo Zagreb vs Fenerbahce mới nhất

Dinamo Zagreb mất Raul Torrente do chấn thương dây chằng chéo, còn Ronael Pierre-Gabriel cũng vắng mặt vài tuần vì chấn thương cơ. Sergi Dominguez bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Miha Zajc sẽ phải trải qua bài kiểm tra thể lực muộn. Tâm điểm vẫn sẽ là Sandro Kulenovic, người đã ghi năm bàn cho Dinamo dù chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Fenerbahce không có sự phục vụ của Anderson Talisca do án treo giò từ mùa Europa League trước. Edson Alvarez gặp vấn đề cơ bắp và bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Jhon Duran (chấn thương đầu) dự kiến trở lại đầu tháng 10.

Marco Asensio – người đã mở tài khoản bàn thắng trong trận hòa Kasimpasa – nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí đá chính ở trận này.

Đội hình dự kiến Dinamo Zagreb vs Fenerbahce mới nhất

Dinamo Zagreb:

Nevistic; Valincic, McKenna, Dominguez, Goda; Misic, Ljubicic, Zajc; Lisica, Beljo, Hoxha

Fenerbahce:

Ederson; Semedo, Soyuncu, Skriniar, Brown; Yuksek, Fred; Kahveci, Asensio, Akturkoglu; En-Nesyri

Nhận định bóng đá Dinamo Zagreb vs Fenerbahce mới nhất

Chuỗi bảy năm liên tiếp vô địch Croatia của Dinamo Zagreb đã khép lại mùa trước khi HNK Rijeka vượt lên giành ngôi vương, buộc “The Blues” phải xuống chơi ở Europa League.

Thất bại ấy khiến thầy trò Mario Kovacevic còn nhiều điều cần chứng minh, nhất là sau một mùa giải đầy biến động với bốn HLV khác nhau, trong đó có Fabio Cannavaro – cựu ngôi sao Juventus – và Sergej Jakirovic, người từng giúp họ đăng quang trước đó.

Dù bất ổn mùa trước, Dinamo vẫn là thế lực đáng gờm tại châu Âu. Họ góp mặt ở vòng bảng Champions League và chỉ lỡ vé knock-out vì thua kém hiệu số.

Đội bóng Croatia cũng có thành tích ấn tượng tại Europa League, chỉ thua hai trong 19 trận vòng bảng kể từ tháng 12/2014, giữ sạch lưới 10 trận. Lần gần nhất góp mặt ở vòng bảng mùa 2021-22, Dinamo lọt đến vòng play-off knock-out và chỉ thua Sevilla 2-3 sau hai lượt.

Lịch sử đang ủng hộ Dinamo, khi họ chưa từng thua Fenerbahce tại cúp châu Âu (thắng 1, hòa 1). Thành tích trước các CLB Thổ Nhĩ Kỳ của Dinamo cũng cân bằng: thắng 2, hòa 2, thua 2.

Trong khi đó, Fenerbahce mang đến Croatia chuỗi bốn trận bất bại sân khách ở Europa League (thắng 2, hòa 2). Thành tích này chỉ được vượt qua ở mùa 2012-13, khi họ tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, “Những chú chim hoàng yến vàng” đang trong giai đoạn chuyển giao. Domenico Tedesco vừa lên thay Jose Mourinho – người bị sa thải sau thất bại ở vòng play-off Champions League trước Benfica. Chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển Bỉ này có khởi đầu khá chập chờn với hai trận hòa và một trận thắng sau ba lần cầm quân.

Ngoài sân cỏ, CLB cũng thay đổi khi Sadettin Saran kế nhiệm Ali Koc trên cương vị chủ tịch, với nhiệm vụ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2022-23.

Tại Super Lig, Galatasaray đã bỏ xa sáu điểm chỉ sau sáu vòng đấu, vì thế Europa League được coi là cơ hội rõ ràng nhất để Fenerbahce tìm kiếm danh hiệu mùa này, dù họ vốn chỉ rơi xuống đây sau khi thất bại ở vòng loại Champions League.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cần quên đi ký ức buồn mùa trước, khi bị Rangers loại ở vòng 16 đội Europa League sau loạt luân lưu, dù hòa 3-3 sau hai lượt và vượt qua vòng bảng khá chật vật.

Dự đoán tỉ số Dinamo Zagreb vs Fenerbahce mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Dinamo Zagreb vs Fenerbahce như sau:

Sportsmole: Dinamo Zagreb 2-1 Fenerbahce

WhoScore: Dinamo Zagreb 2-0 Fenerbahce

Dinamo Zagreb 2-0 Fenerbahce Báo chúng tôi dự đoán: Dinamo Zagreb 2-1 Fenerbahce

Xem trực tiếp Dinamo Zagreb vs Fenerbahce khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Dinamo Zagreb vs Fenerbahce trong khuôn khổ giải Europa League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 25/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.