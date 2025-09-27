Quốc tế Nhận định, dự đoán Juventus vs Atalanta: 3 Điểm trên sân nhà Trận đấu giữa Juventus vs Atalanta giải Serie A diễn ra vào 23h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Juventus vs Atalanta mới nhất

Bremer – “lá chắn” quan trọng của Juve – đã được nghỉ trận gặp Verona vì chấn thương nhẹ nhưng sẽ trở lại ở hàng thủ 3 người cuối tuần này, đẩy Pierre Kalulu sang vị trí chạy cánh.

Francisco Conceição – tác giả bàn thắng tuần trước – mới trở lại sau thời gian dưỡng thương và vẫn phải tập riêng, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục góp mặt. Juventus chỉ thiếu Fabio Miretti và Arkadiusz Milik.

Trên hàng công, Jonathan David cạnh tranh với Lois Openda và Dusan Vlahovic cho một suất đá chính. Vlahovic đang gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị với 5 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 3 trận, nhưng David thường được ưu tiên ra sân ngay từ đầu.

Về phía Atalanta, Ademola Lookman đã trở lại sau thời gian “làm mình làm mẩy” với BLĐ và có thể góp mặt, nhưng mối đe dọa lớn nhất vẫn là Nikola Krstovic. Tiền đạo người Montenegro vừa lập cú đúp trước Torino và đã có thêm 3 kiến tạo mùa này, dự kiến đá cặp cùng Charles De Ketelaere.

HLV Juric vẫn đau đầu với danh sách chấn thương dài: Ederson, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Nicola Zalewski, Isak Hien và Gianluca Scamacca đều vắng mặt.

Đội hình dự kiến Juventus vs Atalanta mới nhất

Juventus:

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Atalanta BC:

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Krstovic

Nhận định bóng đá Juventus vs Atalanta mới nhất

Dù Juventus còn những bước chệch choạc trong mùa giải này, khởi đầu của Igor Tudor trên cương vị HLV trưởng vẫn được coi là khá ổn với 10 điểm có được tại Serie A.

Bất bại trên mọi đấu trường, Juve vừa bị Hellas Verona cầm hòa 1-1 cuối tuần trước trong một trận cầu kém hấp dẫn hơn nhiều so với hai màn so tài trước đó.

Sau chiến thắng kịch tính 4-3 trước Inter Milan ở Derby d’Italia và trận hòa 4-4 đầy kịch tính với Borussia Dortmund tại Champions League, đoàn quân của Tudor lại bị chính đội bóng cũ cầm chân.

Bàn mở tỷ số của Francisco Conceição bị san bằng bởi quả phạt đền gây tranh cãi do Gift Orban thực hiện – tiền đạo Verona này thậm chí lẽ ra đã phải nhận thẻ đỏ trước đó – khiến Juventus rời Bentegodi chỉ với 1 điểm.

Trở về sân nhà, nơi Juve đã thắng liền 6 trận Serie A kể từ mùa trước, họ sẽ tiếp đón một đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự cúp châu Âu. Trong 11 trận sân nhà gần nhất tại Serie A, “Bianconeri” thắng 10, nhưng thất bại duy nhất lại chính là trận thua Atalanta 0-4 hồi tháng 3 – kết quả khiến HLV Thiago Motta mất ghế.

Quả thực, Atalanta có thành tích đặc biệt tốt tại Allianz Stadium khi bất bại trong 7 lần gần nhất hành quân đến đây. Tính cả sân nhà lẫn sân khách, họ chỉ thua 1/11 lần đối đầu Juventus gần nhất tại Serie A.

Giống Juventus, Atalanta cũng đang bất bại ở đấu trường quốc nội; thất bại duy nhất từ đầu mùa là trước PSG ở Champions League. Ngay sau trận thua 0-4 trên đất Pháp, đoàn quân của Ivan Juric đã kịp đứng dậy bằng chiến thắng trước Torino, khi ghi liền 3 bàn trong 8 phút, trong đó tân binh Nikola Krstovic lập cú đúp.

Với trận thắng ấy, Juric tiếp nối di sản mà Gian Piero Gasperini để lại: Atalanta chỉ thua 1 trong 18 trận sân khách gần nhất ở Serie A, giữ sạch lưới 11 lần.

Dù có phần thuận lợi khi gặp các đối thủ vừa sức ở giai đoạn đầu, Atalanta giờ sẽ phải đối mặt với Juventus – thử thách thực sự cho tham vọng của họ.

Dự đoán tỉ số Juventus vs Atalanta mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Juventus vs Atalanta như sau:

Sportsmole: Juventus 2-1 Atalanta

WhoScore: Juventus 2-0 Atalanta

Juventus 2-0 Atalanta Chúng tôi dự đoán: Juventus 2-1 Atalanta

Xem trực tiếp Juventus vs Atalanta khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Juventus vs Atalanta trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.