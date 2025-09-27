Quốc tế Nhận định, dự đoán Cagliari vs Inter Milan: Ngược dòng ngoạn mục Trận đấu giữa Cagliari vs Inter Milan giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 28/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Cagliari vs Inter Milan mới nhất

Inter có thể có lực lượng gần như đầy đủ cuối tuần này, chỉ trừ tiền đạo dự bị Ange-Yoan Bonny còn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương mắt cá.

Điều đó đồng nghĩa Marcus Thuram (vua phá lưới hiện tại), tài năng trẻ Francesco Pio Esposito và đội trưởng Lautaro Martinez sẽ cạnh tranh cho 2 suất đá chính trên hàng công. Lautaro đã bình phục chấn thương lưng và nhiều khả năng trở lại đội hình chính – anh từng ghi 11 bàn sau 11 trận gặp Cagliari tại Serie A.

Phía chủ nhà, Belotti sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công sau màn trình diễn chói sáng cuối tuần trước. Sebastiano Esposito – người anh trai của Pio và hiện khoác áo Cagliari theo dạng cho mượn từ Inter – cũng là ứng viên đá chính để hỗ trợ Belotti.

HLV Pisacane sẽ đưa các trụ cột như trung vệ Yerry Mina và thủ môn Elia Caprile trở lại sau khi xoay tua ở trận cúp. Tuy nhiên, Cagliari vẫn không có Zito Luvumbo, còn hậu vệ phải Gabriele Zappa bị đau trong tuần và có nguy cơ vắng mặt.

Đội hình dự kiến Cagliari vs Inter Milan mới nhất

Cagliari:

Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti

Inter Milan:

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

Nhận định bóng đá Cagliari vs Inter Milan mới nhất

Sau khởi đầu suôn sẻ tại Champions League – giành trọn 3 điểm trước Ajax trong trận mở màn – Inter đã bắt đầu quá trình cải thiện phong độ ở Serie A cuối tuần trước.

Sau màn hủy diệt Torino 5-0 ngày ra quân, đội bóng của Cristian Chivu bất ngờ để thua Udinese ngay trên sân nhà, rồi đánh rơi chiến thắng trong trận Derby d’Italia kịch tính với Juventus (thua 3-4).

Vì thế, áp lực đè nặng trước trận gặp Sassuolo – đối thủ vốn thường gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Inter đã giành trọn 3 điểm tại San Siro: Federico Dimarco ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một, và pha phản lưới muộn tưởng chừng đã định đoạt kết quả, trước khi Sassuolo gỡ một bàn và Domenico Berardi sút chệch cột trong gang tấc.

Giờ đây, Inter tiếp tục hành quân xa nhà – nơi họ mới thắng 3/10 trận gần nhất tại Serie A trong năm nay. Một chiến thắng ở Sardinia là rất cần thiết để không bị Napoli – đội toàn thắng từ đầu mùa – bỏ lại quá xa.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Inter, khi họ toàn thắng 5 lần gần nhất làm khách trước Cagliari. Dẫu vậy, từ khi Chivu thay thế Simone Inzaghi, nhiều điều đã thay đổi.

HLV Fabio Pisacane (Cagliari) – ngày 8/8/2025

Cagliari từng thua 12/15 lần gặp Inter gần đây, chiến thắng gần nhất tại Serie A trước Nerazzurri đã từ năm 2019.

Thế nhưng, họ bước vào trận đấu này với phong độ ấn tượng: 2 chiến thắng liên tiếp tại Serie A trước Parma và Lecce, cùng thắng lợi 4-1 trước Frosinone ở Cúp quốc gia hôm thứ Ba, đưa họ vào vòng 16 đội gặp Napoli.

Với 7 điểm, Cagliari thậm chí đang xếp trên chính Inter. Hàng công cũng khởi sắc: tân binh Andrea Belotti lập cú đúp cuối tuần trước, rồi 4 cầu thủ khác cùng ghi bàn tại cúp.

Đã hơn 4 năm kể từ lần gần nhất Rossoblu thắng 3 trận liên tiếp ở Serie A, và giờ họ có cơ hội để lặp lại điều đó.

Dự đoán tỉ số Cagliari vs Inter Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Cagliari vs Inter Milan như sau:

Sportsmole: Cagliari 1-2 Inter Milan

WhoScore: Cagliari 0-2 Inter Milan

Cagliari 0-2 Inter Milan Chúng tôi dự đoán: Cagliari 1-2 Inter Milan

Xem trực tiếp Cagliari vs Inter Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Cagliari vs Inter Milan trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 1h45 ngày 28/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.