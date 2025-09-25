Quốc tế Nhận định, dự đoán Osasuna vs Elche: Chủ nhà tiếp tục sa lầy Trận đấu giữa Osasuna vs Elche giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 26/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Osasuna vs Elche mới nhất

Osasuna sẽ vắng Rosier do án treo giò, trong khi Aimar Oroz và Moi Gomez cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương (bàn chân và cơ bắp).

Sự thiếu vắng Rosier khiến HLV Lisci thiếu phương án ở vị trí hậu vệ phải, nhiều khả năng Abel Bretones sẽ được kéo sang trám chỗ, còn Jon Moncayola có thể phải dạt sang cánh trái. Ở tuyến giữa, Iker Munoz đang nỗ lực để được đá chính trận đầu tiên mùa này.

Về phía Elche, Martim Neto sẽ được kiểm tra chấn thương cơ trước giờ bóng lăn, trong khi Yago Santiago, Adria Pedrosa và Alvaro Rodriguez cũng phải chờ kết quả kiểm tra thể lực muộn.

Rafa Mir hiện là chân sút hàng đầu của Elche với 3 bàn sau 5 trận và nhiều khả năng tiếp tục ra sân trên hàng công cùng Andre Silva, người đang hướng tới trận thứ ba liên tiếp ghi bàn tại La Liga.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Elche mới nhất

Osasuna:

Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Bretones, Torro, I. Munoz, Moncayola; Garcia, Budimir, V. Munoz

Elche:

Pena; Nunez, Affengruber, Bigas; Josan, Febas, Mendoza, Valera; Diangana; Mir, Silva

Nhận định bóng đá Osasuna vs Elche mới nhất

Đang góp mặt ở hạng đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha mùa thứ bảy liên tiếp, Osasuna khởi đầu mùa giải 2025-26 khá thất thường khi liên tục xen kẽ giữa thắng và thua trong năm vòng đấu đầu tiên.

Trên sân nhà, họ đã đánh bại Valencia và Rayo Vallecano, nhưng xen giữa đó là những thất bại trước Real Madrid, Espanyol và Villarreal, gần nhất là trận thua 1-2 trên sân Villarreal cuối tuần trước.

Trong trận đấu ấy, Osasuna có lợi thế dẫn bàn khi Valentin Rosier bị truất quyền thi đấu ngay trước khi Ante Budimir thực hiện thành công quả phạt đền ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, Villarreal đã tận dụng ưu thế hơn người sau giờ nghỉ và ghi hai bàn trong 20 phút cuối, trong đó có pha lập công ấn định chiến thắng của Pape Gueye ở phút 85.

Đứng ở vị trí thứ 13 trên BXH La Liga, Osasuna sẽ trở về sân El Sadar, nơi họ toàn thắng sáu trận gần nhất tại La Liga và giữ sạch lưới năm lần, trở thành đội bóng có chuỗi trận giữ sạch lưới trên sân nhà dài nhất hiện tại tại giải.

Los Rojillos cũng đang có chuỗi 12 trận bất bại trước Elche (thắng 8, hòa 4). Trong lịch sử hạng đấu cao nhất, chỉ có Cadiz (từ 1989 đến 2024, thắng 12, hòa 6) là đối thủ mà Osasuna có chuỗi bất bại dài hơn.

Sau khi giành ngôi á quân Segunda Division để giành quyền thăng hạng trực tiếp lên La Liga mùa trước, Elche đã khởi đầu tích cực với 9 điểm sau năm vòng đấu đầu tiên.

Los Franjiverdes đã chia điểm với Real Betis, Atletico Madrid và Sevilla, trong khi giành trọn vẹn chiến thắng trước Levante và Real Oviedo, trận gần nhất là thắng lợi 1-0 trên sân nhà trước Oviedo.

HLV Sarabia ca ngợi 60 phút đầu tiên “tuyệt vời” của Elche trước Oviedo, trước khi phải trải qua 30 phút cuối đầy căng thẳng để bảo toàn chiến thắng. Với kết quả này, Elche hiện đứng thứ 5 trên BXH, hơn Osasuna ba điểm và chỉ kém nhóm ba đội dẫn đầu đúng một điểm.

Elche hành quân đến El Sadar với thành tích nghèo nàn: chỉ thắng 1 trong 9 lần làm khách gần nhất trước Osasuna (hòa 3, thua 5) – đó là thắng lợi 3-1 ở lần chạm trán đầu tiên tại La Liga vào tháng 4/1960. Trong cả 9 trận ấy, họ đều để thủng lưới với tổng cộng 17 bàn thua.

Ngoài ra, Elche chưa từng thắng trong các trận La Liga diễn ra vào thứ Năm khi phải làm khách (hòa 1, thua 3), trong khi Osasuna thắng 5/6 trận gần nhất ở hạng đấu cao nhất diễn ra vào thứ Năm.

Dự đoán tỉ số Osasuna vs Elche mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Osasuna vs Elche như sau:

Sportsmole: Osasuna 1-1 Elche

WhoScore: Osasuna 2-1 Elche

Osasuna 2-1 Elche Báo chúng tôi dự đoán: Osasuna 1-1 Elche

Xem trực tiếp Osasuna vs Elche khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Osasuna vs Elche trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 26/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.