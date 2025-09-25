Thứ Năm, 25/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Girona vs Espanyol: Bàn thắng muộn màng

Lương Đàm 25/09/2025 10:02

Trận đấu giữa Girona vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 27/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Nhận định Girona vs Espanyol: Thế trận giằng co?

Thông tin lực lượng Girona vs Espanyol mới nhất

Girona sẽ thiếu vắng Juan Carlos, David Lopez và Thomas Lemar do chấn thương, trong khi Viktor Tsygankov, Donny van de Beek và Abel Ruiz chưa chắc kịp bình phục.

Tân binh Vladyslav Vanat đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt gặp Celta Vigo và nhiều khả năng tiếp tục góp mặt trên hàng công. Axel Witsel dự kiến đá chính ở tuyến giữa, cùng Azzedine Ounahi.

Bên phía Espanyol, Pere Milla trở lại sau án treo giò và sẵn sàng ra sân. Cầu thủ 33 tuổi này đã ghi 3 bàn sau 4 trận và là điểm sáng của hàng công. Javi Puado cũng chơi ấn tượng với 2 bàn, đảm bảo vị trí chính thức ở cánh.

Trung phong Roberto Fernandez sẽ đá chính thay vì Kike Garcia, trong khi Pol Lozano tiếp tục được tin dùng ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Girona vs Espanyol mới nhất

Girona:

Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Ounahi, Witsel, Martin, Gil; Vanat

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Milla, Exposito, Puado; Fernandez

Nhận định bóng đá Girona vs Espanyol mới nhất

Girona khởi đầu mùa giải La Liga 2025-26 đầy khó khăn với ba thất bại liên tiếp trước Rayo Vallecano, Villarreal và Sevilla, để thủng lưới tới 10 bàn. Sau đó, họ cầm hòa Celta Vigo 1-1 vào ngày 14/9.

Nhận định soi kèo Girona vs Espanyol lúc 02h00 ngày 27/9/2025

Đội bóng xứ Catalan tiếp tục nhận cú sốc khi thua đậm 0-4 trước Levante hôm 20/9, nhưng đã kịp mang về kết quả tích cực khi cầm chân Athletic Bilbao 1-1 vào tối thứ Ba.

Dù vậy, đây vẫn là giai đoạn khởi đầu gây thất vọng lớn với thầy trò HLV Michel, khi chỉ có 2 điểm sau 6 trận và đứng cuối bảng xếp hạng. Girona mùa trước kết thúc ở vị trí 16, một năm sau khi họ gây ấn tượng với hạng 3 mùa 2023-24. Mọi dấu hiệu cho thấy đây sẽ lại là mùa giải đầy thử thách với “White and Reds”, đội bóng mới chỉ gặp Espanyol 12 lần trong lịch sử.

Trong 12 lần đối đầu đó, Girona thắng 6, thua 3 và hòa 3. Lần chạm trán gần nhất ở nửa sau mùa 2024-25, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1.

Espanyol chưa thắng Girona kể từ tháng 4/2019, nhưng hai chiến thắng gần nhất trước đối thủ cùng xứ Catalan đều diễn ra trên sân khách, trong đó có trận thắng ở La Liga tháng 4/2018.

Mùa trước, “White and Blues” chỉ xếp hạng 14, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, vì vậy họ rất cần cải thiện ở mùa 2025-26.

Espanyol khởi đầu ấn tượng khi giành 10 điểm sau 4 trận đầu tiên, đánh bại Atletico Madrid, Osasuna, Mallorca và hòa Real Sociedad. Tuy nhiên, họ nhận thất bại đầu tiên hôm 20/9 khi thua Real Madrid 0-2 tại Bernabeu, sau đó bị Valencia cầm hòa 2-2 hôm thứ Ba.

Với 11 điểm sau 6 vòng, Espanyol hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và cũng là đội đồng hạng tư về số bàn thắng ghi được tại La Liga (10 bàn).

Dự đoán tỉ số Girona vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Girona vs Espanyol như sau:

  • Sportsmole: Girona 1-2 Espanyol
  • WhoScore: Girona 0-2 Espanyol
  • Báo chúng tôi dự đoán: Girona 1-2 Espanyol

Xem trực tiếp Girona vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Girona vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Dinamo Zagreb vs Fenerbahce: Ôm hận phút cuối

Nhận định, dự đoán Dinamo Zagreb vs Fenerbahce: Ôm hận phút cuối

Nhận định, dự đoán Nice vs AS Roma: Gieo sầu trên đất Pháp

Nhận định, dự đoán Nice vs AS Roma: Gieo sầu trên đất Pháp

Nhận định, dự đoán Real Betis vs Nottingham: Kết đắng cho chủ nhà

Nhận định, dự đoán Real Betis vs Nottingham: Kết đắng cho chủ nhà

Nhận định, dự đoán Sevilla vs Villarreal: Đòn quyết định trong hiệp hai

Nhận định, dự đoán Sevilla vs Villarreal: Đòn quyết định trong hiệp hai

Nhận định, dự đoán Levante vs Real Madrid: Chiến thắng thuyết phục

Nhận định, dự đoán Levante vs Real Madrid: Chiến thắng thuyết phục

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Dinamo Zagreb vs Fenerbahce: Ôm hận phút cuối

Nhận định, dự đoán Dinamo Zagreb vs Fenerbahce: Ôm hận phút cuối

Nhận định, dự đoán Nice vs AS Roma: Gieo sầu trên đất Pháp

Nhận định, dự đoán Nice vs AS Roma: Gieo sầu trên đất Pháp

Nhận định, dự đoán Real Betis vs Nottingham: Kết đắng cho chủ nhà

Nhận định, dự đoán Real Betis vs Nottingham: Kết đắng cho chủ nhà

Nhận định, dự đoán Sevilla vs Villarreal: Đòn quyết định trong hiệp hai

Nhận định, dự đoán Sevilla vs Villarreal: Đòn quyết định trong hiệp hai

Nhận định, dự đoán Levante vs Real Madrid: Chiến thắng thuyết phục

Nhận định, dự đoán Levante vs Real Madrid: Chiến thắng thuyết phục

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nhận định, dự đoán Girona vs Espanyol: Bàn thắng muộn màng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO