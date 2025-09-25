Quốc tế Nhận định, dự đoán Girona vs Espanyol: Bàn thắng muộn màng Trận đấu giữa Girona vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 27/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Girona vs Espanyol mới nhất

Girona sẽ thiếu vắng Juan Carlos, David Lopez và Thomas Lemar do chấn thương, trong khi Viktor Tsygankov, Donny van de Beek và Abel Ruiz chưa chắc kịp bình phục.

Tân binh Vladyslav Vanat đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt gặp Celta Vigo và nhiều khả năng tiếp tục góp mặt trên hàng công. Axel Witsel dự kiến đá chính ở tuyến giữa, cùng Azzedine Ounahi.

Bên phía Espanyol, Pere Milla trở lại sau án treo giò và sẵn sàng ra sân. Cầu thủ 33 tuổi này đã ghi 3 bàn sau 4 trận và là điểm sáng của hàng công. Javi Puado cũng chơi ấn tượng với 2 bàn, đảm bảo vị trí chính thức ở cánh.

Trung phong Roberto Fernandez sẽ đá chính thay vì Kike Garcia, trong khi Pol Lozano tiếp tục được tin dùng ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Girona vs Espanyol mới nhất

Girona:

Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Ounahi, Witsel, Martin, Gil; Vanat

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Milla, Exposito, Puado; Fernandez

Nhận định bóng đá Girona vs Espanyol mới nhất

Girona khởi đầu mùa giải La Liga 2025-26 đầy khó khăn với ba thất bại liên tiếp trước Rayo Vallecano, Villarreal và Sevilla, để thủng lưới tới 10 bàn. Sau đó, họ cầm hòa Celta Vigo 1-1 vào ngày 14/9.

Đội bóng xứ Catalan tiếp tục nhận cú sốc khi thua đậm 0-4 trước Levante hôm 20/9, nhưng đã kịp mang về kết quả tích cực khi cầm chân Athletic Bilbao 1-1 vào tối thứ Ba.

Dù vậy, đây vẫn là giai đoạn khởi đầu gây thất vọng lớn với thầy trò HLV Michel, khi chỉ có 2 điểm sau 6 trận và đứng cuối bảng xếp hạng. Girona mùa trước kết thúc ở vị trí 16, một năm sau khi họ gây ấn tượng với hạng 3 mùa 2023-24. Mọi dấu hiệu cho thấy đây sẽ lại là mùa giải đầy thử thách với “White and Reds”, đội bóng mới chỉ gặp Espanyol 12 lần trong lịch sử.

Trong 12 lần đối đầu đó, Girona thắng 6, thua 3 và hòa 3. Lần chạm trán gần nhất ở nửa sau mùa 2024-25, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1.

Espanyol chưa thắng Girona kể từ tháng 4/2019, nhưng hai chiến thắng gần nhất trước đối thủ cùng xứ Catalan đều diễn ra trên sân khách, trong đó có trận thắng ở La Liga tháng 4/2018.

Mùa trước, “White and Blues” chỉ xếp hạng 14, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, vì vậy họ rất cần cải thiện ở mùa 2025-26.

Espanyol khởi đầu ấn tượng khi giành 10 điểm sau 4 trận đầu tiên, đánh bại Atletico Madrid, Osasuna, Mallorca và hòa Real Sociedad. Tuy nhiên, họ nhận thất bại đầu tiên hôm 20/9 khi thua Real Madrid 0-2 tại Bernabeu, sau đó bị Valencia cầm hòa 2-2 hôm thứ Ba.

Với 11 điểm sau 6 vòng, Espanyol hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và cũng là đội đồng hạng tư về số bàn thắng ghi được tại La Liga (10 bàn).

Dự đoán tỉ số Girona vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Girona vs Espanyol như sau:

Sportsmole: Girona 1-2 Espanyol

WhoScore: Girona 0-2 Espanyol

Girona 0-2 Espanyol Báo chúng tôi dự đoán: Girona 1-2 Espanyol

Xem trực tiếp Girona vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Girona vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.