Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Barcelona: Thăng hoa trên đất khách Trận đấu giữa Real Oviedo vs Barcelona giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 26/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Oviedo vs Barcelona mới nhất

Cặp đôi của Real Oviedo là Nacho Vidal (gân kheo) và Luka Ilic (mắt cá) đều phải rời sân trong trận thua Elche và khó kịp bình phục. Ngoài ra, Alvaro Lemos (đầu gối), David Costas và Ovie Ejaria (cơ bắp) cũng tiếp tục vắng mặt.

Federico Vinas trở lại sau án treo giò một trận và sẽ cạnh tranh suất đá chính cùng lão tướng 36 tuổi Salomon Rondon – người vẫn chưa ghi bàn sau bốn trận cho CLB mới. Paunovic có thể cân nhắc chuyển sang sơ đồ ba trung vệ, với Lucas Ahijado và Rahim Alhassane đá wing-back. Bộ đôi tiền vệ Santiago Colombatto và Santi Cazorla (40 tuổi) cũng hy vọng có cơ hội ra sân từ đầu.

Về phía Barcelona, Fermin Lopez sẽ nghỉ khoảng ba tuần do chấn thương háng trong trận thắng Getafe. Tiền vệ Gavi tiếp tục phải phẫu thuật đầu gối, vắng mặt từ cuối tháng 8.

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen (lưng) và hậu vệ Alejandro Balde (gân kheo) vẫn trong danh sách điều trị. Trong khi đó, Á quân Quả bóng Vàng Lamine Yamal – người đã lỡ ba trận gần nhất vì chấn thương háng – vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

HLV Flick có thể xoay tua đội hình, với Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Marc Casado, Marcus Rashford và Roony Bardghji đều có cơ hội trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận trước.

Đội hình dự kiến Real Oviedo vs Barcelona mới nhất

Real Oviedo:

Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon

Barcelona:

J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres

Nhận định bóng đá Real Oviedo vs Barcelona mới nhất

Barcelona đang có nhiều niềm vui sau loạt trận quốc tế khi thắng liền ba trận chỉ trong bảy ngày ở nhiều đấu trường khác nhau, ghi tới 11 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Chiến thắng đậm 6-0 trước Valencia tại La Liga mở màn cho chuỗi trận này, tiếp đó là thắng lợi 2-1 trên sân Newcastle United ở trận ra quân vòng bảng Champions League. Cuối tuần, họ khép lại tuần thi đấu hoàn hảo bằng thắng lợi 3-0 trước Getafe ở giải quốc nội.

Ferran Torres lập cú đúp ngay trong hiệp một để đưa Barca kiểm soát thế trận tại Estadi Johan Cruyff, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 4 – nhiều nhất đội mùa này. Dani Olmo sau đó ấn định chiến thắng bằng bàn đầu tiên của anh trong mùa giải ở phút giữa hiệp hai.

HLV Hansi Flick thừa nhận “không dễ” để ghi ba bàn vào lưới Getafe khi họ phòng ngự số đông, nhưng hài lòng vì đội đã “chơi đúng cách mong muốn” để giành trọn ba điểm. Kết quả này giúp Barca đứng nhì bảng, kém Real Madrid hai điểm.

Barcelona hành quân đến Estadio Carlos Tartiere với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại La Liga diễn ra vào thứ Năm – thành tích cân bằng kỷ lục lịch sử CLB ở hạng đấu cao nhất (1929–1984). Tuy nhiên, họ lại thua 3/4 lần làm khách gần nhất trước Real Oviedo (thắng 1).

Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng nhờ suất thăng hạng qua vòng play-off hạng Nhì, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn khởi đầu khi chỉ giành 3 điểm sau 5 vòng.

Điểm số duy nhất đến từ thắng lợi 1-0 đầy vất vả trước Real Sociedad cuối tháng 8. Ngoài ra, họ thua cả bốn trận còn lại mà không ghi nổi bàn nào trước Villarreal, Real Madrid, Getafe và Elche, trận gần nhất là thất bại 0-1 trước Elche cuối tuần qua.

Hàng công của Paunovic gặp nhiều bế tắc khi mới ghi đúng một bàn sau 5 trận – thấp nhất giải, khiến họ đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Dẫu vậy, Oviedo lại có duyên ghi bàn vào lưới Barca, khi nổ súng trong cả 12 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, với tổng cộng 19 bàn – thành tích tốt nhất của họ trước gã khổng lồ xứ Catalan.

Dù bị đánh giá thấp, Oviedo từng thắng Barca 1-0 ở lần chạm trán gần nhất tại La Liga vào tháng 5/2001. Họ sẽ nỗ lực để lần đầu có 2 chiến thắng liên tiếp trước Barca tại hạng đấu cao nhất kể từ năm 1961.

Dự đoán tỉ số Real Oviedo vs Barcelona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Oviedo vs Barcelona như sau:

Sportsmole: Real Oviedo 1-2 Barcelona

WhoScore: Real Oviedo 0-3 Barcelona

Real Oviedo 0-3 Barcelona Báo chúng tôi dự đoán: Real Oviedo 0-3 Barcelona

Xem trực tiếp Real Oviedo vs Barcelona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Oviedo vs Barcelona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 26/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.