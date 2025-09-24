Quốc tế Nhận định, dự đoán Nice vs AS Roma: Gieo sầu trên đất Pháp Trận đấu giữa Nice vs AS Roma giải Europa League diễn ra vào 2h00 ngày 25/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nice vs AS Roma mới nhất

Nice tiếp tục mất lão tướng Dante vì chấn thương đầu gối. Ngoài ra, HLV Haise cũng không có sự phục vụ của nhiều ca chấn thương dài hạn như Tanguy Ndombele, Mohamed Abdelmonem, Djibril Coulibaly, Ali Abdi và Youssouf Ndayishimiye. Điều này khiến tuyến giữa của Nice thiếu chiều sâu và phải xoay tua liên tục.

Bên phía Roma, Paulo Dybala bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi dính chấn thương trong trận thua Torino và vắng mặt ở derby Lazio, nhưng anh có thể trở lại danh sách thi đấu. Leon Bailey vẫn ngồi ngoài do chấn thương ngay trong buổi tập đầu tiên sau khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Aston Villa. Wesley Franca cũng chưa chắc ra sân, trong khi Mario Hermoso nhiều khả năng vắng mặt vì căng cơ.

Đội hình dự kiến Nice vs AS Roma mới nhất

Nice:

Diouf; Oppong, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi

Roma:

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Pellegrini; Ferguson

Nhận định bóng đá Nice vs AS Roma mới nhất

Nice khởi đầu chật vật ở Ligue 1 mùa 2025-26, mới giành được 6 điểm sau 5 vòng và tạm đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Thất bại nặng nề 1-4 trước Brest ở vòng gần nhất đã là trận thua thứ ba từ đầu mùa. Trên mọi đấu trường, Nice chỉ thắng 2/7 trận, ghi 6 bàn và để thủng lưới tới 13 lần – hệ thống phòng ngự lỏng lẻo đang khiến họ sa sút rõ rệt.

Europa League lúc này được coi là cơ hội để đội bóng Pháp lấy lại tinh thần. Trước đó, họ đã dừng bước ở vòng loại thứ ba Champions League sau khi thua Benfica 0-4 chung cuộc, tiếp nối chuỗi khó khăn trên đấu trường châu lục.

Mùa trước, Nice không thắng nổi trận nào ở vòng bảng Europa League, kết thúc ở vị trí áp chót. HLV Franck Haise hiểu rõ đội bóng cần một khởi đầu tích cực nếu không muốn tiếp tục chuỗi mùa giải thất vọng.

Ngược lại, Roma hành quân tới Pháp với sự hứng khởi. Đội bóng áo bã trầu thắng 3/4 trận mở màn Serie A, tạm đứng thứ tư. Trận thắng mới nhất là derby thành Rome, khi Lorenzo Pellegrini ghi bàn duy nhất giúp hạ Lazio 1-0.

Chiến thắng ấy có ý nghĩa lớn với HLV Gian Piero Gasperini – người lên thay Claudio Ranieri hồi tháng 6. Chiến lược gia kỳ cựu này từng đưa Atalanta lên ngôi vô địch Europa League năm 2024 sau khi đánh bại Leverkusen, và giờ ông đặt mục tiêu tái lập kỳ tích với Roma.

Roma góp mặt ở Europa League mùa này sau khi về thứ năm tại Serie A với 69 điểm. Mùa trước, họ dừng bước ở vòng 16 đội trước Athletic Bilbao với tổng tỷ số 3-4, dù đã thắng 2-1 ở lượt đi.

Các giải đấu châu Âu nhiều năm qua luôn mang đến cho Roma những cột mốc lớn: vô địch Europa Conference League 2022, vào chung kết Europa League 2023, và giờ họ tiếp tục hành trình với khát vọng tiến xa.

Đây sẽ là lần đầu tiên Nice và Roma gặp nhau ở một giải đấu chính thức, sau trận giao hữu trước mùa giải 2022-23 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Dự đoán tỉ số Nice vs AS Roma mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nice vs AS Roma như sau:

Sportsmole: Nice 0-1 AS Roma

WhoScore: Nice 1-2 AS Roma

Nice 1-2 AS Roma Báo chúng tôi dự đoán: Nice 1-2 AS Roma

Xem trực tiếp Nice vs AS Roma khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nice vs AS Roma trong khuôn khổ giải Europa League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 25/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.